Andrea Compagno (28 de ani) a avut numai cuvinte de laudă la adresa foștilor săi coechipieri de la FCSB, Darius Olaru (26 de ani) și Ștefan Târnovanu (24 de ani).

Ajuns în România în anul 2020, Compagno a impresionat cu evoluțiile sale pentru FCU Craiova, iar în 2022 avea să fie transferat de FCSB în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Andrea Compagno, cuvinte de laudă pentru Darius Olaru și Ștefan Târnovanu

Într-un interviu acordat cotidianului italian Gazzetta dello Sport, atacantului italian i s-a cerut să le recomande cluburilor din Serie A doi jucători, iar acesta nu a stat mult pe gânduri.

Compagno este convins că foștii săi coechipieri de la FCSB, Darius Olaru și Ștefan Târnovanu pot face față cu brio pe prima scenă a fotbalului italian.

„Din România, ar fi doi foști coechipieri de la Steaua (n.r. FCSB). Unul e căpitanul Darius Olaru, un mijlocaș de nivel absolut și cu cifre importante, care poate fi folosit fie ca trequartist, fie ca mijlocaș într-o linie de doi oameni.

Celălalt este portarul Ștefan Târnovanu. Pe lângă fizicul său, este un tip serios, care de foarte multe ori a fost decisiv, oferind și mari performanțe în Europa. El se poate integra foarte bine în Serie A” a declarat Andrea Comapgno

Andrea Compagno: „Clubul a decis să joace cu un 9 fals”

În ciuda evoluțiilor sale, Compagno a fost deseori criticat de patronul celor de la FCSB și tras pe „linie moartă”.

Atacantul italian a fost nevoit să-și caute echipă, iar în februarie 2024, acesta a semnat cu chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger.

Acesta a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost nevoit să o părăsească pe FCSB.

„După un an foarte pozitiv la Steaua (n.r. - FCSB), m-am trezit cumva inexplicabil pe banca de rezerve la o echipă la care mă descurcasem foarte bine.

Clubul a decis să joace cu un 9 fals. Am avut nevoie de o schimbare și, când a venit oportunitatea din China, am acceptat-o.

A fost o mare provocare și, pentru că nu sunt vreun mincinos, recunosc că am fost fericit și din punct de vedere financiar”.

20 de goluri în 55 de apariții a reușit Compagno pentru FCSB

Andrea Compagno: „Nu o să fie vreo șansă să mă întorc în România”

Andrea Compagno a vorbit anterior pentru GOLAZO.ro despre viitorul său și a explicat de ce nu ia în calcul o revenire în Liga 1:

„Visul meu e să mă întorc în Italia. Nu știu ce îmi lipsește. Poate că nu am nivelul să joc în Serie A. Sunt ceva discuții, dar nu am de unde să știu ce o să fie. Aștept impresarul să văd ce oferte îmi aduce. Vorbesc cu el zilnic.

Ascult fiecare ofertă. Am auzit de interesul lui Rapid și CFR, sunt două echipe mari din România . Una e marea rivală a echipei la care am jucat, are suporteri incredibili, așa cum aveau și Steaua sau Craiova.

E o onoare să fiu dorit de cele două. Dar nu cred că o să fie vreo șansă să mă întorc în România. După acest an bun am o oportunitate să rămân la același nivel salarial. Nu sunt ipocrit, am o vârstă la care trebuie să mă gândesc și la bani.

Vreau să nu mă gândesc doar la salariu, dar aș vrea să joc la un nivel bun. Discut cu impresarul tot ce ajunge la noi”.