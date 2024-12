„Cred că li se cuvine”  Aurelia Brădeanu, una dintre cele mai bune handbaliste române, analizează fără farduri situația echipei naționale feminine

Aurelia Brădeanu (45 de ani) crede că selecționata României de handbal feminin trebuie ajutată și de conducătorii cluburilor din competiția internă.

Aflată în conducerea clubului Corona Brașov, Brădeanu avertizează asupra unui pericol pe care-l au de înfruntat jucătoarele române.

Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor spune că a fost impresionată de puterea psihică a sportivelor noastre la Campionatul European.

Aurelia Brădeanu este unul dintre numele mari ale handbalului românesc din ultimele două decenii.

Medaliată cu argint și bronz la Campionatele Mondiale din Rusia 2005, respectiv Danemarca 2015, plus bronzul de la Europenele din 2010, „Mica” Brădeanu are aceeași luciditate și același echilibru acum ca atunci când îi pasa Cristinei Neagu sau finaliza ea însăși atacurile României.

Aurelia Brădeanu: „Am căzut fizic”

Cooptată în conducerea clubului Corona Brașov, care anul trecut a fost la un pas de retrogradare, dar acum este pe locul secund în Liga Florilor, la egalitate de puncte cu CSM, Aurelia Brădeanu susține că se pot face mai multe pentru naționala feminină de handbal.

Dar, pe de altă parte, și jucătoarele române trebuie să caute mai mult echipele la care ar juca în detrimentul banilor.

În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, fosta conducătoare de joc a României a analizat prestația fetelor noastre de la Euro 2024.

Bună ziua, doamna Brădeanu. Ce nu a mai mers în partida pierdută cu Polonia (n.r. – scor 24-29)? Era una dintre adversarele cu o valoare apropiată de a noastră.

Cred că, spre deosebire de partida cu Ungaria, de exemplu, unde atacul a funcționat, de data aceasta nu am mai reușit să dăm goluri „ușoare”. Cele venite rapid, poate în urma unei pase bune sau a unei acțiuni individuale. Polonezele s-au apărat mai agresiv decât maghiarele și asta ne-a pus probleme. Iar apărarea noastră, în a doua repriză, nu a mai funcționat. N-am mai văzut aceeași atitudine și dorință de a câștiga. Bianca Curmenț a scos cât a putut, dar nici asta nu a fost suficient.

Acest spirit de echipă ne-a ajutat foarte mult pe parcursul Europeanului. Să fi fost și oboseala, fizică și psihică, un factor pentru căderea din repriza secundă?

Cu siguranță. Să nu uităm că aceste fete nu sunt obișnuite cu presiunea unor astfel de partide extrem de solicitante fizic și mental. Multe dintre ele de abia joacă la echipele de club, așa că la un turneu final este cu atât mai dificil să menții un ritm susținut. Nu e deloc ușor să gestionezi un astfel de efort. Iar apoi, când nu mai ai luciditate, e greu să găsești soluții.

Ce le trebuie acum fetelor pentru a face următorul pas valoric? Am văzut că există calitate, dar asta nu e suficient.

Continuitate, asta e cel mai important. Trebuie să continue să joace. Poți să te antrenezi tu cel mai bine, alături de toate vedetele handbalului, dar dacă nu ai meciuri în picioare, în care să fii pusă în tot felul de situații, nu evoluezi. Și este greu să mergi la echipa națională și acolo să rupi gura târgului.

29.35 % este procentajul de mingi apărate de Bianca Curmenț la turneul final al Europeanului de handbal feminin.

Aurelia Brădeanu: „Să nu aleagă după nume”

Aceasta, a minutelor jucate de fetele noastre la echipele de club, este o temă recurentă în interviurile marilor handbaliste și handbaliști români.

Pentru că este esențial. Dar să nu trecem cu vederea și faptul că trebuie să îți găsești echipa potrivită unde poți să joci și să crești. Jucătoarele române trebuie să fie mai atente la ce cluburi alerg să meargă. Nu trebuie să alegem după nume, ci să ne gândim unde am putea juca și, astfel, crește în valoare. Sportivele noastre trebuie să aibă în minte unde se pot ele dezvolta ca handbaliste.

Chiar dacă asta vine la pachet cu un salariu mai mic?

Din punctul meu de vedere, ca fost sportiv, absolut. Sigur, banii sunt necesari, ne dorim cu toții să avem. Dar dacă tu chiar îți dorești să faci performanță în acest sport, îl faci cu pasiune, atunci handbalul trebuie să fie pe primul loc. Apoi, latura financiară. Pentru că aceasta va veni pe măsură ce vei crește în valoare.

Cu ce plusuri rămânem după acest European, care pare bun mai degrabă prin prisma așteptărilor mici pe care le-am avut?

În primele meciuri am demonstrat că putem fi la un nivel bun. Fetele au potențial, s-au autodepășit. De acum încolo, cheia nu mai e doar la ele, ci și la noi, la conducători, la cei care suntem implicați în handbal. Trebuie să avem grijă de ele. Plusul remarcat de mine este faptul că au putut trece peste momentele dificile, mă refer la faptul când erau conduse, iar ale au avut puterea de a trece peste asta, iar unele partide le-au și câștigat. Asta m-a impresionat, pentru că știți că noi, ca nație, cam cedam când eram conduse cu 4-5 goluri. Dar ele au avut tăria de caracter de a se lupta în continuare.

2 ani a fost Aurelia Brădeanu desemnată cea mai bună jucătoare a României, în 2003 și 2013.

Aurelia Brădeanu: „Româncele trebuie să demonstreze”

Să joace cât mai mult.

Da, dar să știi că aceste minute nu se iau pe gratis. Trebuie să demonstreze și ele că pot intra pe teren și face treaba mai bine decât jucătoarea care e înaintea lor. Adică să nu picăm în cealaltă extremă, în care doar pentru că sunt românce trebuie automat să joace.

Există această senzație, că sportivele noastre trebuie să fie pe teren în orice condiții?

Eu așa văd. Mentalitatea este diferită în acest moment față de perioada în care eu jucam. Nu toate fetele sunt dispuse să facă eforturi pentru a-și schimba modul de a gândi. Există concurență și ea este benefică. Tinerii nu mai sunt dispuși să facă eforturi și au senzația că totul li se cuvine. Și că totul este foarte simplu. Iar mulți dintre ei nu mai vin la sport din plăcerea și dorința de a face performanță. Ci, mai ales, pentru partea materială.

Iar cum salariile din handbalul feminin românesc sunt bune, probabil de asta și avem multe străine care vin și trag cu dinții pentru un loc de titular.

Da, pentru că la ele în țară salariile nu sunt la fel de mari ca la noi, iar pentru a-și asigura viitorul muncesc foarte mult. Aici se ajunge. Dar eu tot aș merge pe ideea de a se se introduce obligativitatea a două jucătoare române pe teren la fiecare echipă din campionat. Așa am ajuta sigura naționala. Și poate am responsabiliza și mai mult multe dintre tinerele talentate pe care le are handbalul românesc. Iar noi, conducătorii, ar trebui să ne punem de acord și cu Federația (n.r. – președintele FRH, Constantin Din) și să găsim o soluție.

Trei victorii și patru înfrângeri am înregistrat la acest European. Dar unde sunt fetele noastre, ca nivel de joc? Cele din partida cu Suedia sau din meciul cu Polonia?

E greu de spus. Cu Polonia a fost altceva. A intervenit oboseala, mai ales cea psihică. În plus, nu au fost folosit tot lotul, constant, ca să ai prospețime la ultimul meci. S-a mers mai mult pe anumite jucătoare. Nu poți da randament maxim, la fiecare întâlnire, dacă tu înainte nu ai jucat minute suficiente încât să fii obișnuită cu asemenea ritm, intensitate. Acum trebuie să ne gândim la viitor. Să le ajutăm pe fete, dar și ele să ne ajute ca să joace constant. România are talent în continuare.