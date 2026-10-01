Criză de proporții în arbitraj Acuzații de incompetență și note modificate la examenele CCA. Augustus Constantin: „Știm despre ce e vorba”

Noi probleme create de CCA la examenul de promovare al arbitrilor în Liga a 3-a, acolo unde întrebările au avut răspunsuri greșite.

Augustus Constantin, cel care s-a ocupat de organizarea examenului, a vorbit pentru GOLAZO.ro.

Nu este prima dată când există nereguli la un astfel de examen „patronat” de CCA, acolo unde președinte e Kyros Vassaras.

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Arbitrajul din România traversează o nouă criză de proporții din cauza modului în care Comisia Centrală a Arbitrilor (n.r. CCA) a gestionat testarea teoretică destinată promovării la Liga 3. Arbitrii prezenți la acest examen au luat legătura cu GOLAZO.ro și au povestit ce s-a petrecut.

Sursele GOLAZO.ro: „Vicii grave de procedură”

Ei acuză organizatorii că au validat inițial răspunsuri greșite și apoi au recurs la recalcularea ulterioară a calificativelor în mod netransparent, la șase zile după susținerea probei.

Miezul scandalului necunoașterea legilor jocului de către organizatorii CCA. În cadrul grilei, opțiunea C a fost punctată, eronat, ca fiind corectă în locul variantei D la întrebarea 16 (pentru versiunile 1 și 2) și la întrebarea 2 (pentru versiunea 3).

Situația a devenit și mai complicată la întrebarea 20, unde varianta A a fost considerată inițial valabilă, deși reglementările IFAB (n.r. International Football Association Board) indicau opțiunea C. În final, comisia a decis să considere corecte ambele răspunsuri. Această măsură a creat, conform surselor GOLAZO.ro, „vicii grave de procedură care compromit iremediabil stabilirea unei ierarhii corecte”.

Două din întrebările cu răspuns greșit din cadrul examenului de promovare al arbitrilor în Liga a 3-a.

Ce spune CCA?

Comisia Centrală a Arbitrilor a admis eroarea, publicând următorul comunicat pe site-ul instituției. „Erată privind evaluarea lucrărilor la concursul de Promovare ARBITRI in Liga a 3-a:

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință o eroare survenită în procesul de evaluare a lucrărilor din cadrul concursului de Promovare ARBITRI în Liga a 3-a, desfășurat în data de 23.09.2026.

În cadrul baremului de corectare, la întrebarea Nr.16 (pt numerele 1 si 2) si Nr.2 (pt numarul 3), o variantă de răspuns incorectă (varianta C) a fost validată și punctată din eroare ca fiind corectă, în timp ce răspunsul cu adevărat corect (varianta D) nu a primit punctajul aferent.

Pentru a asigura corectitudinea, echitatea și transparența rezultatelor, toate lucrările afectate de această situație vor fi recorectate.

Punctajele finale vor fi recalculate luând în considerare răspunsul corect, iar lista rezultatelor va fi actualizată în consecință. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create și vă mulțumim pentru înțelegere”.

Ce spun arbitrii?

Sursele care au luat legătura cu GOLAZO.ro au declarat că au trimis o scrisoare către Președintele Federației, Răzvan Burleanu, în care îi cer acestuia să ia măsuri.

„Existența a două întrebări cu răspunsuri greșite în cadrul unor teste oficiale de promovare, unde este in joc cariera unor copii care muncesc și necesitatea ulterioară de recorectare a lucrărilor ne conduc către o concluzie certă: incompetența la nivelul CCA a atins pragul paroxismului.

Este strigător la cer să te porți cu o asemenea iresponsabilitate față de tinerii arbitri care vin de la Liga 4, investesc muncă și pasiune, doar pentru a deveni victimele unei comisii incapabile să organizeze un examen corect.

Având în vedere aceste vicii grave de procedură care compromit iremediabil stabilirea unei ierarhii corecte, vă solicităm în mod ferm aplicarea următoarelor măsuri de urgență:

Demiterea imediată a persoanei și a grupului de lucru din cadrul CCA responsabile în mod direct cu formularea acestor subiecte ambigue și greșite.

Anularea integrală a examenului de promovare din Liga 4 în Liga 3 organizat în data de 23 septembrie 2026, ca urmare a viciilor grave care sabotează corectitudinea rezultatelor finale.

Demiterea în bloc a tuturor membrilor Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru incompetență managerială și tehnică dovedită, acțiuni ce aduc prejudicii de imagine masive arbitrajului românesc și Federației Române de Fotbal”.

Ce spune Augustus Constantin?

GOLAZO.ro a luat legătura și cu omul care s-a ocupat de supervizarea concursului organizat de CCA pentru arbitrii care voiau să promoveze la Liga a 3-a.

Augustus Constantin, unul dintre favoriții lui Kyros Vassaras (n.r. președintele CCA), nu a dorit să ne ofere mai multe detalii despre caz.

Nu am cinci minute ca să vă răspund. Nu am ce să vă spun, momentan. Știm despre ce e vorba. E un comunicat și pe site-ul CCA. Departamentul de Comunicare se ocupă de astfel de probleme. Avem și noi niște reguli și trebuie să le respectăm. Mulțumesc pentru înțelegere. Augustus Constantin, manager al departamentului de arbitraj din cadrul FRF

Nu este prima dată când există probleme cu examenele date de arbitri. GOLAZO.ro a dezvăluit și alte episoade despre astfel de erori, despre care puteți citi aici.

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