Blatul intră în Codul penal  Proiect de lege depus în Parlament » Pedepse de până la 4 ani de închisoare
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Blatul intră în Codul penal Proiect de lege depus în Parlament » Pedepse de până la 4 ani de închisoare

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 17:26
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 19:02
  • Deputatul Cristian Brian a depus în Parlament un proiect de lege care introduce în Codul penal infracțiunea de „manipulare a competițiilor sportive”, vizând aranjarea meciurilor și influențarea rezultatelor din sport.
  • Inițiativa a fost elaborată în urma consultărilor cu AFAN și vine la aproximativ patru luni de la apelul public al președintelui FRF privind necesitatea incriminării explicite a trucării meciurilor în Codul penal.
  • Fapta ar urma să fie pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.
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Un proiect legislativ depus în Parlament pe 11 iunie 2026 de deputatul și vicepreședintele Comisiei pentru Tineret și Sport, Cristian Brian, propune incriminarea explicită a manipulării competițiilor sportive, într-un demers prezentat ca esențial pentru protejarea integrității sportului românesc.

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Proiect de lege: „Manipularea competițiilor sportive, infracțiune distinctă în Codul penal”

Inițiativa vizează completarea Codului penal cu o infracțiune separată de „manipulare a competițiilor sportive”, domeniu în care, în prezent, faptele sunt încadrate indirect, prin infracțiuni precum corupția sau înșelăciunea.

În argumentarea proiectului, autorul susține că fenomenul are rădăcini istorice adânci:

„Fenomenul manipulării competițiilor sportive este amplu și îndelungat: de la perioada comunistă, în care sportul era folosit ca propagandă de partid, la perioada «cooperativei» din anii '90, până la recentele scandaluri de blat, pariuri ilegale sau corupție, care au vizat în special competițiile din eșalonul secund.

Totuși, până acum nu a fost legiferat în mod expres”.

Pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani pentru blat

Proiectul introduce o definiție penală distinctă, vizând atât actorii din interiorul sportului, cât și persoanele externe implicate în aranjarea rezultatelor.

Textul prevede că:

„Fapta directorului, administratorului sau colaboratorului unei entități sportive, indiferent de forma juridică a acesteia, precum și a sportivului, arbitrului ori a membrului Comisiilor de arbitraj sportiv, care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde, primește ori acceptă promisiunea unui folos patrimonial sau nepatrimonial, în scopul de a predetermina sau altera, în mod deliberat și fraudulos, rezultatul unei probe, al unui meci sau al unei competiții sportive oficiale” se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani, interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă”.

Aceeași logică se aplică și celor care oferă sau promit astfel de foloase:

„Aceeași pedeapsă se va aplica și persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă un folos patrimonial ori nepatrimonial în scopul manipulării competițiilor. De asemenea, și tentativa se va pedepsi”.

România se numără printre puținele țări europene care nu au introdus încă un astfel de articol în Codul Penal, deși țara noastră a semnat Convenția privind Manipularea Competițiilor Sportive, cunoscută drept «Convenția de la Macolin», încă din 2024 Cristian Brian, deputat USR

„Lacune legislative” și încadrări indirecte

În prezent, spun inițiatorii, faptele sunt încadrate indirect:

„Codul penal român nu conține în prezent o incriminare specifică și autonomă a manipulării competițiilor sportive, ceea ce conduce la încadrări juridice indirecte (ex. corupție, înșelăciune), insuficient adaptate specificului fenomenului.

Această lacună legislativă este contrară tendințelor europene și obligațiilor asumate de țara noastră”.

Consultări cu AFAN

Întrebat de GOLAZO.ro despre consultarea actorilor din sport, inițiatorul proiectului de lege, Cristian Brian, a precizat:

„Ne-am consultat cu AFAN, cu care colaborăm foarte bine”.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere și Federației Române de Fotbal (FRF), iar răspunsul va fi publicat imediat ce va fi transmis.

„Una dintre amenințările majore ale sportului modern”

În apărarea proiectului, inițiatorul vorbește despre impactul fenomenului la nivel global.

„Prin această inițiativă, respectăm angajamentele internaționale, aliniem legislația la modelele legislative din alte state europene (ex. Germania, Italia, Spania) și asigurăm un cadru normativ eficient, care va permite prevenirea și combaterea acestui fenomen infracțional de amploare, care rulează profituri uriașe.

Aranjarea meciurilor este considerată una dintre amenințările majore cu care se confruntă sportul contemporan la nivel european și mondial, deoarece subminează valorile sportului: integritatea, echitatea și respectul față de ceilalți și riscă să îi îndepărteze pe fani și pe suporteri de sportul organizat”, a spus deputatul Cristian Brian.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea comisiilor parlamentare înainte de a ajunge la vot.

Răzvan Burleanu, februarie 2026: „Cred că statul român ar trebui să modifice Codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată”

Practic, proiectul de lege vine la aproximativ patru luni după declarațiile președintelui FRF, Răzvan Burleanu, care a susținut necesitatea modificării Codului penal pentru a include explicit infracțiunea de trucare a meciurilor de fotbal.

„În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori nişte decizii individuale ale unui jucător sau antrenor.

Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim şi în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani.

Deci astea sunt reţelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal.

Şi după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal. Pentru că în momentul de faţă nu avem o asemenea prevedere.

Sunt ţări care şi-au modificat codurile penale. Dacă s-ar modifica şi la noi, inclusiv statului i-ar fi mult mai uşor să ne sprijine în acest efort comun de a apăra integritatea fotbalului”, a declarat Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF din 2 februarie 2026.

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