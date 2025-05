Dan Petrescu (57 de ani) , antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare finalei Cupei României.

Petrescu a vorbit despre importanța meciului ce va avea loc pe Arena Francisc Neuman, din Arad.

„Bursucul” este conștient de miza partidei și de faptul că presiunea mai mare va fi pe echipa sa, în condițiile în care ardelenii nu au reușit să cucerească titlul.

Dan Petrescu: „E normal să fie o presiune mai mare la noi”

„E un meci important, e ADN-ul clubului, e mereu presiune să câștigi trofee și dacă nu s-a câștigat campionatul, e normal să fie o presiune mai mare la noi decât la ei, mai ales că ei nici nu pot să participe în cupele europene”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Dan Petrescu: „Au avut de toate, chiar și arbitraje”

Tehnicianul a fost întrebat despre o posibilă stare de dezamăgire în lotul celor de la CFR Cluj, după ce ardelenii au ratat șansa de a câștiga un nou titlu în Liga 1, în favoarea celor de la FCSB.

Petrescu a felicitat echipa antrenată de Elias Charalambous, dar nu a ratat șansa de a-i înțepa pe roș-albaștri.

„La ce a fost sezonul ăsta, nu. La ce s-a întâmplat la echipă. Eu mi-am dorit mult să ajungem să câștigăm campionatul, dar au fost prea multe lucruri care nu au mers.

Oricum, FCSB merită felicitări pentru titlu. Cred că toți ceilalți ar trebui să îi transmită felicitări. Au avut de toate, lot, antrenor, tot ce trebuie, chiar și arbitraje (n.r. favorabile).

Totul a fost pentru ei și merită felicitări. Chiar a fost anul lor și nu mai avem ce să comentăm acum. La noi au fost probleme cu rezultatele după ce conduceam.

De exemplu, în play-off am avut trei meciuri în care am condus. Sunt șase puncte pierdute. Dacă am fi menținut rezultatul, cu șase puncte în plus încă mai ne băteam la titlu.

Plus, înainte de play-off am avut în campionat cred că 10 meciuri în care am fost egalați. Și, la nivelul ăsta, dacă vrei să iei campionatul...

S-au primit prea multe goluri, s-au marcat foarte multe, suntem cea mai bună echipă.Seamănă puțin cu începutul meu la CFR, în care s-au schimbat rolurile.

FCSB marca multe goluri. Înainte, CFR marca puțin și câștiga. Acum, FCSB a știut ce a vrut de la viață. Au fost pragmatici și în play-off. Și încă o dată merită felicitări”, a adăugat Dan Petrescu.

Dan Petrescu: „Nu sunt bine, nu prea am chef de polemică”

Petrescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimul timp. Acesta a anunțat că va lua o pauză, imediat după finala Cupei României.

„Nu sunt bine, nu sunt sănătos. N-am prea mult chef de polemici.

Vreau să joc meciul ăsta, după care voi avea o pauză mai mare, pentru că am nevoie.

Am un staff care lucrează, suntem toți împreună. Aș fi vrut să vorbesc mai mult, dar nu pot, pentru că nu-mi permite starea.

Sper ca jucătorii să se motiveze, să facă un meci mare. Ei știu că șansele sunt 50-50, iar într-o finală e posibil orice.

Voi avea o pauză, trebuie. Nu știu câte zile, dar trebuie să am grijă de mine, în primul rând. Dacă nu era un meci atât de important, nu eram astăzi aici.

Ținând cont că e finală, a trebuit să vin. Vedem ce se va întâmpla în continuare. Sper să continui în antrenorat, nu vreau să mă las, dar depinde și de starea mea de sănătate”, a concluzionat Dan Petrescu.

4 trofee ale Cupei României are în palmares CFR Cluj (2008, 2009, 2010, 2016)

