Ionela Cozmiuc (29 de ani) și Gianina van Groningen (29 de ani) au cucerit medalia de argint în proba de dublu vâsle categoria ușoară.

România a ajuns astfel la 6 medalii în total, dintre care 2 de aur.

Cursă epuizantă pentru Cozmiuc și Van Groningen

Sportivele noastre s-au luptat cu echipajul din Marea Britanie în primii 500 de metri, dar apoi s-au aflat pe locul 2, poziție pe care au terminat după au rezistat în fața unui atac al Greciei.

„A fost o cursă foarte bună și foarte grea. Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate astăzi a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta. La a treia ediție olimpică și ultima pentru această categorie ușoară.

Am luat argintul olimpic și este un rezultat foarte mare pentru noi și pentru România. Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obținut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Și chiar sunt mândră de ceea ce am reușit să facem.

Cursele olimpice sunt strălucitoare și grele ca medalia. După o cursă foarte grea de 2.000m, suntem cât se poate de bine. Ne-am simțit în formă. Am fost pregătite, dar acum clar suntem obosite. Ne ia răul pe fiecare pe rând. Așteptăm să ne revenim, să se termine tot și să mergem în cameră, să vedem totul la rece, pentru că acum totul este foarte cald.

Nici nu știu cine a venit pe locurile 3, 4, 5, 6. Trebuie să ne liniștim puțin și fizicul, și psihicul. Pentru noi este un obiectiv îndeplinit, este un obiectiv de care suntem amândouă mândre.

Pentru că noi am stabilit că trebuie să ne facem cursele noastre cele mai bune și ce va fi după linia de finiș va fi bonus. Şi asta am și făcut. Sunt foarte mândră de cursele pe care le-am făcut și implicit de rezultatul pe care l-am dobândit la final, pentru că este unul muncit. Dar suntem fericite pentru el!”, a declarat Gianina van Groningen, citată de COSR.

Dublu vâsle categoria ușoară - feminin, rezultate finala A

Marea Britanie 6:47.06 România 6:48.78 Grecia 6:49.28 Noua Zeelandă 6:51.65 Irlanda 6:54.57 SUA 6:55.60

Cozmiuc a avut probleme

Ionela Cozmiuc s-a resimțit puternic după cursă. Ea nu a participat la dialogul cu reporterul TVR, epuizată de efortul depus. A venit la festivitatea de premiere de mână cu Gianina van Groningen, care i-a verificat tot timpul starea.

„Sunt mândră de acest rezultat. Suntem mândre că suntem pe podiumul olimpic la această competiție, care are în componență pentru ultima dată această categorie. Așa sunt medaliile olimpice, epuizante. Acum suntem puțin șifonate, dar bine.

Mi-am dorit foarte mult o medalie, şi iată că este la gâtul nostru. Culoarea este mai puțin importantă acum. Pentru noi, acest argint înseamnă foarte mult, e prima și singura medalie, așa că ne bucurăm din plin de ea!”, a spus printre suspine Ionela Cozmiuc, potrivit COSR.

Cele două au fost premiate de Octavian Morariu, membru CIO, fost mare rugbyst, apoi președinte al Federației Române de Rugby și al Agenției Naționale pentru Tineret.

Foto: captură Eurosport

(P) Petrom este sponsor principal al Federației Române de Canotaj și susține viitoarea generație de campioni prin programul „Energie pentru performanță”.