Maricel Voinea (65 de ani) este încântat de modul în care joacă naționala feminină, dar punctează apăsat și greșelile copilărești pe care le fac hanbalistele noastre.

Prin intermediul GOLAZO.ro, fostul star al handbalului mondial face un apel la conducătorii de cluburi din România pentru ca jucătoarele noastre să evolueze mai mult la echipele din țară.

România joacă ultimul meci din grupele principale marți, de la ora 16:30, cu Polonia.

România a pierdut partida cu Ungaria, scor 29-37, din Grupele Principale ale Campionatului European de handbal feminin, dar, în ciuda acestei înfrângeri, au existat și lucruri pozitive în jocul fetelor antrenate de Florentin Pera.

„Tricolorele” au început foarte bine partida cu Ungaria, conducând până în minutul 12 pe tabela de marcaj. Apoi, maghiarele au profitat de câteva greșeli ale fetelor noastre și au preluat inițiativa pe care nu au mai cedat-o până la final.

Maricel Voinea: „Am crezut că o să fim ciuca bătăilor”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Maricel Voinea, fosta extremă stânga a naționalei României, a analizat lucrurile pozitive și punctele slabe ale selecționatei pregătite de Florentin Pera la acest European.

Stabilit în Germania din 1992, acolo unde a jucat și antrenat, Maricel Voinea privește toate meciurile importante ale echipelor de fete și băieți în Europa și nu ratează nici partidele naționalelor de handbal.

3 medalii de bronz a obținut Maricel Voinea cu echipa României de handbal masculin, două la Jocurile Olimpice din '80 și '84, iar una la Mondialul din '90

Domnule Voinea, a fost Ungaria o echipă prea puternică pentru nivelul actual al fetelor noastre?

Nu cred că au pierdut vreun meci până acum, au jucat și acasă, au mai multă experiență... Deci rezultatul e unul firesc. România ne-a surprins plăcut, până acum, pe majoritatea suporterilor, a specialiștilor, și poate de asta aveam așteptări. Sportivele noastre au jucat foarte bine, dar acest meci cred că a fost cel mai slab. De fapt, nici el pe de-a-ntregul, pentru că atacul a funcționat bine. În apărare am jucat modest. Facem multe greșeli tehnice și greșim copilărește pase simple. Acestea au făcut diferența. Avem o echipă de viitor, care poate obține succese. O echipă tânără. Nimeni nu prea le dădea șanse de a merge în Grupa Principală. Respect pentru fete! Pentru modul în care luptă.

Am avut foarte multe atacuri, mai ales în prima repriză, de pe extrema dreaptă, dar a părut că maghiarele voiau să ducă jocul acolo. Asta și pentru că au vrut să ne blocheze aruncările de la 9 metri?

Așa a părut, că au avut această tactică pregătită. Au un portar foarte bun (n.r. - Szemerey), iar extremele noastre, Borș și Seraficeanu au ratat foarte mult. Poate nici pasele nu au venit repede la ele, iar dacă pierzi o secundă înseamnă mult în handbal. Așa că uneori au fost nevoie de arunce din unghiuri foarte mici. Și de pe extremă trebuie să ai procedee foarte bune și variate de arunca. Au încercat mult să dea la colțul lung, cred că doar una în scurt. Boltele nu au ieșit. Trebuie să variezi, altfel un portar experimentat intuiește dacă faci același lucru. De pe extremă e întotdeauna mai greu să dai gol, așa că de asta ne-au lăsat să aruncăm mai mult de acolo.

V-ați așteptat la evoluțiile bune ale României la acest European?

Eu m-am gândit că o să fim „ciuca bătăilor”, îți spun foarte sincer. Mai ales după acel turneu din Danemarca, unde toată lumea ne-a bătut la peste 10 goluri diferență. Între acele partide și acestea pare că ne-am ridicat nivelul cu 50-60%, ceea ce e foarte bine. Mă gândeam că unguroaicele au prima șansă, joacă acasă, sunt mai mobile, dar așteptam cu nerăbdare să văd cum ne vom descurca. Și am făcut-o bine. Sigur, multe greșeli copilărești.

Maricel Voinea: „Apărarea a fost catastrofală”

Fetele noastre au făcut 16 greșeli, tehnice sau pase greșite, în urma cărora mingea a ajuns la adversare, iar maghiarele doar 6.

O diferență foarte mare. Ai pierdut 10 atacuri. Dacă marcai, să zicem, fie și doar cinci dintre ele? Plus cele patru lovituri ratate de la 7 metri? Dar, chiar și așa, am marcat 29 de goluri. Cele mai multe din meciurile de la acest European. Dar apărarea a fost catastrofală. Iar asta în condițiile în care Curmenț a apărat din nou foarte bine.

Am primit multe goluri la pătrunderilor lor din inter dreapta. Acolo am avut mari dificultăți în a ne apăra la Klujber, care a marcat 10 goluri.

A aruncat foarte relaxat la poartă pentru că, în general, nu am deranjat-o prea mult. Acolo a fost mână sigură. Nu am fost agresive, nu am întâmpinat-o mai sus. Noi, pe de altă parte, nu avem inter dreapta. Gogârlă și Bucur nu prea ajută echipa națională. Intră bine, dau un gol, o pasă, iar apoi fac patru prostii. Dar poate și ele au nevoie de mai multe meciuri în campionat ca să crească în valoare.

Inter stânga avem. V-a surprins un pic faptul că Ștefania Stoica a intrat de abia în minutul 23 al partidei?

Avem, așa este, dar sunt inconstante fetele. Stoica e azi jucătoarea meciului, apoi, în următorul, joacă modest. Apoi e Bazaliu, dă multe goluri, apoi multe prostii. Ne trebuie constanță. Meci de meci să dea fiecare câte 6-7 goluri. În meciurile de handbal de astăzi, cu interii câștigi. Rare sunt partidele decise de extreme sau de pivoți. Bazaliu a dat, cu Serbia, niște goluri de... wow. Dacă vor juca la echipele de club or să capete siguranță și încredere. Iar Sorina Grozav a fost, pentru mine, viitoarea Cristina Neagu. Are calități foarte bune.

A revenit după un concediu de maternitate și a avut ceva probleme la mâna de aruncare.

Da, înțeleg, dar mai vrea să mai joace? Calități are. Sare bine, aruncă tare, are ochi, clarviziune. Trebuie să joace cu mai mult curaj. Dar pentru asta îi trebuie și ei multe partide în campionat.

Maricel Voinea: „Antrenorii străini sunt mercenari”

Pentru că ați amintit de Cristina Neagu, cum vi se pare că joacă fetele fără ea?

Cristina Neagu a fost cea mai bună jucătoare din lume, e clar. Dar fiecare ajunge la o vârstă la care nu mai poate da randamentul din tinerețe. E normal. Multă vreme, tot jocul s-a făcut pe mâna Cristinei Neagu. Când nu mergea ea, nu juca bine nici naționala. Nu aveam planul B. Acum fetele noastre se simt mai libere, se vede. Cristina făcea și ea greșeli și se agăța foarte mult de minge. Acum, nemaifiind un lider cu personalitatea ei, fiecare dintre fete își poate asuma mai multe riscuri. Iar așa crești în valoare.

Ce probleme mari avem de rezolvat?

Meciurile fetelor! Aș face un apel la toți conducătorii de cluburi ca aceste fete să joace în partidele din campionat, în cupele europene, pentru că numai așa pot progresa. Să aibă continuitate. E foarte greu să vii la națională și să joci bine când tu nu ai meciuri în picioare. Stoica, Ostase, Grozav nu prea joacă la Rapid. Înțeleg că antrenorii străini sunt „mercenari”, mă rog, majoritatea lor, și nu-i interesează de jucătoarele noastre, ci preferă să bage sportive străine, dar ar trebui să le impună cumva conducătorii cluburilor. Antrenorii străini vor să câștige bani, nu contează cum.

Fetele au demonstrat, la acest European, că există talent, dar trebuie încurajat?

Fără îndoială. Pe mine mă deranjează că sunt foarte mulți antrenori și sportivi străini în handbalul românesc. De asta a picat și acest sport la nivel de echipe naționale. Mai ales când e clar, cum spuneai, că avem talent. Fetele au calități, sunt tinere, deci trebuie lucrat cu atenție cu ele și, repet, e vital să joace la echipele de club. E vorba de un interes național. Românii sunt dați la o parte, ceea ce nu e normal. Eu nu înțeleg de ce facem acest lucru.

Se tot vorbește despre investiții în sportul românesc. Deocamdată vedem asta doar în fotbal.

Trebuie să facem asta și pentru alte sporturi. Când eram eu activ, dacă mergeam seara la party, iar a doua zi jucam cu Franța, tot îi băteam. Dar au investit, au avut un plan, răbdare, și uite unde au ajuns. Sportul este și un mod de a lua copiii de pe stradă. Să nu fie tentați de droguri, alcool, sau activități interzise de lege. Sportul te și poate educa, iar eu cred că și în România e nevoie de așa ceva. Să luăm exemple bune. Sistemul de sponsorizare trebuie să fie altul, să-i ajute pe oameni să investească în sport.