Arena Națională a fost închisă pentru fotbal timp de 3 săptămâni, perioadă în care FCSB și Dinamo vor disputa jocurile în altă parte

Primăria susține că firma care administrează gazonul a luat hotărârea și invocă programul prea aglomerat al meciurilor

În aceeași perioadă a anului trecut, 14 septembrie - 14 noiembrie, Arena Națională a găzduit fix același număr de meciuri ca și în 2026, dar atunci gazonul a fost foarte bun

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Primăria București a reacționat ieri oficial, după ce Arena Națională a fost închis din cauza degradării accentuate a gazonului, care s-a prezentat și la meciul România - Polonia într-o stare deplorabilă.

Administrația Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a oferit un comunicat în care a încercat să argumenteze de ce e nevoie de cele 3 săptămâni de pauză pentru ca iarba să-și revină, interval solicitat de firma care se ocupă de mentenanța suprafeței de joc.

În plus a adus explicații de ce gazonul a cedat. Iar Primăria a oferit ca principală cauză volumul prea mare de meciuri.

CE A SPUS PRIMĂRIA:

“Numărul mare de meciuri și antrenamente de pe Arena Națională, în ultimele două luni, succedate la intervale scurte de timp, ploile abundente și temperaturile scăzute. Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului, de care se ocupă o firmă de specialitate.

Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie. Primul meci a fost pe 14 septembrie. De atunci și până pe 14 noiembrie, au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale.

Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu! Gazonul a fost supus unui stres puternic, dar își va reveni! Reprezentanții firmei care se ocupă de gazon au cerut pauză totală până pe 5 decembrie”.

De fapt, numărul meciurilor disputate în intervalul 14 septembrie - 14 noiembrie 2026 a fost chiar mai mare decât cel indicat de Primărie. Au fost 11 jocuri:

FCSB - 4 meciuri (Petrolul, Oțelul, Rapid, Corvinul)

Dinamo - 4 meciuri (Farul, Botoșani, Chindia, UTA)

Naționala - 3 meciuri (Bosnia, Suedia, Polonia)

CONCLUZIA: Gazonul a cedat

Ce nu spune însă Primăria e că în 2025, în același interval de timp, 14 septembrie - 14 noiembrie, programul a fost exact la fel de aglomerat.

FCSB - 5 meciuri (Oțelul, Young Boys, Craiova, Bologna, UTA)

Dinamo - 4 meciuri (Farul, Rapid, CFR, Csikszereda)

Naționala - 2 meciuri (Moldova, Austria)

CONCLUZIA: Gazonul a fost perfect

Diferența majoră e că anul trecut, gazonul a fost foarte bun, a rezistat perfect, iar la începutul lunii decembrie s-a prezentat în condiții senzaționale, când s-au jucat pe el meciurile FCSB - Dinamo și FCSB - Feyenoord, deși nici atunci vremea n-a fost mult mai favorabilă.

Nici măcar frecvența meciului nu e schimbată în acest an, cum susține Primăria, față de anul 2025.

REPARTIZAREA MECIURILOR ÎN 2026

Septembrie - 3 meciuri

Octombrie - 5 meciuri

Noiembrie - 3 meciuri

CONCLUZIA: Gazonul a cedat

REPARTIZAREA MECIURILOR ÎN 2025

Septembrie - 2 meciuri

Octombrie - 8 meciuri

Noiembrie - 1 meci

CONCLUZIA: Gazonul a fost perfect

* intervalul de timp e cel cuprins între 14 septembrie și 14 noiembrie

Anul trecut, în luna octombrie, volumul partidelor pe Arenă a fost cu 60% mai mare decât acum. Iar față de targetul indicat de Primărie și anume două meciuri pe lună, a fost de 4 ori mai mare! Și cu toate acestea, gazonul a fost excelent în finalul lui 2025 și nu a cedat așa cum s-a întâmplat acum.

Ce meciuri s-ar mai putea disputa pe Arena în final de 2026, dacă Primăria va deschide stadionul din 5 decembrie

7 decembrie: Dinamo - Oțelul

12 decembrie: FCSB - Sepsi

19 decembrie: Dinamo - Rapid

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