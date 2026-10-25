Surpriză la Barcelona - Real Madrid FOTO. Yamal, Bellingham și mulți dintre colegii lor au purtat ghete speciale. Cum arată

BARCELONA - REAL MADRID. Adidas a pregătit ceva special pentru El Clasico.

Mai mulți jucători au purtat ghete cu un design spectaculos, inspirat de un dragon și un tigru.

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Adidas a ales El Clasico pentru a prezenta oficial colecția exclusivistă Y-3 Beast, dezvoltată alături de designerul japonez Yohji Yamamoto.

Adidas, ghete special pentru Lamine Yamal, Raphinha sau Jude Bellingham în El Clasico

Cele două modele propuse ies în evidență prin cromatică și detaliile grafice: F50 Elite mizează pe albastru electric și forme dinamice, în timp ce Predator Elite combină portocaliul cu imaginea unui tigru, simbol al forței și preciziei.

Potrivit marca.com, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal și Pau Cubarsi au purtat modelul Predator Elite, în timp ce Lamine Yamal, Rodrygo, Brahim Diaz și Dean Huijsen au încălțat modelul F50 Elite.

Nu este prima colaborare dintre Adidas și designerul japonez Yohji Yamamoto. În sezonul 2014-2015, cele două părți au creat un echipament special pentru Real Madrid, un tricou negru cu un dragon imprimat.

Karim Benzema, în tricoul creat special pentru Real Madrid/ Foto: IMAGO

De asemenea, în sezonul 2021-2022, Real Madrid a purtat un tricou negru special în duelul cu Barcelona de pe Bernabeu, încheiat cu scorul de 0-4.

Colaborarea dintre cele două părți a dus și la crearea unei perechi de ghete dedicate lui Karim Benzema, în culori diferite și decorate cu un motiv inspirat de un dragon.

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