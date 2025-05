„Nu merit asta!” Acuzat de suporteri că a vândut meciul, Florin Maxim a răbufnit: „Eu și jucătorii am realizat lucruri!”

Florin Maxim (44 de ani), antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, s-a declarat deranjat de acuzațiile de blat apărute după înfrângerea cu CSC Dumbrăvița, scor 0-1.

Etapa #6 a play-out-ului din Liga 2 a adus un rezultat surprinzător: CSC Dumbrăvița, fără victorie în deplasare din 31 august 2024, a învins-o pe Corvinul, echipă care câștiga Cupa României în urmă cu doar un an.

Florin Maxim: „Nu cred că s-a pus problema de verticalitate în ceea ce mă implică”

În urma acestui rezultat, Dumbrăvița a egalat-o în clasament pe CSM Focșani și poate prinde barajul pentru evitarea retrogradării, în care ar urma să se dueleze cu echipa care va termina pe locul 6 în Grupa B.

Jucătorii celor de la Corvinul au fost apostrofați de unii fani, însă Maxim le ia apărarea.

„M-au deranjat un pic atitudinea oamenilor și presupunerile. Dumbrăvița nu mai câștigase din august, dar și nici noi nu am avut cea mai bună partidă a noastră.

Au fost două baloane scoase de pe linia porții, 13 cornere. La alte meciuri, ne ajungeau două-trei cornere să marcăm.

Nu am fost inspirați, am avut construcție lentă, dar de aici și până la a spune tot felul de scenarii și pe noi actori principali…

Anul trecut, am avut schimb de declarații cu președintele celor de la Csikszereda, care ne acuza că facem cărțile… nu am făcut cărțile, am și obținut sportiv promovarea, am câștigat Cupa României”, a declarat Maxim, citat de liga2.ro.

În patru ani, nu cred că s-a pus problema de verticalitate în ceea ce mă implică. Florin Maxim, antrenor Corvinul Hunedoara

Florin Maxim: „Nu merit să fiu făcut în toate felurile”

Antrenorul consideră că suporterii nu au dreptul să-l critice pe el și pe jucători, având în vedere rezultatele obținute în ultimii ani.

„În acești patru ani, eu și jucătorii am realizat lucruri! De 30 și ceva de ani echipa Corvinul nu a mai fost în Liga 1.

Noi am reușit să o promovăm sportiv. De 20 și ceva de ani n-a mai fost la Liga 2, nu cred că a câștigat vreun trofeu. Nu trăim din amintiri, nu vreau să ne scandeze oamenii numele, dar nici să fim înjurați.

După ultimul joc, am avut neinspirația să invit la meci și familia, mama, care mi-a fost alături de la începuturi, soția, copiii, tata, nepoțelul meu… au fost lucruri pe care nu trebuiau să le audă.

Cât timp am fost aici, am încercat să ridic clubul, nu mi-aș permite să pun în situație ciudată clubul.

Nici jucătorii nu și-au explicat cum am pierdut meciul. Dar, de la a pierde un meci până la a fi acuzați și de suporteri, când nici ei poate nu sunt cei mai în măsură să ne acuze de unele lucruri…

Nu mi-a căzut bine, dar, repet, nu vreau să mi se scandeze numele, dar nici să nu fiu făcut în toate felurile. Cred că nu merit acest lucru, dar nici jucătorii!” , a mai spus Maxim.

În ultima etapă din play-out, Corvinul o va întâlni pe CSM Foșcani, iar CSC Dumbrăvița se va duela cu U Craiova 1948. Partidele vor avea loc sâmbătă, de la ora 11:00.

Corvinul va termina pe prima poziție în Grupa A. Are 41 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de Metalul Buzău sau U Craiova 1948 (câte 33).

Citește și