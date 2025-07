FCSB a câștigat Supercupa României cu 2-1 după un meci consistent cu CFR, pe parcursul căruia ambele echipe au arătat gata să atace din nou titlul în campionatul care bate la ușă. O luptă pentru care ceilalți nu par pregătiți

Alin Fică este acel jucător care era umilit de Dan Petrescu atunci când de-abia introdusă, cu scandal, regula jucătorilor sub 21 de ani prevedea ca la startul meciului echipele din prima ligă să aibă în teren doi oameni eligibili pentru criteriul vârstei.

Doar că regula specifica obligativitatea de a avea permanent în formație un singur jucător U21, nu și cât trebuie să joace cel de-al doilea.

Așa că vizionarul Dan Petrescu aplica creativ regulamentul și îl schimba pe Fică după 20-30 de secunde de joc. Nu doar el proceda așa, să dăm cezăreilor ce-i al cezăreilor.

Povestea lui Alin nu este singulară

Alin Fică este astăzi acel jucător care l-a băgat în meci pe Dan Petrescu, egalând pentru CFR cu un șut curat, care nu i-a dat lui Tîrnovanu decât alternativa frustrării și ai pumnilor cu care s-a răzbunat pe gazon.

Un gazon revenit la forma inițială după ce în urmă cu vreun an, un an și jumătate, arăta ca după o aplicație cu tancuri a Armatei Române. Alin Fică a trecut peste umilințe (sper că nu-l vom auzi într-o bună zi că îi este și recunoscător lui Petrescu pentru că l-a călit) și astăzi este un jucător important al CFR-ului. Chiar dacă la Supercupă a început ca rezervă.

Povestea lui Alin Fică este povestea multor jucători care nu ar fi fost posibili sau s-ar fi plafonat înainte de vreme fără legea U21. Care și acum are mai mulți detractori decât susținători.

Dennis da, Denis nu

Supercupa României dintre FCSB și CFR a fost mai mult decât un simplu meci pentru un trofeu. Greii campionatului și-au luat temperatura, tensiunea și pulsul timp de o repriză, pentru ca apoi să treacă la treabă.

Partida a avut ritm, realizări tehnice, ambiție, chiar bucurie de a juca fotbal. Plus 3 goluri superbe, două FCSB, unul CFR, toate marcate cu șuturi din afara careului. Dennis Politic și-a făcut debutul cu stil, înscriind la puține minute de la intrarea pe teren.

Fostul dinamovist pare la FCSB de când lumea. Astăzi, lumile se schimbă cu viteze luminice. În schimb, celălalt Denis, Alibec s-a accidentat după numai 7-8 minute, și deja simt nevoia să reiau întrebările asupra oportunității acestui transfer.

Un jucător de 34 de ani, cu probleme fizice și surplus de greutate aproape toată cariera, una marcată și de conflictualitate, este omul potrivit pentru a ataca accesul în Champions League? Erai privit cu blândețe, ca un nepriceput când puneai întrebări.

Tot ei se vor bate

FCSB a câștigat cu 2-1 prin golul înșurubat de Radunovic, în prelungiri, în poarta lui Hindrich. De altfel, Hindrich, un portar cu incontestabile calități, mi s-a părut că a avut reacții ușor întârziate atât la șutul muntenegreanului, cât și al lui Politic.

Altfel, FCSB, dincolo de axioma că știe să-și negocieze ca nimeni alta norocul, este (și) în acest moment echipa mai puternică.

Campioana en-titre și CFR rămân formațiile care se vor bate la titlu și în sezonul care bate la ușă. Așa cum le-am văzut astăzi pe FCSB și CFR îmi este greu să cred că Craiova sau Rapid vor interfera semnificativ în această luptă de băieți mari. For the good of the game, cum suna un slogan FIFA, mi-ar plăcea să mă înșel.