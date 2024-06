David Popovici a acordat un interviu pentru publicația spaniolă As.

Campionul de 19 ani a vorbit despre concursul la care a participat recent, la Barcelona, și unde a câștigat două probe, dar și despre obiectivul de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Românul a câștigat cursa de 100 de metri liber (48,49 secunde) și pe cea de 200 m liber (1,44 secunde) în etapa de la Barcelona din cadrul circuitului Mare Nostrum.

„Adevărul este că m-am descurcat mai bine decât mă așteptam, la Barcelona. Mă simt foarte bine, îmi place să înot într-un bazin în aer liber (n.r. - Pere Serrat are un acoperiș retractabil). Dar aceasta este singura veste bună deocamdată”, spune David despre competiția desfășurată în Spania.

David Popovici, despre Jocurile Olimpice de la Paris

„Mare Nostrum face parte din pregătire. Acum urmează Europenele, apoi Jocurile Olimpice și apoi… o binemeritată vacanță (râde).

Bineînțeles, totul este să ajungem la Paris în cea mai bună formă și în cel mai bun moment. De aceea nu am mers la Campionatele Mondiale de la Doha, de aceea am realizat timpii pe care i-am realizat la Barcelona fără să fiu la cel mai ridicat nivel pe care îl pot oferi și de aceea nu am participat la multe competiții.

La Jocurile Olimpice trebuie să înot extrem de repede. Pentru asta mă pregătesc de trei ani ”, detaliază românul pentru as.com.

„Mâncam un hamburger când am aflat că mi-a fost doborât recordul mondial”

Întrebat dacă a văzut cursa de la Doha, unde Pan Zhanle i-a doborât recordul mondial pe care îl deținea românul la 100 m liber, David a povestit zâmbind:

„Mâncam un hamburger cu prietena mea și am aflat că am pierdut recordul mondial. Imediat antrenorul meu mi-a trimis un mesaj cu timpul lui Pan Zhanle. După aceea am încetat să mai folosesc Instagram pentru o vreme. Ei bine, de fapt, am renunțat la social media în general”.

46.80 a fost timpul obținut de chinezul Pan Zhanle la Campionatele Mondiale de la Doha. Cu şase sutimi mai bun decât cel pe care îl obţinea David, la Europenele de la Roma, din 2022

„La început, am fost puțin nedumerit și surprins. Dar foarte repede am început să mă simt motivat, tocmai pentru că recordul nu mai era al meu, pentru că va trebui să lupt pentru a-l recupera. Asta m-a stimulat”, recunoaște David.



Obiectivul meu la Jocurile Olimpice este să mă simt bine. Altfel, dacă mă pregătesc pentru aur și voi pierde, voi fi devastat. David Popovici

Anul trecut a fost unul aparte pentru David Popovici. Explică: „Pe de o parte, a trebuit să mă confrunt cu examenele finale la liceu. Pe de altă parte, a fost o perioadă foarte dificilă în viața mea personală. Dar e ca în sport, plin de suișuri și coborâșuri.

M-aș fi plictisit foarte tare, și toată lumea ar fi făcut la fel, dacă doar aș fi câștigat sau doar aș fi pierdut, e mai bine dacă e ceva mai dinamic. Așa că anul trecut a fost doar un pas în acest proces. Și nu-mi pasă ce se va întâmpla anul acesta, pentru că știu că voi face tot ce pot mai bine și că în fiecare antrenament fac ceea ce îmi place”.

„Dacă mă pregătesc pentru aur și voi pierde, voi fi devastat”

Întrebat ce își dorește de la Jocurile Olimpice de la Paris, David a spus: „Obiectivul meu este să mă simt bine la Jocurile Olimpice și să fiu pregătit cât de mult pot pentru a înțelege că orice ar veni este binevenit.

Pentru că dacă mă pregătesc pentru o medalie de aur și asta este singura mea așteptare, dacă voi câștiga mă voi fi amăgit că mi-am îndeplinit misiunea, iar dacă voi pierde, voi fi devastat. Așa că încerc să nu mă gândesc la asta. Mă bucur doar de călătorie”.

După cele două medalii de aur la Mondialele din 2022, anul trecut, la Fukuoka, David Popovici nu a reușit să urce pe podium, obținând doar un loc patru la 200 liber. Plus, un bronz la Otopeni, la Campionatele Europene în bazin scurt.

Ultima competiție a lui David, înainte de Jocurile Olimpice, va fi la Belgrad, unde se vor desfășura Campionatele Europene, în perioada 17-23 iunie.

Jocurile Olimpice urmează să se desfăşoare între 26 iulie şi 11 august, la Paris, Franţa.