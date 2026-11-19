Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) este subiectul unei sesizări adresate președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și procurorilor Direcției Naționale Anticorupție

În aceasta se reclamă presupuse nereguli la examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3.

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Semnatarii susțin că procesul de examinare organizat în luna septembrie nu s-ar fi desfășurat în condiții corecte și invocă posibile fapte de fraudă și trafic de influență.

Acuzații privind modificarea notelor la examenele de promovare

Potrivit denunțului, publicat de timpuldevalcea.net, examenele organizate în luna septembrie de CCA, for condus de Kyros Vassaras, ar fi fost viciate prin modificarea unor rezultate după încheierea corectării lucrărilor.

Semnatarii reclamă că notele comunicate candidaților în sala de examen ar fi fost diferite de cele publicate ulterior pe site-ul oficial al comisiei.

În document se susține că trei arbitri înscriși în programul „Next Generation” ar fi beneficiat de majorări ale punctajelor.

Notele ar fi fost modificate în rezultatele publicate online, față de cât au primit inițial, în sala de examen. Această schimbare le-a permis să obțină promovarea.

Se ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la rolul conducerii CCA în procesul de promovare.

Adrian Comănescu, Sebastian Colțescu, Octavian Șovre, Augustus Constantin și alți oficiali sunt menționați. Aceștia ar fi fost implicați în decizii favorabile unor arbitri, pe baza unor interese de grup.

Comunicatul integral:

„Subiect: URGENT! Solicitare de intervenție urgentă privind anularea examenelor de promovare Liga 2 și Liga 3

Notificare privind demararea procedurilor legale prin sesizarea Direcției Naționale Anticorupție

Către: Federația Română de Fotbal Comisia de Integritate a FRF În atenția: Domnului Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal Domnului Virgil Pascu, Departamentul de Integritate al FRF

Stimate domnule președinte Răzvan Burleanu, Stimate domnule Virgil Pascu,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință o situație de o gravitate fără precedent care afectează direct integritatea, credibilitatea și viitorul arbitrajului românesc.

Examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3 s-au desfășurat într-o lipsă totală de transparență, fiind viciate de suspiciuni majore de fraudă, favoritism și corupție sistemică.

Asistăm la o compromitere flagrantă a meritocrației, un act care anulează eforturile tinerilor arbitri și pune în pericol corectitudinea competițiilor naționale.

Procedura oficială, aplicată riguros în anii precedenți, prevedea corectarea lucrărilor în sală, imediat după finalizarea examenului, în prezența candidaților, moment în care au fost comunicate notele inițiale.

Cu toate acestea, la afișarea ulterioară a rezultatelor pe site-ul oficial, au apărut modificări inexplicabile ale punctajelor.

Există indicii clare că promovările au fost stabilite arbitrar, în funcție de interesele de grup din cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), fiind vizați în mod direct factori de decizie precum Marcel Savaniu, Octavian Șovre, Adrian Comănescu, Sebastian Colțescu, Vasile Marinescu și Augustus Constantin.

Deși am înaintat anterior memorii detaliate prin care solicitam clarificări punctuale, acestea au rămas fără niciun răspuns din partea instituției pe care o conduceți.

I. Nereguli grave și cazuri punctuale semnalate

Mecanismul „Next Generation”: S-a constatat că exact 3 arbitri incluși în acest program (persoane care se bucură de susținerea conducerii CCA) au primit punctual puncte în plus față de rezultatele oficiale din sală, în timp ce restul candidaților au fost privați de orice formă de reevaluare echitabilă. Aceasta reprezintă o încercare disperată de a justifica artificial succesul unui program managerial eșuat. Cazul Mihai Ștefano: Acesta a înregistrat o creștere artificială a notei de la 6.00 (obținută în sală) la 8.00 pe site-ul oficial, fiind astfel promovat. Există indicii clare că lucrarea sa a fost recorectată ilegal, la indicațiile directe și în interesul domnului Sebastian Colțescu. Cazul Raul Cupu: Nota acestuia la testarea de regulament a crescut de la 6.50 (sala de examen) la 8.00 (site-ul oficial), modificare menită să acopere faptul că un candidat promovat intensiv prin delegări repetate nu trecuse, în realitate, pragul minim la testarea teoretică inițială. Cazul Costin Marinoiu: Punctajul acestuia a fost majorat nejustificat de la nota 8.00 din sală la nota 9.50 pe site-ul oficial, exclusiv pentru a-i asigura promovarea în detrimentul altor colegi.

II. Vicierea examenului teoretic și contradicțiile din comunicările CCA

Contradicțiile din comunicat : CCA a menționat public că rectificările au survenit în urma analizării a doar două întrebări cu probleme de formulare. Matematic însă, anumitor candidați le-au fost adăugate puncte echivalente cu 3 sau 4 întrebări corecte, în timp ce notele celorlalți participanți au rămas neschimbate.

: CCA a menționat public că rectificările au survenit în urma analizării a doar două întrebări cu probleme de formulare. Matematic însă, anumitor candidați le-au fost adăugate puncte echivalente cu 3 sau 4 întrebări corecte, în timp ce notele celorlalți participanți au rămas neschimbate. Vicierea la Liga 2: La Întrebarea nr. 2 (dublă atingere la penalty), CCA a validat în barem două răspunsuri total opuse și reciproc exclusive ca fiind simultan corecte, doar pentru a-și masca erorile de redactare. Întrebarea nr. 13 a fost concepută pe o premisă falsă, contrară legilor jocului, afirmând eronat că portarul primește îngrijiri medicale în afara terenului.

La Întrebarea nr. 2 (dublă atingere la penalty), CCA a validat în barem două răspunsuri total opuse și reciproc exclusive ca fiind simultan corecte, doar pentru a-și masca erorile de redactare. Întrebarea nr. 13 a fost concepută pe o premisă falsă, contrară legilor jocului, afirmând eronat că portarul primește îngrijiri medicale în afara terenului. Vicierea la Liga 3: CCA a recunoscut public, printr-o erată oficială, că la Întrebările nr. 2 și nr. 16 a punctat greșit varianta C în locul variantei corecte (D).

III. Sfidarea criteriilor fizice și delegările abuzive

Asistăm la o desconsiderare totală a pregătirii fizice. Arbitri care au picat testele fizice obligatorii (cum este cazul domnului Șerban Matei, care a abandonat testul Cooper după doar 3 ture de pistă) au fost delegați imediat la meciuri cu miză ridicată (ex. Sighetu Marmației – SCM Zalău, respectiv Omega Sport – Progresul Mogoșoaia), încălcând grav regulamentele în vigoare.

IV. Opacitate instituțională și eliminarea probelor

În loc să ofere lămuriri, CCA a recurs la un gest de o netransparență revoltătoare: retragerea completă de pe site-ul oficial a tuturor informațiilor legate de aceste examene (rezultate, grile, informări).

Această ștergere deliberată a datelor publice ridică suspiciuni legitime privind ascunderea unor dovezi și pregătirea unor noi modificări „din birou”.

De asemenea, dezavuăm public atitudinea sfidătoare a domnului Augustus Constantin, care, conform informațiilor din spațiul public, ar fi afirmat cu aroganță că membrii comisiei nu pot fi trași la răspundere și că instituțiile statului, precum DNA, nu au competența de a verifica criterii de examinare sportivă.

Concluzii și Solicitare de Urgență

Comisia Centrală a Arbitrilor se află într-un blocaj instituțional total, refuzând publicarea rezultatelor finale și a timpilor fizici de mai bine de 8 săptămâni.

Această stare de fapt destabilizează direct competițiile naționale și compromite iremediabil eforturile financiare ale cluburilor și integritatea sportivă.

Având în vedere că toate demersurile și solicitările noastre anterioare au rămas fără rezultat, vă aducem la cunoștință pe această cale că au fost deja demarate procedurile legale pentru înaintarea unor plângeri penale către Direcția Națională Anticorupție împotriva membrilor Comisiei Centrale a Arbitrilor implicați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă majoră, vicierea unui concurs oficial și corupție.

Cu toate acestea, considerăm că Federația Română de Fotbal are datoria de a acționa cu demnitate și responsabilitate înainte ca acest scandal să afecteze iremediabil imaginea fotbalului românesc.

În consecință, vă solicităm ferm să interveniți de urgență pentru:

Anularea completă a acestor examene viciate de Liga 2 și Liga 3.

Demiterea imediată și integrală a actualei conduceri a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Demararea unei anchete interne, prin intermediul Departamentului de Integritate al FRF, pentru izolarea și sancționarea elementelor corupte.

Așteptăm un răspuns oficial din partea dumneavoastră cu privire la măsurile de urgență pe care le veți adopta în acest caz cât mai urgent posibil”.

Nu este prima dată când există probleme la CCA

În luna septembrie 2026, GOLAZO.ro a scris despre examenul de promovare a arbitrilor în Liga a 3-a, acolo unde întrebările au avut răspunsuri greșite.

În iunie 2025, GOLAZO.ro a dezvăluit cum la o testare cu arbitrii de Liga 2, aproape toți au picat, iar CCA a decis să fie reluat examenul a doua zi!

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