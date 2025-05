„Prea puțin în atac” Denis Ciobotariu și Marian Aioani, critici pentru colegii din ofensivă

DINAMO - RAPID. Denis Ciobotariu (26 de ani) a comentat evoluția echipei sale.

Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit și el la finalul partidei.

Dinamo și Rapid au încheiat la egalitate meciul din etapa #8 a play-off-ului Ligii 1.

DINAMO - RAPID. Denis Ciobotariu: „Prea puțin în atac”

Denis Ciobotariu a considerat că Rapid putea face mult mai multe în compartimentul ofensiv.

„Ne agățăm de șansa noastră, atâta timp cât mai sunt șanse de Europa. Noi avem un stil mai dificil din punct de vedere al efortului și probabil de asta a părut că ei au fost peste noi.

Am făcut mult prea puțin în atac, dar, cum am mai spus-o, sunt anumite faze când judecăm rău, iar dacă am lua decizii mai bune, ar crește și șuturile pe poartă.

Ne dorim victorii, sperăm să se încurce cineva, poate că avem un mic avantaj prin faptul că CFR joacă meciul de Cupă, dar sperăm la șansa noastră atât timp cât se poate matematic.

Suporterii vor atitudine, vor agresivitate, chiar dacă nu ne iese jocul, dar măcar atât să le oferim.

Marian Aioani: „Se pot câștiga meciuri și cu un șut pe poartă”

Portarul celor de la Rapid a comentat prestația echipei sale în derby:

„Un punct care nu ne ajută foarte mult. Am întâlnit o echipă care nu avea nimic de pierdut, poate și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ei au jucat așa de bine. Noi am încercat să câștigăm, am avut și noi situațiile noastre, dar nu foarte puține.

Din punct de vedere defensiv am arătat foarte bine, din punct de vedere ofensiv am arătat foarte puțin. Ce mai putem să spunem? Se pot câștiga meciuri și cu un șut pe poartă, trebuie să fructifici ocaziile”

