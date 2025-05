Andrei Artean (31 de ani) și Iulian Cristea (30 de ani) au vorbit despre înfrângerea cu FCSB și despre obiectiv: calificarea în cupele europene.

U Cluj - FCSB s-a terminat 0-2, în etapa #8 a play-off-ului Superligii.

Cu toate că FCSB a devenit, matematic, campioana Superligii aseară, în urma remizei dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, roș-albaștrii au câștigat și meciul de pe terenul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău.

Artean: „Am făcut un meci slab”

Andrei Artean a vorbit, imediat după meci, despre eșecul cu FCSB, care a complicat lupta pentru calificare a echipei sale în cupele europene.

Mijlocașul clujenilor a abordat și subiectul audienței mari de la partida cu echipa lui Elias Charalambous, peste 25.000 de fani.

„Se știe că FCSB este o echipă foarte iubită în țară, dar cred că a venit și pentru noi foarte multă lume. I-am dezamăgit pe fani, fiindcă nu am reușit să câștigăm.

Am făcut o primă repriză foarte bună. Nu știu ce s-a întâmplat după pauză”, a declarat Andrei Artean la Prima Sport.

De asemenea, lupta pentru calificarea în cupele europene reprezintă obiectivul ultimelor 2 etape pentru U Cluj.

„Trebuie să facem istorie și să jucăm în Europa. Trebuie să câștigăm meciurile rămase.

Mi-am asumat că vom juca cu multe schimbări. Am făcut un meci slab chiar dacă am jucat pe un post diferit, asta nu este o scuză. S-a simțit că au lipsit jucători cu care am făcut rezultate în acest sezon”, a mai spus Artean.

Cristea: „Nu este nimic pierdut”

Fundașul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și el, imediat după fluierul final, despre înfrângerea unei echipe a FCSB-ului, care a sărbătorit aseară câștigarea titlului:

„Am făcut un meci destul de bun. Ei au sărbătorit aseară, dar și relaxarea asta îți oferă un imbold să joci mai bine. Îi felicit pe această cale”, a spus Cristea.

De asemenea, Iulian Cristea a declarat că nu este nimic pierdut în lupta pentru calificarea în cupele europene, având în vizor participarea în Conference League:

„Nu pare nimic pierdut. Ne-am dorit să câștigăm, treceam peste Craiova. Vedem ce face și Rapid cu Dinamo, ne jucăm șansa. Îmi doresc ca la final să fim măcar pe locul 4, să ne batem la barajul de Conference League”.

Întrebat de momentele decisive din acest sezon, internaționalul român a recunoscut că echipa sa nu a stat foarte bine la acest capitol, făcând referire la înfrângerea cu Universitatea Craiova.

„Sunt niște momente-cheie. Chiar și la Craiova, meci pierdut cu 0-3. Am ratat 3-4 ocazii, a alunecat Alex și s-a scris istoria acelui meci. Sunt meciuri tari, dacă nu marchezi, ești taxat”, a concluzionat Iulian Cristea.

VIDEO Declarațiile lui Dan Nistor după 0-2 cu FCSB

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și