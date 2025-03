Dinamo - FCSB 1-2. Dennis Politic (25 de ani) nu își explică de ce continuă să se confrunte cu probleme medicale.

Politic și-a revenit recent după accidentarea suferită, iar acum a fost nevoit să părăsească din nou terenul, acuzând dureri la piciorul stâng.

Dinamo - FCSB 1-2 . Dennis Politic: „Nu înțeleg ce mi se întâmplă”

„Frustrant, din punct de vedere personal, că am ieșit din nou accidentat. Nu înțeleg de ce, mă pregătesc cât de bine pot, profesionist, și tot mi se întâmplă aceste accidentări.

Este aceeași accidentare la bicepsul femural, nu înțeleg ce mi se întâmplă. Am fost la controale, mă odihnesc cât trebuie, mănânc ce trebuie, nu reușesc să-i dau de cap. O să văd cum fac. Încerc să mă recuperez pe cale naturală, nu merg la vraciul Marijana”, a declarat Politic.

Dennis Politic: „Am fost atât de aproape, dar și departe în același timp”

Politic a vorbit și despre rezultatul final al derby-ului, o nouă înfrângere în fața rivalei FCSB.

„Pe plan colectiv, am pierdut din nou, deși sentimentul pe teren era că îi avem în mână. Am intrat foarte bine în meci, am marcat primii, dar, din păcate, am luat gol chiar înainte de pauză, iar, pe final, a venit un gol senzațional al lui Baba Alhassan. Dacă marcam și noi acolo prin Stipe, poate era alt meci.

Nu i-am simțit mai buni în seara asta, vă spun eu din teren, dar trebuie să muncim mai mult, ne pare rău pentru suporteri, vom munci mai mult și trebuie să ne luăm revanșa”, a mai spus Politic.

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Perica

Obiectivul pentru acest sezon a fost intrarea în play-off, dar apoi ne-am setat alte obiective, am făcut o partidă slabă la Cluj, azi consider că am jucat bine, dar nu știu ce trebuie făcut. Trebuie să fim mai eficienți pe faza ofensivă și să nu mai luăm goluri. Pare că am fost atât de aproape, dar și departe în același timp. Dennis Politic, atacant Dinamo

VIDEO. Golul senzațional marcat de Baba Alhassan