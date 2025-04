„Am fost strâns de gât de antrenor” Româno-americanul trecut pe la Manchester City, despre perioada petrecută în România: „Un coechipier m-a scuipat”

Daniel Barbir (27 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în România, la Astra Giurgiu: „Am fost strâns de gât de antrenorul de portari și scuipat de un coechipier”.

Fundașul româno-american evoluează în prezent la Lexington SC (Liga 2 din SUA), însă a trecut și pe la academia lui Manchester City.

Danny s-a născut în Georgia (Atlanta), dintr-un tată român și o mamă cubaneză. A fost abordat și de naționala României, însă a ales să reprezinte SUA.

Daniel Barbir, despre perioada petrecută la Astra Giurgiu: „Am fost strâns de gât de antrenor”

Barbir ajungea la 16 ani în academia lui Manchester City, unde a fost coechipier cu Phil Foden și Brahim Diaz (acum la Real Madrid), iar americanii erau siguri că au dat lovitura.

După Manchester City, Barbir a trecut pe la West Bromwich Albion și Whitecaps FC 2, înainte de a semna un contract pe trei ani și jumătate cu Astra Giurgiu, pe 19 februarie 2018.

Experiența din România i-a lăsat fundașului un gust amar. Nu a apucat să debuteze în prima echipă, a fost împrumutat în Germania, la Sandhausen, iar apoi s-a întors în SUA.

„Mai întâi, eu am venit să joc fotbal la prima echipă, să capăt experiență în prima ligă. Ceea ce nu s-a întâmplat însă. Lucrurile nu au mers așa cum speram eu.

Am fost strâns de gât de antrenorul de portari, am fost scuipat de un coechipier, nu am fost plătit, așa că da, mi s-au întâmplat multe acolo.

Foarte neprofesionist totul, chiar dacă eu cred că nivelul primei ligi din România este unul foarte bun. Dar experiența mea de la Astra a fost una foarte dură.

Eu chiar mă gândeam că va fi bine, mai ales că tata este din România, dar cei de acolo mă priveau așa, ca pe un «American boy», nu am înțeles de ce”, a declarat Barbir, citat de sport.ro.

Fotbalistul nu a precizat cine este antrenorul de portari care l-a agresat fizic.

GOLAZO.ro a încercat să verifice cine a ocupat această funcție la Astra în perioada în care Barbir a fost legitimat la club, iar transfermarkt.ro indică două nume: Bogdan Pîrvu (8 iunie 2017 - 13 iunie 2018) și Ionuț Boșneag (1 martie 2018 - 31 mai 2021).

Perioada de la academia lui Manchester City a fost una foarte interesantă în cariera mea. Chiar dacă nu am ajuns la prima echipă, mă pregăteam cu rezervele, iar la juniori am fost coleg cu Brahim Diaz și Phil Foden. Daniel Barbir, fundaș al echipei Lexington SC

Daniel Barbir, prieten bun cu Christian Pulisic

Barbir a reprezentat SUA la juniori și a fost coechipier cu Pulisic (Borussia Dortmund, Chelsea, AC Milan) la CM 2015 U17. Spune că sunt foarte apropiați.

„Christian este cel mai bun prieten al meu, vorbim zilnic. Pot să zic că am rămas prieten cu toți, dar cu Christian vorbesc cel mai des”.

Lexington SC, echipa lui Barbir, se află pe locul 5 în Conferința de Vest din USL Championship, al doilea eșalon din fotbalul american. Echipele nu pot promova în MLS (prima ligă).