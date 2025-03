Rapid - CSM București 24-34. Crina Pintea (34 de ani) a oferit primele reacții după victoria din turul play-off-ului EHF Champions League.

Pivotul CSM-ului s-a arătat mândră de jocul prestat de echipa sa și încântată de atmosfera creată de suporteri.

Deși bucuroasă pentru succes, veterana „tigroaicelor” rămâne cu picioarele pe pământ pentru meciul retur.

Rapid - CSM București 24-34 . Crina Pintea: „ Ne-a ieșit ce am pregătit”

„E bine, mă bucur că am reușit să facem ceea ce am pregătit, am arătat că suntem o echipă, că suntem unite și că ne-a ieșit ce am pregătit săptămână asta.

Zece goluri sunt OK, dar trebuie să rămânem focusate, pentru că niciun meci nu seamănă cu celălalt.

Este foarte bine, a fost o atmosferă foarte frumoasă astăzi, a fost deosebit, n-am mai jucat un astfel de meci în București.

Suporterii sunt mereu alaturi de noi, îi așteptăm și data viitoare pe ai noștri, pentru că astăzi a fost mai greu să obțină bilete”, a declarat Pintea după meci, la Digi Sport.

Returul va avea loc pe 29 martie, de la ora 17:00, tot în Sala Polivalentă din București. Învingătoarea va da peste Esbjerg în sferturi.

Rapid și CSM București, trei dueluri în 7 zile

22 martie: Rapid - CSM 24-34, în Liga Campionilor

26 martie: Rapid - CSM, în Liga Florilor

29 martie: CSM - Rapid, în Liga Campionilor