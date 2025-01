David Popovici (20 de ani), campionul olimpic la înot, a dezvăluit că a primit mai multe oferte pentru a face reclame la jocurile de noroc.

De ce refuză să colaboreze cu companiile din industria de gambling? Explicațiile, mai jos.

David Popovici a fost întrebat recent dacă i s-a cerut să promoveze jocurile de noroc, așa cum fac mulți sportivi, dar și multe cluburi sau federații din România. David a răspuns fără ezitare, și-a explicat decizia și a vorbit despre efectele pe termen lung pe care această industrie le are în viața oamenilor care devin dependenți.

Motivele pentru care David Popovici refuză să facă reclamă la jocurile de noroc

Popovici a povestit că inclusiv un membru al familiei sale se confruntă cu dependența de jocuri de noroc de aproximativ zece ani.

„Da, bineînțeles că mi s-a propus (n.r. să facă reclamă). Mi-a fost propus de multe ori, numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri, ci și cu dependența de jocuri de noroc.

E ceva ce se întâmplă de aproximativ zece ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar.

Așa că nu am cum să fac reclamă, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat … Și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați.

Mi se pare că acum, în România acum, e foarte greu să găsești un sportiv cunoscut care să nu fi semnat cu vreo casă de pariuri …”, a spus David Popovici în podcastul MCN, moderat de actorul Cosmin Nedelcu, alias Micutzu.

Planul lui David Popovici: un centru de reabilitare pentru dependenți

Popovici crede că sistemul actual din România nu îi poate ajuta pe cei care se confruntă cu dependența de droguri sau de jocuri de noroc. Tocmai de aceea, și-a reafirmat intenția ca la finalul carierei să folosească o parte din banii strânși până la acel moment pentru a înființa un centru de reabilitare pentru astfel de persoane.

„După ce-mi închei cariera de înotător, vreau să mă ocup şi de un centru de reabilitare. Cunoscând foarte bine care este ajutorul primit în ţară, care este aproape de zero, nu am cum să stau deoparte.

Îmi doresc să mă folosesc de banii pe care îi voi strânge până atunci, de prietenii şi partenerii pe care îi voi avea şi care mă pot ajuta să încep construirea unui asemenea centru. Oamenii care sunt dependenţi trebuie reintegraţi în familie şi apoi în societate.

În România nu ai asta acum. Îmi doresc să fie un centru real, să aibă medicamentele potrivite şi stafful potrivit. Să aibă competenţele necesare şi intenţia bună”, a adăugat Popovici.