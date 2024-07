Croația și Italia au remizat, scor 1-1 în ultimul meci din Grupa B la EURO 2024.

Italia și-a asigurat locul în optimile de finală, iar Croația mai are de așteptat, deoarece se află pe locul trei (cele mai bune 4 locuri 3 din grupe merg mai departe)

Italia - Elveția se joacă sâmbătă, la ora României 19:00, la Berlin

Într-un meci tensionat, Croația și Italia au terminat la egalitate, scor 1-1, în ultima etapă a Grupei B de la EURO 2024.

Rezultatul de luni seara a adus și prima optime de finală a turneului, unde Italia, campioana en-titre, va întâlni Elveția, locul 2 din Grupa A.

Croația a deschis scorul prin veteranul Luka Modric, care a devenit cel mai vârstnic jucător care marchează la un Campionat European.

Căpitanul a marcat la un minut distanţă după ce a ratat un penalty.

The oldest goalscorer in Euros history.



Don Luka Modrić. ✨ pic.twitter.com/rA3SERc1b0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024

Meciul a fost marcat de o serie de ocazii de ambele părți, cu intervenții salvatoare ale portarilor Gianluigi Donnarumma pentru Italia și Dominik Livakovic pentru Croația.

Italia a egalat dramatic în prelungiri prin Mattia Zaccagni, care a stabilit rezultatul final, în 90+8. Pasa a fost oferită de Calafiori, care l-a găsit pe Zaccagni printre mai mulți apărători croați.

Calafiori va fi suspendat pentru duelul din optimi.

Croația, condusă de Zlatko Dalic, a terminat pe locul 3 în Grupa B, în timp ce Italia a ocupat locul 2.

Croația - Italia 1-1, LIVE

Au înscris: Luka Modric(55), Mattia Zaccagni(90+8)

min. 90+8 - GOL!!! Zaccagni marchează dintr-o pasă reușită de Riccardo Calafiori.

min. 90+6 -Nicolo Fagioli primește un cartonaș după o intrare asupra adversarului.

min. 90+3 - Riccardo Calafiori primește un cartonaș galben după ce și-a doborât adversarul.

min. 90+1 - Marcelo Brozovic primește un cartonaș galben.

min. 90 - Josip Juranovic intră în locul lui Andrej Kramaric.

min. 87 - Federico Chiesa trimite o pasă în careu, dar oportunitatea este ratată. Mingea nu a ajuns la niciun jucător, deoarece a trecut rapid pe lângă ei.

min. 82 - Josip Stanisic a primit un cartonaș galben pentru un atac întârziat.

min. 82 - Mattia Zaccagni intră pe teren în locul lui Matteo Darmian. În același timp, Nicolo Fagioli intră în locul lui Jorginho.

min. 80 - Luka Modric, autorul golului, iese de pe teren, iar Lovro Majer intră în locul său.

min. 78 - Marin Pongracic primeşte cartonaşul galben după ce l-a doborât pe adversarul său la pământ.

min. 75 - S-a operat o schimbare. Giacomo Raspadori a fost înlocuit de Gianluca Scamacca.

min. 74 - Luka Ivanusec primește un cartonaș galben.

min. 72 - Italia a irosit o lovitură liberă dintr-o pozișie promițătoare, Raspadori execută, dar unul dintre fundași respinge bine cu capul.

min. 70 - Schimbare în echipa Croației! Mateo Kovacic părăsește terenul, iar Zlatko Dalic îi transmite ultimele instrucțiuni lui Luka Ivanusec. La fel, la minutul 70, Ivan Perisic intră în locul lui Luka Sucic.

min. 70 - Chiesa trimite o pasă în careu, dar croații resping

min. 62 - Italia execută un corner, care este trimis cu efect în careu, iar Alessandro Bastoni se înalță peste apărare, dar lovitura sa trece puțin peste poartă.

min. 60 - Modric, marcatorul golului, primește un cartonaș galben pentru un fault comis.

min. 57 - Schimbare în echipa Italiei: Federico Dimarco iese de pe teren, înlocuit de Federico Chiesa.

min. 55 - GOL! Modric marchează! Golul vine la un minut după ce a ratat din penalty. Croatul a șutat o minge recuperată în careu .

min. 54 - Luka Modric ratează o ocazie uriașă de a marca dintr-un penalty. El țintește colțul din dreapta jos, dar Gianluigi Donnarumma intervine excelent și respinge.

min. 54 - După consultarea VAR, se acordă penalty pentru Croația! Va executa Luka Modric.

min. 52 - Jocul este întrerupt deoarece arbitrul Danny Makkelie a primit un mesaj prin cască și a indicat verificarea prin VAR. Makkelie s-a dus spre cabină, ca să verifice el.

min. 46 - Schimbare dublă în echipele naționale: Lorenzo Pellegrini este înlocuit de Davide Frattesi. În același timp, Ante Budimir intră pe teren în locul lui Mario Pasalic.

min. 45 - A început repriza secundă.

min. 45+1 - Prima repriză se încheie.

min. 31 - Luka Modric trimite o pasă periculoasă în careu, dar Gianluigi Donnarumma este vigilent și blochează atacul.

min. 28 - Dominik Livakovic intervine excelent și respinge o lovitură de cap trimisă de Alessandro Bastoni.

min. 26 - Mateo Retegui a încercat un șut din interiorul careului, dar acesta a fost blocat de Livakovic.

min. 24 - Luka Sucic a comis o intrare dură, ceea ce l-a determinat pe Danny Makkelie să îi arate un cartonaș galben.

min. 21 - Retegui trimite o lovitură de cap, deviată un pic, pe lângă poarta lui Donnarumma.

min. 8 - O centrarea pe jos a lui Giovanni Di Lorenzo către careu a fost interceptată.

min. 5 - Luka Sucic a trimis un șut periculos spre vinclul stâng, dar Gianluigi Donnarumma a intervenit spectaculos și a respins mingea.

min. 1 - Meciul a început.

Croația - Italia, echipe de start

Croația : Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić; Kramarić, Sučić, Mario Pašalić

: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić; Kramarić, Sučić, Mario Pašalić Rezerve : Labrović, Ivušić, Erlić, Majer, Perišić, Budimir, Petković, Ivanušec, Sosa, Pjaca, Vida, Juranović, Marco Pašalić, Baturina

: Labrović, Ivušić, Erlić, Majer, Perišić, Budimir, Petković, Ivanušec, Sosa, Pjaca, Vida, Juranović, Marco Pašalić, Baturina Selecționer : Zlatko Dalic

: Zlatko Dalic Italia : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Jorginho, Barella -Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui

: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Jorginho, Barella -Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui Rezerve : Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Frattesi, Scamacca, Chiesa, Bellanova, Cristante, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho

: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Frattesi, Scamacca, Chiesa, Bellanova, Cristante, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho Selecționer : Luciano Spalletti

: Luciano Spalletti Stadion : Leipzig Stadium

: Leipzig Stadium Arbitru: Danny Makkelie (Olanda)

➡️ Legenda croată Mandzukic și legenda italiană Buffon se îmbrățișează. Cei doi au fost colegi la Juventus în perioada 2015-2018:

➡️ Imagini cu fanii croați mergând spre stadion:

Croația și Italia se luptă pentru calificare

Croația a acumulat doar un punct până acum, după ce a pierdut în fața Spaniei, câștigătoarea Grupei B, și a remizat cu Albania, 2-2.

Italienii au fost luați prin surprindere de Albania în meciul de deschidere, cu un gol primit în primele 23 de secunde, dar au reușit să revină și să câștige cu 2-1.

Totuși, în meciul următor împotriva Spaniei, după golul primit de la Nico Williams, în minutul 55, elevii lui Spalletti nu au avut un răspuns, scor final 1-0.

Au loc ultimele meciuri ale grupei B de la EURO 2024

Italia se va califica în optimile de finală dacă evită înfrângerea împotriva Croației. Totuși, italienii pot rata calificarea dacă pierd, iar albanezii vor câștiga duelul cu spaniolii.

Croația se va califica în optimi dacă învinge Italia, dar trebuie ca Albania să reușească să o înfrângă pe Spania Spania.

Dacă Albania câștigă, croații și albanezii vor fi diferențiați pe baza criteriului de departajare.

Croația nu se va califica dacă pierde sau dacă remizează, în cazul în care albanezii evită înfrângerea

Italia își apără titlul de campioană

Italia a fost finalistă la Campionatul European de fotbal în anii 2000 și 2012, dar a ridicat trofeul de două ori, în 1968 și 2020, ceea ce o face să fie campioana en-titre.

Iar pentru EURO 2024, italienii au început campania de calificare sub conducerea lui Roberto Mancini și a finalizat-o sub Luciano Spalletti, iar italienii au fost locul doi în Grupa C.

„Azzurii” au făcut parte dintr-o grupă cu Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord și Malta

Croații au ajuns de două ori, din cele șapte participări, în sferturile de finală ale Campionatului European, în 1996 și 2008.

Elevii lui Dalic s-au calificat pentru EURO 2024 de pe locul doi în Grupa D, cu 16 puncte, cu un punct mai puțin decât Turcia, echipa câștigătoare a grupei. Au mai împărțit grupa cu Țara Galilor, Armenia și Letonia

Croația domină Italia în întâlnirile directe

Italia vizează să-și îmbunătățească recordul de o singură victorie în nouă meciuri împotriva Croației.

Croația și Italia s-au întâlnit de nouă ori până acum. Croația a câștigat trei dintre aceste meciuri, Italia doar unul, iar cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ultimele trei întâlniri dintre cele două echipe s-au încheiat toate cu scorul de 1-1.

câte 10 goluri au marcat ambele echipe în partidele trecute

Cele mai recente două remize au avut loc la Milano și Split în calificările pentru EURO 2016.

În primul meci, pe 16 noiembrie 2014, Ivan Perisic a egalat Italia pe San Siro după ce Antonio Candreva a deschis scorul pentru Italia.

În retur, Mario Mandzukic a deschis scorul pentru Croația, iar Candreva a egalat din penalty.

„Italienii” din lotul croaților

Mai mulți jucători croați au evoluat în Italia de-a lungul carierei lor.

Martin Erlic a jucat pentru mai multe echipe din Serie A, iar în prezent este la Sassuolo.

Marin Pongracic evoluează pentru Lecce.

Mario Pasalic a fost un sezon împrumutat la AC Milan și joacă în prezent la Atalanta.

Nikola Vlasic este un jucător important pentru Torino, iar Marcelo Brozovic a fost o piesă esențială la Inter Milan timp de opt ani.

Mateo Kovacic a început cariera internațională la Inter Milan, iar Ivan Perisic a avut două perioade de succes la aceeași echipă.

Bruno Petkovic a trecut pe la mai multe cluburi italiene, inclusiv Catania, Varese și Bologna.

Marko Pjaca a jucat pentru Juventus, Fiorentina, Genoa și Torino.

Ante Budimir a evoluat pentru Crotone și Sampdoria.

Croaţia are probleme în apărare

Pentru a se asigura că avansează în optimi, croații au nevoie de o victorie. Un rezultat pozitiv în Leipzig va necesita o defensivă puternică, un sector în care au avut probleme.

Apărarea lor, cunoscută odată pentru soliditatea sa, a încasat deja cinci goluri.