Arena Națională a fost închisă din nou din cauza problemelor apărute la nivelul gazonului.

Primăria București a emis un comunicat cu privire la situația celui mai mare stadion din România.

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Hotărârea închiderii a fost luată după ce FRF s-a plâns de starea terenului la meciul România - Polonia 2-1. Dinamo și FCSB au trebuit să caute rapid o altă variantă pentru meciurile din Liga 1 și din Cupa României din următoarele câteva săptămâni.

Primăria București: „Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului”

Primăria București a explicat în detaliu ce a dus la degradarea gazonului de pe Arena Națională într-un timp atât de scurt.

Reprezentanții instituției au subliniat că atât FCSB, cât și Dinamo au fost informate cu privire la decizia de a suspenda activitatea pe stadion până pe 5 decembrie, ambele cluburi fiind de acord cu perioada de repaus necesară refacerii suprafeței de joc.

„NU are nicio «ciupercă misterioasă», NU e «distrus», NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire.

Numărul mare de meciuri și antrenamente de pe Arena Națională, în ultimele două luni, succedate la intervale scurte de timp, ploile abundente și temperaturile scăzute.

Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului, de care se ocupă o firmă de specialitate.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI

Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie. Primul meci a fost pe 14 septembrie.

AU FOST DE 3 ORI MAI MULTE MECIURI

De atunci și până pe 14 noiembrie, au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale.

Ultimele partide s-au disputat la intervale de numai trei zile, iar antrenamentele și meciurile aferente au fost de pe o zi pe alta.

Cum e ideal?

Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu!

CONDIȚIILE METEO

Pe lângă folosirea intensă a terenului, ploile repetate din ultimele două săptămâni, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea zonelor deteriorate de meciuri.

În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri pe mp.

Optim ar fi fost 15, maximum 20 de litri pe mp. DE 5 ORI MAI MULT!

REGULI PENTRU UN GAZON OPTIM

2 meciuri pe lună. Au fost 5-6.

Fără ploi abundente. Au căzut 83 de litri de apă pe mp.

CE FACEM ACUM, CE URMEAZĂ

Gazonul a fost supus unui stres puternic, dar își va reveni! Reprezentanții firmei care se ocupă de gazon au cerut pauză totală până pe 5 decembrie.

Decizia nu este a noastră! Dar am avut discuții cu cei de la FRF și de la cluburile FCSB și Dinamo 1948 București. Cu toții au fost de acord cu perioada de repaus.

ASTFEL CĂ:

Din acest weekend, firma a început operațiunile de «scarificare» și aspirare a vegetației uscate.

Azi a însămânțat.

Urmează operațiuni de aerare și fertilizare, de fotosinteză cu lumini artificiale.

Până pe 5 decembrie, semințele vor germina, iarba va crește și își va dezvolta rădăcinile pentru a fi rezistentă la joc”, se arată în comunicatul Primăriei Municipiului București de pe Facebook.

Următoarele partide pe care Dinamo și FCSB le vor juca acasă:

21 noiembrie Dinamo - Petrolul în Liga 1

Dinamo - Petrolul în Liga 1 28 noiembrie FCSB - Csikszereda în Liga 1

FCSB - Csikszereda în Liga 1 2 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Csikszereda în Cupa României

FCSB - Csikszereda în Cupa României 7 decembrie Dinamo - Oțelul în Liga 1

Dinamo - Oțelul în Liga 1 12 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Sepsi în Liga 1

FCSB - Sepsi în Liga 1 20 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită data exactă) Dinamo - Rapid în Liga 1

Porțiuni fără iarbă pe Arena Națională

Deși a fost schimbat în această toamnă, gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a prezentat probleme la meciurile din Liga 1 și la cel al naționalei.

Suprafața de joc a fost înlocuită la începutul lunii septembrie, după concertele organizate în timpul verii pe Arena Națională.

Lucrările au început pe 3 septembrie și au durat aproximativ cinci zile.

La doar două luni de la montarea noului gazon, iarba s-a rărit considerabil în mai multe zone ale terenului, în special în apropierea liniilor laterale și a celor de fund.

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