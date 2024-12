Sepsi - U Cluj 0-0. Dan Nistor (36 de ani) spune că a fost surprins de starea foarte bună a gazonului de pe arena din Sfântu Gheorghe.

Covăsnenii au jucat din minutul 5 în inferioritate numerică în meciul din etapa #21 din Liga 1.

Dan Nistor: „Ne-a surprins starea foarte bună a gazonului”

Mijlocașul echipei lui Sabău a vorbit despre meci, dar și despre gazon:

„Important e că am câștigat un punct și nu am luat gol, asta e cel mai important. E rău că nu am putut să câștigăm, după ce, în minutul 5, Sepsi a rămas în 10 oameni. E clar că avem probleme cu echipele care se apără în jumătatea lor și e greu să le desfacem.

Au jucat foarte bine, dar, o să râdă toată lumea, ne-a surprins terenul pe noi, că era foarte bun”.

Mijlocașul de 36 de ani a evoluat în 21 de partide în acest sezon, a marcat 6 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Dan Nistor: „Păcat că oamenii de aici nu sunt civilizați”

Mijlocașul lui U Cluj a mai adăugat că a fost dezamăgit de suporterii echipei adverse:

„Felicitări celor de aici, au un teren foarte bun. Păcat că oamenii de aici nu sunt prea civilizați. Ăștia sunt oamenii, ne-au înjurat, ne-au huiduit, ne-au făcut în toate felurile.

Sper să intrăm în play-off. Vreau să-i mulțumesc lui Radu Constantea că e alături de noi și să-i urez sărbători fericite. Obiectivul nostru e intrarea în play-off și cred că 80-85% e îndeplinit”.

U Cluj este lider provizoriu în Superligă, cu 37 de puncte, după 21 de partide.

De cealaltă parte, Sepsi rămâne pentru moment în play-off, cu 30 de puncte.