Arena Națională nu mai este funcțională la parametri optimi din cauza stării gazonului

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Astfel, administratorii stadionului au decis să închidă Arena pentru a putea fi evaluată situația și a se lua o decizie, scrie prosport.ro.

Informațiile au fost confirmate și de GOLAZO.ro, care a aflat că hotărârea închiderii a fost luată după ce FRF s-a plâns de starea terenului la meciul România - Polonia 2-1.

După evaluare se va ști despre ce e vorba și cât va fi închis cel mai mare stadion al țării. Intenția administratorilor e să-l redeschidă în 2-3 săptămâni, însă în acest moment nu e clar că vor putea.

Probleme mari pentru Dinamo, mai mici pentru FCSB

Dinamo trebuia să joace sâmbătă, 21 noiembrie, pe Arenă, cu Petrolul Ploiești.

Stadionul „Arcul de Triumf” nu poate reprezenta o soluție viabilă pentru că acolo se joacă meciul de rugby al României împotriva Canadei, vineri, 20 noiembrie, în Rugby Nations Cup.

De asemenea, un alt meci de rugby va avea loc pe 5 decembrie, cu 2 zile înainte de meciul „câinilor” cu Oțelul: Romanian Wolves - Bohemia Warriors, în Rugby Europe Super Cup.

Dinamo a pus de câteva zile în vânzare bilete pentru meciul cu Petrolul, locația inițială fiind setată ca Arena Națională, dar acum va trebui modificată. În acest moment, pagina respectivă de pe bilete.ro nu mai e disponibilă, iar toate postările despre meci de pe rețelele sociale ale „câinilor” au fost șterse.

FCSB nu are probleme la fel de mari în a reloca meciurile din Superliga, pentru că nu se suprapune cu niciun duel la rugby și are și varianta Ghencea.

Următoarele partide pe care Dinamo și FCSB le vor juca acasă:

21 noiembrie Dinamo - Petrolul în Liga 1

Dinamo - Petrolul în Liga 1 28 noiembrie FCSB - Csikszereda în Liga 1

FCSB - Csikszereda în Liga 1 2 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Csikszereda în Cupă

FCSB - Csikszereda în Cupă 7 decembrie Dinamo - Oțelul în Liga 1

Dinamo - Oțelul în Liga 1 12 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Sepsi în Liga 1

FCSB - Sepsi în Liga 1 20 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită data exactă) Dinamo - Rapid în Liga 1

Porțiuni fără iarbă pe Arena Națională

Deși a fost schimbat în această toamnă, gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a prezentat probleme la meciurile din Liga 1 și la cel al naționalei.

Suprafața de joc a fost înlocuită la începutul lunii septembrie, după concertele organizate în timpul verii pe Arena Națională.

Lucrările au început pe 3 septembrie și au durat aproximativ cinci zile.

La doar două luni de la montarea noului gazon, iarba s-a rărit considerabil în mai multe zone ale terenului, în special în apropierea liniilor laterale și a celor de fund.

Mihai Stoica: „E o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo”

„Ei (n.r. - cei care au grijă de gazonul de pe Arenă) au spus că cineva a adus o ciupercă pe ghete, dar eu nu prea cred. Nu mă pricep la gazon. Clar e o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo. Acum două săptămâni am jucat cu Rapidul și a fost excepțional terenul.

Acum arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cum e. Foarte rău!”, a declarat Mihai Stoica acum o săptămână, la Prima Sport.

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