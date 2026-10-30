Andrei Cordea (27 de ani), extrema celor de la CFR Cluj, ar putea pleca în China. Clubul din Gruia ar fi primit o ofertă pentru transferul fotbalistului.

Detalii despre oferta primită de CFR Cluj și salariul propus lui Cordea, în rândurile de mai jos.

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Oferta ar fi venit de la un club din prima ligă a Chinei, campionat în care mai joacă Alexandru Mitriță, Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Alexandru Cîmpanu și Alexandru Ioniță.

Andrei Cordea, ofertă de un milion de euro pe an din China

În septembrie, Universitatea Craiova ajunsese la o înțelegere cu CFR Cluj pentru transferul lui Cordea, însă fotbalistul a ales să rămână în Gruia.

Acum, un club din prima ligă a Chinei i-ar propune lui Cordea un salariu de un milion de euro pe sezon, adică aproximativ 83.000 de euro pe lună, conform fanatik.ro.

550.000 de euro ar urma să încaseze CFR Cluj pentru transferul lui Cordea, deși fotbalistul are o clauză de reziliere de un milion de euro

Conducerea ardelenilor ar putea accepta însă o sumă mai mică, având în vedere problemele financiare cu care se confruntă clubul.

CFR Cluj se află în insolvență, iar banii obținuți din transfer ar putea ajuta echipa să își reducă datoriile.

FOTO. CFR Cluj - Dinamo 2-2

Mihai Stoichiță: „ I-aș da drumul să plece!”

Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, consideră că oferta reprezintă o oportunitate importantă atât pentru Cordea, cât și pentru CFR Cluj.

Oficialul FRF este de părere că ardelenii ar trebui să accepte propunerea.

Este foarte bine pentru el. I-aș da drumul să plece, și-a făcut datoria. Este exact ce trebuie la ora actuală și pentru CFR, și pentru el. Zăvăleanu va lua decizia, el este șeful la tot ce se întâmplă la CFR. Dar eu l-aș lăsa să plece. Mintea jucătorului, bugetul clubului, buzunarul clubului… Pentru toată lumea este bine dacă se înțeleg. Mihai Stoichiță, director tehnic FRF

Andrei Cordea a disputat 18 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, a marcat 6 goluri și a oferit patru pase decisive.

Fotbalistul este cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în meciul CFR Cluj - FCSB 1-0

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