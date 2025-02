Patronul de la FCSB, Gigi Becali, spune că l-a achiziționat pe Andrei Gheorghiță, extremă de 22 de ani de la Poli Iași

Andrei Gheorghiță are 3 goluri și 3 pase de gol în acest sezon, în 23 de meciuri jucate în campionat și în Cupă pentru ieșeni. Jucătorul de 1,82m a mai evoluat la Clinceni II, CAO Oradea și FC Bihor, iar din 2023 joacă în Copou.

Gigi Becali: „Îl luăm pe el, e român și are forță”

„L-am văzut eu la o fază. Și am zis de câteva zile că dacă nu am găsit atacant, îl luăm pe el că e și român, are și forță.

El va juca atacant în stânga. Are talie mare. Nu mai iau jucători mici. M-a costat cu totul 400.000 de euro. Acum e o încurcătură că trebuie să dea 20% la impresar, că nu semnează până nu primește.

S-a sucit apoi, că ar fi intervenit domnul Pancu, că să-l ia Rapidul. Eu așa am auzit că a intervenit Pancu cu Șumudică. Eu știu că ar fi impresarul prieten cu Pancu. Cică i-ar fi spus Șumudică că-l face fotbalist mare la Rapid.

Cluburile s-au înțeles până la urmă, am semnat contractul. El va primi salariu dublu. Îl vom pune pe lista UEFA, nu va fi scos nimeni. E pe lista B. E posibil să ajutăm Iașiul, să dăm un an acolo pe cineva, poate împrumut, să vedem”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport Special.

„Am crescut în fața suporterilor rapidiști”

Andrei Gheorghiță e rapidist declarat, el vorbind despre pasiunea pentru giuleșteni chiar după duelul recent, din etapa 22:

Sunt de aici, stau în Giulești, sunt crescut în fața acestor suporteri, am iubit această echipă, în continuare îi susțin, dar dau totul pentru echipa mea Andrei Gheorghiță după Rapid - Poli Iași 2-1