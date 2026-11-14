Porțiuni întregi fără iarbă FOTO. Cum arată gazonul de pe Arena Națională înainte de România - Polonia » Reacția polonezilor: „Îngrozitor!”

Gazonul de pe Arena Națională nu se prezintă în cele mai bune condiții înaintea meciului dintre România și Polonia, programat astăzi, de la ora 21:45, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

Imaginile surprinse de reporterii GOLAZO.ro înaintea partidei arată mai multe porțiuni deteriorate ale suprafeței de joc, în unele zone iarba lipsind aproape în totalitate.

Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Deși a fost schimbat în această toamnă, gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a prezentat probleme și la partida dintre FCSB și Corvinul Hunedoara.

Porțiuni fără iarbă pe Arena Națională, înainte de România - Polonia

Suprafața de joc a fost înlocuită la începutul lunii septembrie, după concertele organizate în timpul verii pe Arena Națională.

Lucrările au început pe 3 septembrie și au durat aproximativ cinci zile.

La doar două luni de la montarea noului gazon, iarba s-a rărit considerabil în mai multe zone ale terenului, în special în apropierea liniilor laterale și a celor de fund.

FOTO. Gazonul de pe Arena Națională înainte de meciul cu Polonia

În ultimele zile, angajații care se ocupă de întreținerea gazonului au încercat să îmbunătățească suprafața de joc, inclusiv prin folosirea unor lămpi speciale care stimulează creșterea ierbii.

Starea gazonului de pe Arena Națională a atras atenția și în Polonia, unde imagini cu suprafața de joc au fost distribuite pe rețelele de socializare.

„Gazonul este într-o stare îngrozitoare înainte de România - Polonia. Suprafața de joc de pe Arena Națională din București este denivelată și plină de gropi.

Gazdele încearcă să îmbunătățească starea acesteia înaintea partidei”, se arată într-o postare a contului polonez Newsy Sportu.

🚨Fatalny stan murawy przed meczem Rumunia – Polska! 😳⚽ 🏟️ Boisko na Arenie Narodowej w Bukareszcie jest nierówne i dziurawe! Gospodarze próbują poprawić jego stan przed sobotnim spotkaniem. https://t.co/YqQZQNKGR9 — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) November 13, 2026

Gică Hagi, despre starea gazonului: „Trebuie să te adaptezi foarte repede”

Problemele cu suprafața de joc de pe Arena Națională au fost abordate și la conferința de presă susținută vineri de Gică Hagi.

Selecționerul României a transmis că starea gazonului nu trebuie să reprezinte o scuză pentru „tricolori”.

Părerea mea o ştiţi. Nu contează pe joci, trebuie să o faci mai bine decât adversarul. Trebuie să te adaptezi foarte repede. Trebuie să jucăm, indiferent cum va fi gazonul Gheorghe Hagi, selecționerul României

România ocupă ultimul loc în grupa B4 a Ligii Națiunilor, fără niciun punct după primele patru partide disputate.

În meciul tur, „tricolorii” au pierdut în fața Poloniei, la Varșovia, scor 0-6.

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