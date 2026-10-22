„Statul nu poate închide ochii!” Proiectul pentru introducerea blatului în Codul Penal, respins de Comisia juridică: „Protejează mafia pariurilor”
Brian Cristian
Diverse

„Statul nu poate închide ochii!” Proiectul pentru introducerea blatului în Codul Penal, respins de Comisia juridică: „Protejează mafia pariurilor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 21:40
  • Propunerea legislativă pentru introducerea blatului în Codul Penal a fost respinsă de Comisia Juridică din Senatul Parlamentului.
  • Proiectul legislativ îi aparține lui Brian Cristian, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, care a reacționat după decizia din Senat.
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Politicianul a inițiat în vara acestui an un proiect prin care responsabilii pentru blaturi și pariuri ilegale ar fi putut primi pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani, interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă penală.

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Brian Cristian: „Comisia Juridică protejează mafia pariurilor”

Deși proiectul a trecut de votul Comisiei pentru drepturile omului și al Comisiei pentru Tineret și Sport, s-a izbit de un aviza negativ al Comisiei juridice din Senatul României.

„Statul român nu poate continua să închidă ochii în fața meciurilor trucate. Cazurile deja cunoscute din fotbalul românesc demonstrează că fenomenul este real. În prezent, sancțiunile sportive și infracțiunile existente nu oferă un răspuns penal complet împotriva manipulării competițiilor.

Integritatea sportului trebuie să fie mai importantă decât interesele politice, dar senatorii din Comisia juridică au demonstrat contrariul. Mai mult, prin votul lor protejează mafia pariurilor, în loc să protejeze valorile sportului și suporterii.

Parlamentul are datoria de a le oferi procurorilor instrumentele legale necesare pentru a stopa rețelele infracționale și pentru a-i trimite pe infractori după gratii, nu de a deveni un scut pentru cei care distrug competițiile sportive.

A respinge un proiect care combate trucarea meciurilor pe motiv că infracțiunea ar trebui reglementată printr-o lege specială, nu în Codul penal, înseamnă a transforma o chestiune de tehnică legislativă într-un obstacol în calea combaterii criminalității.

În condițiile în care mafia internațională a pariurilor exploatează inclusiv sportul românesc, respingerea unor instrumente penale suplimentare nu face decât să avantajeze persoanele implicate în aceste practici”, a declarat deputatul Brian Cristian.

Ce urmează

Chiar dacă proiectul nu a primit aviz pozitiv la Comisia juridică, acesta își va continua parcursul legislativ.

Va intra la vot în plenul Senatului și, mai apoi, în Camera Deputaților, care este for decizional.

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