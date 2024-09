FC Voluntari a fost învinsă de Dinamo pe teren propriu, scor 0-1, astăzi, într-o partidă din play-off-ul Cupei României.

Diferența a fost făcută de reușita lui Cătălin Cîrjan, din minutul 24.

Antrenorul divizionarei secunde, Claudiu Niculescu, cu un ochi plângă și cu altul râde după acest meci.

Antrenorul celor de la FC Voluntari, Claudiu Niculescu, simte că echipa sa ar fi putut obține mai mult din acest duel, însă diferența de experiență a fost cea care a făcut diferența.

Voluntari - Dinamo. Niculescu: „Nu ne rămâne decât să ne concentrăm la campionat”

„ Normal că suntem supărați că am pierdut acest meci. Ne-am fi dorit să ajungem în grupe, dar nu am făcut un joc rău. Deloc .

Am avut și noi ocaziile noastre. Din păcate, greșelile la acest nivel te costă. Una în prima repriză, mare, la care am primit gol. Am avut ocazii mari până la primirea golului.

Noi trebuie să ne vedem de drum în continuare. Ne-am fi dorit să mergem în grupe, dar atât s-a putut. Acum, ne-a rămas să ne concentrăm pe campionat. Avem un meci foarte greu sâmbătă, la Metaloglobus. Sper să ne revedem din punct de vedere fizic.

Am început cu același „11” ca-n meciul de duminică, în afară de Nemec. Am făcut față în această seară, o echipă în formă. Nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe campionat și să adunăm puncte”, a declarat Claudiu Niculescu, la Digi Sport.

Dulce revedere

Înaintea partidei, suporterii lui Dinamo au uitat de micile conflicte din trecut și l-au aplaudat la scenă deschisă pe Claudiu Niculescu.

Fostul golgheter din „Ștefan cel Mare” le-a răspuns acestora cu aceeași emoție și același respect.

„Întotdeauna când joc împotriva lui Dinamo e un meci special. Eu, Tameș și Matache, de partea cealaltă Petre. Din păcate pentru noi, Florentin a ieșit câștigător. Le urez succes în continuare”, a completat Niculescu.