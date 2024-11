RAPID - HERMANNSTADT 1-0. Claudiu Petrila (26 de ani) a vorbit despre obiectivul giuleștenilor după o nouă victorie fără gol primit.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Clinton N'Jie în minutul 27.

La finalul partidei, Claudiu Petrila a tras primele concluzii și a anunțat care este obiectivul Rapidului în acest moment.

RAPID - HERMANNSTADT. Claudiu Petrila: „Ne gândim doar la play-off”

„3 puncte importante. Este important că din nou nu am primit gol, am reușit să câștigăm al doilea meci pe Giulești, suntem pe drumul cel bun și ne gândim doar la play-off”, a declarat Claudiu Petrila.

De asemenea, acesta a ținut să lămurească situația legată de Marius Șumudică, cel care părea nervos după fluierul final.

„Era nervos probabil pentru că voia să marcăm al doilea gol, mai ales că am avut un om în plus atâta timp. Și noi ne-am dorit asta, cred că și fanii, după cum au reacționat în tribună (n.r. huiudieli în semn de nemulțumire). Noi am încercat. Din păcate, nu ne-a ieșit, dar importantă este victoria”

Claudiu Petrila: „Este foarte puțin”

Totodată, Petrila a transmis că locul pe care se află în acest moment Rapid este foarte puțin pentru pretențiile clubului:

„Este foarte puțin, dar, din păcate, am început foarte rău în primele meciuri. După am început să ne revenim cât de cât și acum suntem aproape de play-off”.

