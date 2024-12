Mesajul lui Compagno  Dorit de Rapid, fostul atacant de la FCSB a făcut anunțul: „Mi-am găsit echipă”

Andrea Compagno (28 de ani) a dezvăluit că este foarte aproape de a semna cu o nouă echipă, după despărțirea de chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger.

Ajuns în România în anul 2020, Compagno a impresionat cu evoluțiile sale pentru FC U Craiova 1948, iar în 2022 avea să fie transferat de FCSB în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Criticat în nenumărate rânduri de patron, Compagno a fost nevoit să-și găsească echipă, iar în februarie 2024, acesta a semnat cu chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger.

Andrea Compagno: „Cred că mi-am găsit echipă”

În ciuda faptului că era unul dintre golgheterii echipei, cu 17 goluri , în 26 de partide, Tianjin Jinmen Tiger a decis să nu-i prelungească contractul lui Compagno, scadent la data de 31 decembrie, din cauza nepotrivirii în jocul tehnic și tactic, scrie m.sohu.com.

Aflat pe lista celor de la Rapid, CFR Cluj sau chiar Genoa, după venirea lui Dan Șucu, Compagno a dezvăluit că este la un pas de a semna un nou angajament.

„Ce i-am cerut lui Moş Crăciun? Ca micul meu Theo (n.r - fiul său) şi familia să fie bine. Din punct de vedere fotbalistic, vreau o nouă echipă.

Cred că mi-am găsit echipă. Totuşi, în fotbal nu e nimic sigur până nu semnezi” , a spus Compagno pentru Gazzetta dello Sport.

Acesta nu a dat numele echipei, însă a confirmat că va evolua în continuare în străinătate: „Așa se pare!”.

3.500.000 de euro este cota lui Andreea Compagno, potrivit transfermarkt.ro

Andrea Compagno: „Nu o să fie vreo șansă să mă întorc în România”

Andrea Compagno a vorbit anterior pentru GOLAZO.ro despre viitorul său și a explicat de ce nu ia în calcul o revenire în Liga 1:

„Visul meu e să mă întorc în Italia. Nu știu ce îmi lipsește. Poate că nu am nivelul să joc în Serie A. Sunt ceva discuții, dar nu am de unde să știu ce o să fie. Aștept impresarul să văd ce oferte îmi aduce. Vorbesc cu el zilnic.

Ascult fiecare ofertă. Am auzit de interesul lui Rapid și CFR, sunt două echipe mari din România . Una e marea rivală a echipei la care am jucat, are suporteri incredibili, așa cum aveau și Steaua sau Craiova.

E o onoare să fiu dorit de cele două. Dar nu cred că o să fie vreo șansă să mă întorc în România. După acest an bun am o oportunitate să rămân la același nivel salarial. Nu sunt ipocrit, am o vârstă la care trebuie să mă gândesc și la bani.

Vreau să nu mă gândesc doar la salariu, dar aș vrea să joc la un nivel bun. Discut cu impresarul tot ce ajunge la noi”.