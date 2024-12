Sepsi - Rapid 2-0. Formația lui Șumudică a pierdut la Sf. Gheorghe și încheie o serie de 8 meciuri fără înfrângere, în toate competițiile.

Borisav Burmaz (23 de ani) a fost autorul a două ocazii imense pentru rapidiști, dintr-o serie mare de ratări care le puteau aduce un rezultat pozitiv.

Cu această victorie, Sepsi urcă pe locul 5, cu 29 de puncte, iar Rapid rămâne pe locul 8, cu 25 de puncte, la 3 puncte distanță de ultimul loc de play-off.

Sepsi - Rapid 2-0. Burmaz: „N-am avut mult noroc în perioada asta”

Jucătorul Rapidului a avut două ocazii uriașe în meciul de vineri seara, sârbul ratând cu toată poarta în față.

„Am vrut să dau în stânga portarului, am dat greşit şi s-a dus sus. Am lovit de două ori transversala, am avut ghinion. N-am avut mult noroc în perioada asta, cum a fost în returul campionatului trecut.

Îmi pare rău ca am pierdut, dar nu îmi rămâne decât să muncesc mai mult. Suntem o echipă mai bună de atât, sprijinul fanilor contează enorm.

Noi luptăm (n.r. - pentru play-off), dăm totul la fiecare meci, suntem un club mare şi sperăm că situaţia se va rezolva”, a declarat Burmaz, după meci, potrivit orangesport.ro.

Marius Șumudică: „N-am văzut așa ceva în viața mea”

Și antrenorul Rapidului a comentat seria incredibilă de ratări și prestația jucătorilor săi în deplasarea de la Sepsi.

„Nu pierdusem de opt jocuri. Un joc slab, să spun așa. Am avut o ocazie incredibilă în minutul 45, dăm în bară, Petrila dă în portar. Apoi în a doua repriză cred că e ratarea campionatului, n-am văzut în viața mea să dai în bară, să vină în cap la portar. Aaron dă în bară, am avut patru bare. Ăsta e fotbalul, dacă ratezi, te pedepsește.

Eu ce pot să zic? Dacă din trei metri nu putem să dăm gol, eu ce să fac? Se întâmplă, am fost și eu atacant, dar sunt ocazii prea clare, pe care nu ai voie să le ratezi într-un meci important”, a declarat Șumudică după meci.