Ceahlăul - CFR Cluj 1-2. Dan Petrescu a declarat la finalul meciului cu Ceahlăul că echipa sa merita să câștige la un scor mai mare.

CFR Cluj a strâns 4 puncte în grupa A, condusă de Rapid cu punctaj maxim. Cele două echipe se vor întâlni în runda a 3-a din Cupa României, miercuri, 18 decembrie, pe Arena Giulești.

CFR Cluj, neînvinsă din septembrie

Echipa antrenată de Dan Petrescu a câștigat în Cupă la Piatra Neamț (2-1) și este neînvinsă de 10 meciuri. Mai mult, ultimul eșec într-o deplasare a fost în august, 0-3 cu Pafos, în preliminariile UEFA Conference League.

Petrescu și-ar fi dorit ca fotbaliștii săi să înscrie mai mult cu Ceahlăul. CFR are golaveraj 4-3 după primele două runde din Cupă, în timp ce liderul Rapid a marcat de 5 ori fără să primească gol.

„La cum s-a jucat, cred că meritam victoria, poate chiar la un scor mai mare, pentru că am avut ocazii multe. Nu țin minte vreo ocazie a Ceahlăului în afară de gol.

Așa se întâmplă câteodată, când nu ești concentrat. Le-am făcut cadou golul, după care mă bucur că am revenit și jucătorii care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine. E un rezultat important.

Sunt convins că aici e foarte greu de câștigat, la Piatra Neamț. Ceahlăul are o echipă bună, are niște jucători interesanți, un antrenor italian care organizează bine echipa. Dar, per total, astăzi am meritat victoria.

În fiecare an Cupa României a fost un obiectiv pentru noi, dar din păcate nu am reușit. La CFR nu poți să spui că nu ai obiective, să te gândești numai la campionat sau la cupă.

Ne dorim orice trofeu pentru care jucăm și încercăm să scoatem maximum”, a declarat Dan Petrescu, citat de prosport.ro

Dan Petrescu nu a câștigat niciodată Cupa României cu CFR Cluj.

4 Cupe a câștigat CFR Cluj, ultima obținută în 2016, cu portughezul Toni Conceicao antrenor.