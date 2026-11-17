Dinamo a emis un comunicat oficial după ce s-a văzut nevoită să mute meciul cu Petrolul de pe Arena Națională pe stadionul „1 Mai” din Slobozia.

Dinamo - Petrolul se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Arena Națională a fost închisă din nou, temporar. Hotărârea legată de cel mai mare stadion al țării a fost luată după ce FRF s-a plâns de starea gazonului la meciul România - Polonia 2-1.

Dinamo, reacție dură după mutarea meciului cu Petrolul de pe Arena Națională

Nu este pentru prima dată când Dinamo se lovește de o astfel de problemă. În ultimele două sezoane, „câinii” au fost nevoiți să dispute mai multe meciuri importante pe „Arcul de Triumf”, după ce Arena Națională nu a fost disponibilă.

Arena de lângă Mănăstirea Cașin va fi și ea indisponibilă de această dată. Vineri, naționala de rugby a României întâlnește Canada, iar gazonul nu va putea fi refăcut la timp pentru meciul de sâmbătă.

Astfel, Dinamo a mutat meciul cu Petrolul la Slobozia. Mai mulți suporteri ai „câinilor” își cumpăraseră deja bilete înainte ca Arena Națională să fie închisă.

În comunicatul emis pe rețelele de socializare, Dinamo a criticat modul în care a fost luată decizia, susținând că nu au fost evaluate efectele asupra clubului și suporterilor. Totodată, oficialii au oferit detalii despre biletele vândute și abonamentele pentru meciul cu Petrolul.

Comunicat integral Dinamo

„Pentru orice club, «acasă» înseamnă locul în care îți vin oamenii, în care îți construiești avantajul, îți vinzi biletele și îți joci meciurile. La Dinamo, adresa aceasta s-a schimbat prea des, din motive care n-au avut nimic de-a face cu clubul.

Cel mai important meci al sezonului trecut, barajul pentru Conference League, a fost împins pe «Arcul de Triumf». În noul sezon, meciul cu același adversar și derby-ul cu Universitatea Craiova au fost și ele «retrogradate» pe același stadion.

În acest context, nu a pierdut doar clubul. Au pierdut suporterii și a avut de suferit și imaginea competiției. Stadionul a fost plin, cu aproximativ 7.000 de suporteri, însă la fiecare meci zeci de mii au rămas pe dinafară.

Asemenea derby-uri, care stârnesc un interes imens și orgolii pe măsură, nu au cum să se dispute pe stadioane cu o capacitate redusă.

Am scris, s-a discutat public și am făcut notificările aferente, dar până acum nu am văzut nicio preocupare reală pentru rezolvarea problemei sau pentru impactul ei asupra clubului Dinamo și a suporterilor săi.

La începutul returului, ne regăsim în aceeași situație, însă într-un context diferit și mai dificil.

Dinamo a organizat meciul pe Arena Națională și a deschis vânzarea biletelor, iar mii de suporteri și-au cumpărat deja tichete.

În aceste condiții, decizia de a retrage dreptul de a disputa meciul pe acest stadion a fost luată unilateral, fără a ține cont de înțelegerea existentă și de consecințele pe care le are pentru club și pentru suporteri.

Arena Națională devine indisponibilă din cauza mentenanței gazonului, montat în urmă cu doar două luni, iar «Arcul de Triumf» a găzduit recent antrenamente și meciuri de rugby, astfel că suprafața de joc nu este în cele mai bune condiții.

Prin urmare, meciul Dinamo – Petrolul se va disputa sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia.

Suntem din nou puși în situația de a găsi o soluție de avarie. Am putea înțelege o excepție, dar când excepția devine regulă, iar asemenea hotărâri sunt luate fără nicio evaluare a impactului și a pierderilor, situația devine de neînțeles și de neacceptat.

Suporterii sunt nevoiți să vadă Dinamo «acasă» la peste 100 de kilometri de București, iar clubul trebuie să mute echipamente, furnizori, personal, voluntari, activări și tot ce presupune organizarea unui meci jucat de Dinamo. Mutăm și Dinamo Fest, proiectul gândit pentru ca ziua de meci să înceapă înaintea primului fluier, pentru suporteri, pentru familii și mai ales pentru copiii care descoperă Dinamo dincolo de cele 90 de minute.

Resursele clubului sunt redirecționate către aceste mutări logistice, deși un club aflat în plin proces de dezvoltare ar avea nevoie de ele pentru infrastructură și pentru academie.

Suporterii care și-au cumpărat bilete până la oprirea vânzării pentru Arena Națională vor primi înapoi integral contravaloarea biletului și costul de procesare, în contul din care au făcut plata.

Abonații vor primi, pe adresa de e-mail cu care și-au cumpărat abonamentul, un bilet cu valoarea 0 lei în tribuna corespunzătoare abonamentului.

În acest moment are loc relocarea abonaților, iar imediat ce procesul va fi finalizat, cel târziu în următoarele două zile, vom pune în vânzare restul biletelor pentru acest meci.

Ne cerem scuze suporterilor noștri pentru această situație. Dinamo este un partener onest, care își respectă pe deplin angajamentele, iar în acest context am căutat cea mai bună soluție în timpul pe care l-am avut la dispoziție”.

Primăria Capitalei: „Decizia nu a fost a noastră!”

Primăria București a explicat în detaliu ce a dus la degradarea gazonului de pe Arena Națională într-un timp atât de scurt.

Reprezentanții instituției au subliniat că atât FCSB, cât și Dinamo au fost informate cu privire la decizia de a suspenda activitatea pe stadion până pe 5 decembrie, ambele cluburi fiind de acord cu perioada de repaus necesară refacerii suprafeței de joc.

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