Nicolae Badea (78 de ani) își poate vedea drastic redusă influența în acționariatul clubului Dinamo din Liga 1.

Pachetul de 7,03% deținut de entitatea pe care omul de afaceri o controlează este în pericol să fie diluat până la aproximativ 0,035%, după majorarea de capital aprobată de Dinamo 1948 SA.

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Asociația Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”, cunoscută drept „Dinamo-Badea”, aflată în faliment, deține 7,0319% din Dinamo 1948 SA, clubul din Liga 1.

Dinamo-Badea contestă majorarea de capital aprobată de Dinamo 1948

Lichidatorul judiciar a convocat creditorii pentru vineri, 9 octombrie 2026, iar unul dintre punctele principale de pe ordinea de zi este situația creată după majorarea de capital aprobată de SC Dinamo 1948 SA pe 30 iunie.

Creditorii trebuie să decidă dacă aprobă demersurile juridice pentru contestarea hotărârii.

Motivul invocat de lichidatorul ACSFC Dinamo este că nu a fost convocat legal la Adunarea Generală Extraordinară din 30 iunie, în care s-a decis majorarea.

Dinamo 1948 SA a aprobat în iunie o majorare de capital, prin emiterea unui număr maxim de 81.952.077 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,22 lei/acțiune, reprezentând o majorare maximă a capitalului social de la 90.200 lei (18.000 de euro) la 18.119.656,94 lei, circa 3,5 milioane de euro.

Capitalul social de 90.200 de lei de la care pornește majorarea din iunie 2026 a rezultat în urma deciziei AGEA Dinamo 1948 din 25 noiembrie 2025, când, pentru acoperirea pierderilor, valoarea nominală a unei acțiuni a fost redusă de la 100 de lei la 0,22 lei, iar capitalul social a fost diminuat de la 41 de milioane de lei la 90.200 de lei.

ACSFC Dinamo are nevoie de 250.000 de euro pentru a-și păstra participația

Pentru a-și păstra participația de 7,0319% la Dinamo 1948, ACSFC Dinamo Badea ar trebui să-și exercite dreptul de preferință și să subscrie acțiunile care îi revin în urma majorării de capital.

La nivelul maxim al majorării aprobate, suma necesară este de aproximativ 1,27 milioane de lei, circa 250.000 de euro.

Asociația nu dispune însă de banii necesari, motiv pentru care lichidatorul judiciar a consultat creditorii cu privire la posibilitatea acordării unui împrumut care să permită ACSFC Dinamo să participe la majorarea de capital a Dinamo 1948 SA și să-și păstreze cota de 7,0319%.

Creditorii ACSFC Dinamo decid pe 9 octombrie asupra contestării majorării la Dinamo 1948

Potrivit lichidatorului judiciar, există însă și o problemă legată de modul în care a fost aprobată majorarea de capital la Dinamo 1948.

Conform documentelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, lichidatorul ACSFC Dinamo susține că ședința în care a fost adoptată hotărârea privind majorarea capitalului social al Dinamo 1948 SA nu a fost convocată legal.

În aceste condiții, lichidatorul Dinamo-Badea propune contestarea în instanță a majorării de capital.

Astfel, lichidatorul judiciar a convocat pentru vineri, 9 octombrie, adunarea generală a creditorilor ACSFC Dinamo.

Procente calculate greșit: 99,96% în hotărâre, dar 92,86% la ședință

Lichidatorul a identificat și o altă problemă în documentul adoptat de Dinamo 1948 la 30 iunie. Acesta atrage atenția asupra unei formulări inexacte din hotărârea privind majorarea capitalului.

Potrivit documentului, aceasta a fost adoptată „cu o majoritate de 99,96% din capitalul social”. În același timp, hotărârea precizează că acționarii prezenți sau reprezentați la ședință dețineau 380.730 din cele 410.000 de acțiuni, adică 92,86% din capitalul social.

ACSFC Dinamo, care deține 7,0319% din capital, nu a fost reprezentată la ședință.

Aceste aspecte urmează să fie prezentate în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din 9 octombrie 2026, care va decide „oportunitatea formulării căilor de atac disponibile și a demersurilor subsecvente”.

Fără participarea la majorare, acțiunile Dinamo-Badea scad la 0,035%

GOLAZO.ro a explicat în iulie că, în cazul în care majorarea ar fi subscrisă integral iar ACSFC Dinamo nu ar participa, cele 28.831 de acțiuni pe care le deține nu dispar, însă ponderea lor în capitalul total scade drastic. Participația ar ajunge la aproximativ 0,035%.

După finalizarea operațiunii, pachetul de acțiuni rămas în patrimoniul entității aflate în faliment urmează să fie evaluat împreună cu celelalte active și poate ajunge ulterior la licitație.

De aceea, creditorii trebuie să decidă dacă merită să finanțeze acum păstrarea participației de 7,03%.

Lichidatorul: Fără finanțare, procesul nu ar avea utilitate practică

Lichidatorul ACSFC Dinamo-Badea atrage atenția creditorilor că o eventuală acțiune în instanță trebuie analizată împreună cu posibilitatea efectivă de participare la majorarea de capital.

În opinia lichidatorului, dacă creditorii nu sunt dispuși să asigure banii necesari subscrierii, contestarea hotărârii AGEA Dinamo 1948 ar putea genera doar costuri suplimentare pentru masa credală - taxe de timbru și onorarii - fără ca ACSFC Dinamo să poată valorifica în final dreptul pe care încearcă să îl protejeze.

Surse GOLAZO.ro: Nicolae Badea nu mai vrea să investească la Dinamo

Pe 9 octombrie, creditorii vor trebui, prin urmare, să decidă dacă alocă aproximativ 1,27 milioane de lei pentru ca entitatea aflată în faliment să-și păstreze pachetul de 7,0319% din Dinamo 1948.

Din informațiile GOLAZO.ro, Nicolae Badea nu este dispus să asigure această sumă.

Nicolae Badea a fost unul dintre cei mai importanți finanțatori ai lui Dinamo în ultimele două decenii. Între 1998 și 2013, Badea a fost președintele lui Dinamo.

Majorarea de capital la Dinamo 1948 mai poate fi întârziată

Prin urmare, acțiunea aflată acum în fața creditorilor ACSFC Dinamo nu reprezintă o încercare a lui Nicolae Badea de a investi din nou în Dinamo, ci vizează strict legalitatea procedurii prin care Dinamo 1948 SA a aprobat majorarea de capital.

În aceste condiții, majorarea de capital și, implicit, infuzia de până la aproximativ 3,5 milioane de euro în Dinamo 1948 SA mai pot fi întârziate de eventualele demersuri în instanță.

Miza pentru Dinamo 1948: aproximativ 3,5 milioane de euro

Operațiunea de majorare a capitalului poate aduce clubului Dinamo 1948 până la aproximativ 18 milioane de lei, circa 3,5 milioane de euro.

Actualii acționari au dreptul de preferință și pot cumpăra acțiuni proporțional cu participațiile pe care le dețin.

ACS Dinamo are în prezent 28.831 de acțiuni, reprezentând 7,0319% din Dinamo 1948 SA.

Pentru a-și păstra această cotă, ar trebui să subscrie acțiunile care îi revin în cadrul majorării. Lichidatorul estimează costul la aproximativ 1.267.800 de lei, circa 250.000 de euro.

Cât trebuie să investească fiecare acționar pentru a-și păstra procentul din Dinamo

Potrivit calculelor GOLAZO.ro, dacă majorarea de capital va fi subscrisă integral, iar fiecare acționar își va exercita integral dreptul de preferință, contribuțiile ar fi aproximativ următoarele:

Acționar Participație Contribuție estimată Red&White 80,78% 14,56 mil. lei (aprox. 2,88 mil. euro) Asociația Peluza Cătălin Hîldan Dinamo 12,06% 2,17 mil. lei (aprox. 430.000 euro) Clubul Sportiv FC Dinamo București (Nicolae Badea/faliment) 7,03% 1,27 mil. lei (aprox. 251.000 euro) Lotus Perfect Products SRL (Dorin Șerdean) 0,10% 18.029 lei (aprox. 3.570 euro) Asociația Dinamo Socios 0,0177% 3.191 lei (aprox. 630 euro) Andrei-Valentin Cionca 0,0068% 1.226 lei (aprox. 243 euro) Sorin-Mihai Preda 0,0068% 1.226 lei (aprox. 243 euro)

Cine sunt creditorii ACSFC Dinamo

Creditorii convocați pe 9 octombrie sunt persoanele și entitățile care au de recuperat bani de la ACSFC Dinamo, asociație aflată în faliment.

Principalii creditori din dosarul de faliment sunt Nicolae Badea și ANAF, prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1. Pe lista creditorilor se mai află societăți comerciale, 82 de salariați, precum și două societăți civile de avocați.

Masa credală a ACS FC Dinamo București: 2,43 milioane de euro

Creanțe garantate: 0,20 lei (0,04 euro) - 0%

0,20 lei - 0% Creanțe bugetare: 5.182.269,50 lei (1,04 milioane de euro) - 42,69%

5.182.269,50 lei - 42,69% Creanțe salariale: 1.393.717 lei (279.000 de euro) - 11,48%

1.393.717 lei - Creanțe chirografare: 5.563.158,31 lei (1,11 milioane de euro) - 45,83%

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