„Meritam măcar un gol” Alexandru Pelici , după ce Alba Iulia i-a pus probleme Farului în Cupa României: „Diferența a fost că noi am ratat”

Farul - Unirea Alba Iulia 3-0. Alexandru Pelici (51 de ani) a analizat prestația echipei sale în meciul cu elevii lui Gheorghe Hagi (60 de ani)

Alba Iulia a avut un parcurs foarte bun în Cupa României, dar a fost eliminată după un meci în care a fost mai ofensivă.

Pelici a antrenat în Superliga formații precum Voinţa Sibiu, FC Braşov, Hermannstadt şi CS Mioveni.

Farul - Unirea Alba Iulia 3-0 . Pelici: „Meritam măcar un gol”

„Cred că cei care au intrat au făcut diferența, dacă ne gândim la acțiunile lui Băsceanu, Alibec, Ganea, Grigoryan.

Am avut șansa noastră, ne-am jucat-o decent, am avut șansele noastre și la 1-0, și la 2-0, puteam să revenim în joc. Meritam probabil măcar un gol. Felicitări domnului Hagi și mult succes pentru tot ce face.

E important ca ei (n.r. - jucătorii săi) să rămână cu impresia a ceea ce au văzut aici, au simțit jucătorii care sunt de prima ligă, s-a văzut diferența. Diferența dintre noi a fost că am ratat, iar eu ai înscris, dar calitatea și maturitatea lor și-au spus cuvântul.

Sunt împăcat. Sunt mulțumit cu ce am realizat în acest an, ne concentrăm pe celălalt obiectiv, lupta pentru promovare în Liga 2”, a spus Pelici la Digi Sport.

10 șuturi dintre care patru pe poartă a avut Unirea Alba Iulia în prima repriză la poarta Farului, în timp ce elevii lui Hagi au trimis doar un șut pe poartă

Tehnicianul și-a lăudat jucătorii, fiind convins că o parte dintre aceștia ar avea potențialul de a evolua în prima ligă.

„Eu sper să rămână cu încrederea că pot, să își dozeze cât mai mult pentru a ajunge la nivelul acesta, să facă pasul spre fotbalul mare, că avem jucători care chiar merită.

Cred că putem pune pe «tarabă» câțiva jucători interesanți”, a mai spus Pelici.

200.000 de euro valorează lotul Unirii Alba Iulia, conform transfermarkt.com

Cristian Bălgrădean: „Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii”

Bălgrădean, fost portar la Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB și CFR, a primit doar două șuturi pe poartă până în minutul 75, dar ambele s-au concretizat în goluri.

„Cu gândul acesta am venit la Constanța, am crezut că putem trece de Farul. Am jucat senzațional în primele 60 de minute.

După, s-a văzut calitatea, au intrat și Denis și Grigoryan, cred eu că meritam măcar un gol, dar asta e fotbalul, se joacă pe goluri, nu pe ocazii.

Atmosfera a fost frumoasă, de asta m-am apucat de fotbal. Am avut un parcurs senzațional, o echipă de Liga 3 să ajungă în sferturile Cupei.

Vreau să joc cât mă țin picioarele. La Alba mai am contract un an și jumătate”, a spus Bălgrădean la Digi Sport.

320 de meciuri a adunat Bălgrădean în Superliga

Bălgrădean, care a jucat la FCSB în perioada 2018-2020, s-a întâlnit cu foștii săi colegi: Denis Alibec, Mihai Bălașa și Ionuț Vînă.

„A fost frumoasă ca orice întâlnire între prieteni: Denis, Bălașa, Vînă, am rămas prieteni”, a mai zis Bălgrădean