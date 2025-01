„Sper să fie doar o pauză” Cristian Moldovan, antrenorul Amaliei Puflea, vrea ca gimnasta să revină asupra deciziei de a se retrage

Omul care o pregătește pe Amalia Puflea spune că gimnastei îi trebuie un mai mare autocontrol asupra alimentației.

Cristian Moldovan, antrenor la Dinamo, crede că kilogramele în plus pe care le are Amalia Puflea i-au stopat cariera.

Carmencita Constantin, șefa FRG, e de părere că gimnasta poate reveni la nivel înalt și după un an de pauză.

Amalia Puflea a renunțat temporar la gimnastică, a anunțat astăzi Federația Română de Gimnastică. Carmencita Constantin, șefa acestui for, a declarat, pentru GOLAZO.ro, că a primit înștiințarea printr-un mail.

Amalia este descrisă de experți în domeniu drept cea mai talentată gimnastă a generației sale, una care le cuprinde, printre altele, pe medaliata cu bronz la JO de la Paris, la sol, Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea și Amalia Ghigoarță.

Problemele Amaliei Puflea au apărut în 2022. Atunci a depus o plângere la Poliția din Bârlad împotriva antrenorului Lucian Sandu, acuzându-l pe acesta de „comportament violent”.

Am ales plec de la Deva deoarece au existat bătăi. Ne-au scos afară din sală, pentru că erau camere de filmat și să nu vadă camerele și Federația ceea ce face antrenorul nostru. Nu-mi ieșise un element la paralele, mie și altei colege, și ne-a scos afară din sală și ne-a dat câte o palmă peste cap. Amalia Puflea pentru gsp.ro

Cristian Moldovan: „Nu știu dacă e pauză sau retragere”

Amalia a plecat de la Deva și, după o pauză de cinci luni, luată și din cauza accidentărilor, a început să lucreze cu soții Moldovan, la clubul Dinamo.

Pentru a afla motivele care au dus la această decizie venită din partea unei sportive cu un potențial mare, GOLAZO.ro a stat de vorbă, în exclusivitate, cu Cristian Moldovan, antrenorul sportivei.

Domnule Moldovan, Amalia Puflea a luat decizia de a se retrage. Care sunt motivele care au determinat echipa, dumneavoastră și ea, să ajungă la această hotărâre?

A fost decizia Amaliei. Ea a dorit să se retragă. A spus că are nevoie de o pauză. Nu se simte într-un moment prielnic performanței. Așa că nu am avut ce face și am respectat ce a spus. Noi, ca antrenori, nu ne-am opus.

2 medalii, aur la sol și bronz la sărituri, a câștigat Amalia Puflea la Campionatul European de junioare de la Munchen 2022.

Deci are nevoie de o pauză sau s-a retras?

Amalia a avut mai multe accidentări. A luat și o pauză de cinci luni, acum doi ani, pentru a-și reveni după acestea. Așa a simțit ea. Că are nevoie de această pauză, mai mare de cele două săptămâni pe care le aveam noi de Crăciun. Am discutat și cu părinții și asta a fost hotărârea. Cu Amalia am vorbit ultima dată în decembrie, înainte de vacanță. Și-a strâns toate lucrurile de la Dinamo. Are nevoie de o perioadă în care să-și pună ordine în gânduri. Așa că nu știu exact ce are de gând să facă mai departe.

Această perioadă tulbure din viața Amaliei are legătură și cu scandalul cu antrenorul Lucian Sandu, pe care sportiva l-a acuzat de „comportament violent”?

Nu știu, sincer să fiu. Știu că a existat acel episod, dar nu am discutat cu Amalia această problemă. Nu-mi dau seama ce a trăit ea acolo sau dacă acest fapt a lăsat urme asupra psihicului ei.

Cristian Moldovan: „Dragoste cu sila nu se poate”

Știu și că avea o problemă cu alimentația, fiind mai mereu cu 6,7 kilograme peste greutatea ideală.

Într-adevăr. Nu am reușit nicicum să rezolvăm această problemă. Poate din cauza greutății s-au petrecut și accidentările. La spate, la gleznă... Poate și de asta a dorit o pauză, pentru că nu mai putea să se antreneze cu această greutate.

Să ai, la orice sport, și mai ales la gimnastică, 6,7 kilograme în plus, este foarte mult. Articulațiile suportă o presiune enormă. S-au făcut investigații?

Așa este, da. Dar, din păcate, nu a reușit să-și controleze greutatea. Am fost la INMS (n.r. – Institutul Național de Medicină Sportivă), am făcut analize, iar totul a ieșit bine. Deci problema este de autocontrol. De psihic. Încă nu reușește, la vârsta aceasta, 18 ani, să-și țină sub control alimentația din afara sălii. Din păcate.

Din ce știu de la foste mari gimnaste și actuale antrenoare ale României, Amalia Puflea era cea mai talentată sportivă a generației sale.

Da, este. De asta am și încercat, după ce ea a avut o perioadă de pauză de cinci luni de zile, în care a plecat de la Deva și a venit la noi, s-o recuperăm. Are potențial mare. Dar iată că nu am reușit. Și ea și-a dorit. Nu-i pot reproșa nimic din ce a făcut în sală. A muncit, își făcea tot programul pe care i-l făceam. Dar, din păcate, problema cu mâncarea nu am reușit s-o rezolvăm.

Probabil că la nivel psihologic trebuie lucrat. Știți dacă merge un terapeut?

Așa cred și eu. Noi am vorbit și cu ambii părinți, dar Amalia e într-o perioadă în care ea nu știe ce vrea. Noi, ceilalți, am dori ca ea să continue cu gimnastica, pentru că e păcat de talentul ei. Dar ea trebuie să se liniștească. Nu aș dori să spun dacă merge sau nu la psiholog.

Sigur că sănătatea mintală a Amaliei e cea mai importantă. Din punct de vedere al sportului, oricât de cinic sună asta, lunile pierdute sunt foarte importante.

Da, dar știți cum se spune: „dragoste cu sila nu se poate”. Nu avem ce face. Trebuie să o așteptăm. Vine un nou ciclu olimpic, fetele vor dori să se califice la JO de la Los Angeles 2028 și sunt sigur că și Amalia și-ar dori să fie acolo.

„Amalia e gimnastă de medalii”

Carmencita Constantin, șefa Federației Române de Gimnastică, își dorește ca Amalia Puflea să continue gimnastică.

Șefa FRG a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că nu-i va organiza o ceremonie de retragere Amaliei.

De altfel, președinta FRG e de părere că și dacă sportiva va sta pe tușă o perioadă mai îndelungată, tot va avea posibilitatea de a face performanță.

„Lucian Sandu antrenează la Deva. Federația Română de Gimnastică, în dreptul la replică, a spus ce avea de zis. Și răspunsurile autorităților au fost foarte clare, foarte transparente.

Ideea e asta: «cea mai bună gimnastă a generației sale și unul dintre cei mai buni antrenori din România au fost târâți într-un scandal care le-a făcut mult rău».

Amalia Puflea poate sta chiar și un an pe tușă și poate reveni la nivel înalt. Atât de mare e talentul ei. Drumul ei în gimnastică era presărat cu medalii. La nivel înalt”.