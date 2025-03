Povestea lui Gheorghiță Drumul anevoios parcurs de fotbalist până la FCSB și naționala U21: „Am avut o perioadă de rătăcire”

Andrei Gheorghiță (22 de ani) a fost convocat la reprezentativa U21 a României pentru amicalele cu Portugalia și Olanda: „Cel mai frumos ar fi să debutez la naționala mare”.

Fotbalistul a vorbit despre traseul său în fotbal și despre „saltul neașteptat” pe care l-a realizat în această iarnă.

Gheorghiță a adunat deja 10 meciuri în tricoul lui FCSB, iar Daniel Pancu l-a convocat pentru ultimele meciuri de pregătire înainte de EURO 2025.

Este prima selecție pentru fotbalistul din București.

Andrei Gheorghiță: „Este visul oricăui jucător să-și reprezinte țara”

„A fost o zi pe care o aștept de ceva timp, aștept de mult timp o convocare la echipa națională, este visul oricărui jucător de fotbal să-și reprezinte țara.

O zi puțin cam obositoare, începând cu vizita medicală, apoi ne-am odihnit puțin și seara am avut antrenamentul. M-am cunoscut mai bine cu băieții și sper să meargă totul bine.

Am primit o invitație pe WhatsApp de la un număr și am văzut că este grupul naționalei României Under 21. M-am bucurat, evident, asta îmi doream cel mai mult”, a spus Gheorghiță pentru FRF TV.

Andrei Gheorghiță: „Cel mai frumos ar fi să debutez la naționala mare”

Gheorghiță vrea să impresioneze la U21 și să facă pasul la prima reprezentativă a țării.

„Emoții sunt ca la orice meci, emoții constructive, dar cu siguranță se vor duce odată cu începerea meciului.

Doamne ajută să marchez și la debutul în echipa națională. Dacă nu o voi face, sper să joc cât de bine pot și să-mi ajut echipa.

Sunt meciuri la care visează orice jucător de fotbal să le joace, le joci cu sufletul, nu mai ții cont de nimic, vrei doar să te bucuri de moment și să faci cât mai bine”.

Cel mai frumos moment a fost clar golul la debut în Europa League. Cel mai frumos ar fi să debutez la echipa națională mare. Andrei Gheorghiță, jucător FCSB și România U21

Povestea lui Andrei Gheorghiță: „Am avut o perioadă de rătăcire”

Gheorghiță a schimbat mai multe echipe la juniori și recunoaște că au fost momente în care nu credea că va avea succes în fotbal.

„Țin minte că am fost cu tatăl meu la vârsta de 6 ani la Sportul Studențesc și l-am găsit acolo pe Cătălin Cismaș, antrenorul grupei 2000, mi-a spus să vin chiar la grupa dânsului.

M-am dus seara, nu prea știam cum să stau în teren, nu știam nimic, dar a avut foarte mare răbdare cu mine și m-a ajutat să devin ceea ce sunt acum.

Ne-am împărțit toți. Am plecat unii la Juniorul, unii la Regal Sport. Eu am ales Regal Sport și s-a dovedit a fi decizia bună. Am avut parte de o echipă senzațională, cu Radu Drăgușin, Tavi Popescu, Perianu. Și Blănuță, cu care am câștigat și campionatul național, aici, la Buftea.

Și după a urmat o perioadă de rătăcire, am fost 6 luni la Chiajna, după 6 luni la Sport Team, nu prea m-am regăsit. La Sport Team am avut parte de un jucător care m-a ajutat puțin să mă pun pe picioare. După, am mers la Academica Clinceni, am stat acolo 2 ani de zile.

Ulterior, am plecat pentru prima mea experiență departe de casă, la Oradea, la Liga 3. Era la acea vreme Club Atletic Oradea, apoi s-a transformat în FC Bihor Oradea. Și după am făcut marele salt neașteptat, de la Liga 3 la Liga 1, după un sezon bun făcut de mine la Liga 3.

Saltul la FCSB a fost neașteptat de mare, dacă luăm în calcul și saltul de la Liga 3 la Liga 1. Apoi am stat un an și jumătate la Poli Iași și după a fost un alt salt. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să ajung cât mai sus. Andrei Gheorghiță, jucător FCSB și România U21

Lotul convocat de Daniel Pancu pentru meciurile cu Portugalia și Olanda

Portari: Otto Hindrich (CFR Cluj), Alexandru Roșca (Dinamo), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

(CFR Cluj), (Dinamo), (US Lecce / Italia); Fundași: Darius Oroian (Sepsi OSK), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Rapid), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite), Andrei Borza (Rapid);

(Sepsi OSK), (Farul Constanța), (Rapid), (AC Milan / Italia), (Toulouse FC / Franța), (CFR Cluj), (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite), (Rapid); Mijlocași: Constantin Grameni (Rapid), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (UTA Arad), Alexandru Musi (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (Catanzaro / Italia), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Andrei Gheorghiță (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);

(Rapid), (Unirea Slobozia), (APOEL Nicosia / Cipru), (UTA Arad), (FCSB), (Dinamo), (Catanzaro / Italia), (FC Hermannstadt), (FCSB), (Universitatea Craiova); Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Ionuț Cojocaru (Farul Constanța)

Programul tricolorilor în luna martie:

Vineri, 21 martie, ora 20:30: Portugalia U21 – România U21 , Famalicao Municipal Stadium

, Famalicao Municipal Stadium Marți, 25 martie, ora 19:30: România U21 – Țările de Jos U21, „Arcul de Triumf” București