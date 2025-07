Bogdan Matei, 44 de ani, a reacționat dur la aflarea veștii că CNS Arcul de Triumf vrea să semneze un contract de asociere cu cazinoul online Mr. Bit.

ANS, la Gala Sportului Românesc 2024, a avut unul dintre sponsori, care au dat premii, firma de pariuri Maxbet.

Cum a explicat Bogdan Matei aceste inadvertențe, precum și de ce nu privește cu ochi buni asocierea ANS cu operatorii jocurilor de pariuri, în rândurile care urmează.

Radu Popa, șeful Complexului Național Sportiv Arcul de Triumf, anunța, săptămâna trecută, că a semnat un contract de asociere cu cazinoul online Mr. Bit.

Înțelegerea a fost aspru criticată de Bogdan Matei, șeful ANS, în subordinea căruia se află CNS Arcul de Triumf, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Eu, în calitate de președinte al ANS, nu susțin astfel de demersuri când vine vorba de jocuri de noroc sau de pariuri. E ilegal! Nu ne asociem imaginea cu acestea. Bogdan Matei, șeful Agenției Naționale pentru Sport

Numai că Bogdan Matei a acceptat, la Gala Sportului organizată de ANS, pe 16 ianuarie 2025, ca unul dintre sponsori să fie o firmă de pariuri.

Maxbet a acordat premii la categoriile Sportivul și Sportiva anului. 1.000 de euro fiecare au primit, sub formă de voucher, apoi de bani în cont, cei patru câștigători. David Popovici și Simona Radiș, respectiv Camelia Ciripan și Alexandru Bologa la categoria Paralimpici.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Bogdan Matei a dorit să lămurească neclaritățile acestui caz, explicând și de ce nu vrea ca ANS și instituțiile din subordinea Agenției să-și asocieze imaginea cu operatori de jocuri de noroc.

Bogdan Matei: „Era o situație dificilă”

Bună ziua. Domnule Matei, mi-ați spus că ați citit articolul scris de colegul meu, Dan Udrea. Există diferențe între cazul CNS Arcul de Triumf, caz în care s-a anunțat semnarea unui contract de asociere cu un cazinou online, și sponsorizarea Galei ANS de către o firmă de pariuri?

Există. Noi la momentul respectiv am fost în situația următoare. Am găsit un singur sponsor (n.r. - Be2Be Sinergy) care să pună la dispoziție acele panouri fotovoltaice, în valoare de 4.000 euro, pentru Sportivul și Sportiva anului. Dar ei nu au mai avut bani sau materiale pentru categoria Sportivul și Sportiva anului la categoria paralimpici.



Era o situație dificilă, pe unii să-i premiem, iar pe alții nu. Atunci angajații ANS, colegii mei, au încercat să găsească cele mai bune variante de sponsorizare. Cei care au răspuns prompt au fost cei de la această firmă de pariuri (n.r. - MaxBet). Puteam să nu dăm absolut nimic sportivilor paralimpici, pe principiul că nu ne asociem într-un astfel de demers cu o casă de pariuri.



Am analizat punctual situația, iar eu am decis că sportivii respectivi merită să fie premiați, inițial ca voucher într-un plic, apoi cu banii virați în conturile lor.

Dar dacă vine domnul Radu Popa (șeful CNS Arcul de Triumf) și spune: „Păi da, și la mine e același raționament, a fost singurul sponsor care a vrut să se asocieze cu mine”. Care e diferența?

Noi îi vom răspunde că sponsorul respectiv, de la gala ANS 2024, s-a asociat cu Agenția doar pentru evenimentul acela. Și a dat banii sportivilor. Nu am rămas cu banii noi, Agenția Națională pentru Sport. Nu a fost o colaborare îndelungată, nu ne-am schimbat numele, nimic.



Iar în ceea ce îl privește pe domnul Popa, repet, nu e la prima sa acțiune „de capul lui”, ca să zic așa, între ghilimele. Dumnealui trebuie să înțeleagă că este în subordinea ANS. Vrei, nu vrei, trebuie să te supui rigorilor legislative din punct de vedere al subordonării.

Se vor mai accepta la ANS, pe viitor, la acordarea de premii, sponsorizări etc., operatori de jocuri de noroc?

Sub nicio formă în condițiile în care vom putea asigura un echilibru pentru toată lumea. Prioritatea noastră este aceea de a nu include astfel de operatori în evenimentele ANS. Problemă este de reclamă și nu de sume. E o reclamă la acești operatori pe care noi nu o acceptăm.



Ceea ce s-a întâmplat la Gala Sportului 2024 a fost doar o situație de moment. De fiecare dată când vom mai face această gală, ne vom concentra pentru a atrage sponsorizări din cu totul și cu totul alte domenii. Situații de ultimă instanță vor fi analizate la momentul respectiv.

Bogdan Matei: „O nouă lege a sponsorizării”

Federațiile se pot asocia cu firme de jocuri de noroc pentru a-și crește bugetul anual?

Pot face ce doresc din punct de vedere legal, pentru că ele nu sunt în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. Trebuie doar să respecte legea, pentru că acolo unde își desfășoară copii activitatea nu au voie să facă publicitate operatorilor de jocuri de noroc. Deci, din punctul meu de vedere, e strict decizia dumnealor dacă doresc să promoveze, sau nu, aceste jocuri online. Sigur, respectând legea.

Dacă nu vor mai veni bani de la acești operatori, de unde vor face rost de bani instituțiile din subordinea ANS? Știu că ele trebuie să producă și venituri proprii.

Sigur că da, trebuie. Pot să-și facă din mult mai multe resurse financiare ceea ce înseamnă venituri proprii. Închirierea bazelor sportive, organizare de competiții sportive, parteneriate cu diferite firme, parteneriate cu unitățile administrativ-teritoriale. Există mult mai multe mecanisme prin care tu poți să atragi venituri. CNS Arcul de Triumf e primul caz în care un complex sportiv național se asociază, ca denumire, cu o astfel de firmă. Nu acceptăm un astfel de demers.

La fotbal, 15 din 16 echipe din prima divizie, care și-a luat numele după o firmă de pariuri, au ca sponsor un operator de pariuri. Vi se pare mult?

Foarte multe. Foarte multe și asta ne dă de gândit. Va trebui, pe viitor, să refacem Legea Sponsorizării. Pentru că dacă nu o vom regândi, atunci, cu siguranță, dacă aceste firme de jocuri de noroc iau decizia să se retragă din ceea ce înseamnă sprijinirea financiară a fotbalului... se va intra într-o zonă foarte greu de descris.



Deci, din punctul meu de vedere, cred că la momentul acesta va trebui să ne așezăm la masă cu Parlamentul României și să încercăm să creionăm o nouă lege a sponsorizării. Una care să atragă mult mai mult sponsori, din alte domenii, pentru a putea încuraja tot sportul de performanță, nu numai fotbalul. Trebuie să venim cu mult mai multe facilități pentru mediul privat, dacă alege să investească în sport.

Bogdan Matei: „Jocurile de noroc, un flagel”

Stadionul Rapid, în 2022, lua numele unui sponsor privat, SuperBet, în urma unei licitații publice. Acolo e o situație legală, pentru că vorbim de Ministerul Transportului?

Da, acolo este o situație care ține strict de stadionul respectiv. Dacă a rămas în subordinea Ministerului Transportului, așa cum cred că e, nu știu care este procedura internă a dumnealor. Dacă aceste hotărâri de iau cu aprobare de la forul decizional, adică de la Ministerul de Resort. Oricum, aceste decizii se iau urmând legislațiile sau regulamentele proprii din interiorul Ministerului respectiv. În ceea ce ne privește ANS, ne dorim să rămânem pe o linie corectă din punct de vedere al practicării sportului. Nu să mergem într-o zonă de asociere cu operatori de jocuri de noroc, mai ales în contextul în care în bazele noastre sportive avem foarte mulți copii și juniori.

S-ar putea ca unii oameni să se întrebe de ce nu doriți să vă asociați cu aceste case de pariuri, cazinouri online, atâta vreme cât sunt afaceri legale?

Pentru că, în primul rând, sunt părinte și, în al doilea rând, sunt profesor. Mă interesează educația. Din punctul meu de vedere, educația trebuie să fie o bază solidă pentru ceea ce înseamnă următoarea etapă, cea de adulți, a copiilor. Cred că e foarte important ca și noi, adulții decidenți, să încercăm să creăm cadrul corect pentru copiii noștri. Nu să le punem în față, pe tavă, un flagel care ar putea fi extrem de dăunător, pe mai departe, în viața lor.

