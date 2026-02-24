„Dinamo-Badea”, atacată din toate părțile după faliment  Statul își vrea toți banii, iar CS Dinamo revendică  peste 500.000 de € 

Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, cunoscută drept „Dinamo-Badea”, se află sub presiunea mai multor creditori după ce a fost declarată oficial în faliment pe 12 noiembrie 2025.

Nicolae Badea (77 de ani), fost conducător și principalul creditor al ACS FC Dinamo, este atacat din toate părțile, după ce lichidatorul judiciar a șters datorii de peste 10,5 milioane de euro, după intrarea clubului în faliment.

Statul vrea să recupereze toți banii de la „Dinamo - Badea”

Creditori precum ANAF, Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, CS Dinamo și Batariuc și Asociații - SCA au contestat în instanță modul în care lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a întocmit tabelul suplimentar al creanțelor.

ANAF - AFP Sector 1 contestă înscrierea parțială a creanței de 2.829.803 lei (565.960 de euro), din care lichidatorul a admis doar 1.216.656 lei (243.331 de euro). Instituția susține că tabelul suplimentar a fost întocmit ilegal și solicită înscrierea integrală a datoriei.

Primarul Sectorului 2 a cerut înscrierea unei creanțe de 49.101.123 lei (9.820.225 euro), considerând nelegală decizia lichidatorului judiciar care a admis în tabelul suplimentar doar creanța în cuantum de 338.513 lei (67.703 euro).

CS Dinamo a solicitat înscrierea unei creanțe de 2.768.171,16 lei, circa 550.000 de euro. Președintele Ionuț-Adrian Popa susține că este vorba depre o creanță certă, lichidă și exigibilă, fiind constatată prin evidențele serviciului financiar-contabil și confirmată de rapoartele Curții de Conturi pentru perioada 2011-2017.

Batariuc și Asociații - SCA revendică înscrierea unei creanțe de 400.460,03 lei, pentru servicii juridice facturate în perioada 2021-2022, și acuză că tabelul suplimentar favorizează anumite creanțe, inclusiv pe cele ale lui Nicolae Badea.

Contestațiile vor fi judecate pe 1 aprilie 2026, la Tribunalul București.

Creanța lui Nicolae Badea contestată puternic

În contestația formulată și publicată în BPI, Batariuc și Asociații - SCA formulează critici directe privind validitatea actelor care stau la baza creanței lui Nicolae Badea, în valoare de 5.466.513,97 lei (aproximativ 1,1 milioane de euro).

Casa de avocatură, care a reprezentat ACS FC Dinamo în perioada 2011–2022, susține că documentele invocate nu ar respecta cerințele legale aplicabile în procedura insolvenței:

„În cazul contractelor încheiate de către «creditorul» Badea Nicolae și debitoarea Asociciația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București se poate observa faptul că acestea nu au fost semnate de către Administratorul Special al debitoarei și nici nu au fost vizate de către administratorul judiciar în procedura reorganizării debitoarei”.

Insinuări de fals

Totodată, Batariuc și Asociații - SCA afirmă că respectivele raporturi juridice nu ar fi fost integrate în mecanismul formal al reorganizării:

”Se poate observa în cazul creditorului Badea Nicolae, care în baza unor contracte de împrumut şi aşa-zise contracte de sponsorizare, de asemenea, neprevăzute în Planul de Reorganizare, necuprinse în rapoartele administratorului judiciar, neaprobate de către Comitetul Creditorilor, împrumuturi neaprobate de către Adunarea Creditorilor, a fost înscris de către lichidatorul Phoenix Omega IPURL în tabelul suplimentar al creanțelor”.

Rugăm instanța să observe diferența dintre semnătura reală a Administratorului Special al debitoarei Rocsin Sever-Teodor şi semnăturile care apar în actele verificate şi validate de către lichidatorul Phoenix Omega IPURL în cazul creanțelor Dragne şi Asociații SCA și Badea Nicolae Batariuc și Asociații - SCA

Statul a cerut peste 10 milioane de euro, dar i s-au admis doar 330.000 de euro

După mai bine de 15 ani de insolvență, ACS FC Dinamo a fost declarată oficial în faliment pe 12 noiembrie 2025.

Falimentul, gestionat de lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL, a șters datorii de peste 10,5 milioane de euro.

Din creanțele solicitate de peste 12 milioane de euro, doar 1,7 milioane au fost recunoscute oficial și înscrise în tabelul suplimentar ca creanțe admise.

Statul a revendicat peste 10 milioane de euro, însă i s-au admis circa 330.000 de euro.

Autoritățile fiscale (ANAF și direcții de taxe locale) au solicitat în total 52.023.929,50 lei (10.404.786 de euro).

Din această sumă, au fost admiși doar 1.648.172,50 lei (329.635 de euro), adică aproximativ 3% din pretenții.

Conform tabelului suplimentar al creanțelor situația este următoarea:

Total creanțe solicitate: 61.429.974,48 lei (12.285.995 euro)

Total creanțe admise: 8.600.678,81 lei (1,720,135 euro)

Cu alte cuvinte, aproape 86% din sumele pretinse împotriva clubului au fost respinse de lichidatorul judiciar.

Nicolae Badea a ieșit principalul creditor al ASFC Dinamo

Din suma admisă în tabelul suplimentar, în valoare 8.600.678,81 lei (1.720.135 euro), Nicolae Badea deține 5.466.513,97 lei, aproximativ 1,1 milioane euro. Adică aproximativ 63,5% din întreaga masă credală.

Omul de afaceri este înscris în tabelul creditorilor la categoria creanțe chirografare (negarantate), ceea ce reduce semnificativ șansele de recuperare a datoriei.

Creanțele salariale: 1,38 milioane de lei pentru 82 de salarați

Creanțele salariale ale ACS FC Dinamo însumează 1.383.348 lei (276.670 de euro) și vizează 82 de persoane fizice, inclusiv foști jucători, antrenori și membri ai staffului administrativ.

Cel mai mare creditor salarial este Eugen Colița, fost oficial al Clubului Sportiv Dinamo și vicepreședinte al ASFC Dinamo, cu 559.471 lei (111.894 de euro, adică peste 40% din masă.

Pe lista creditorilor salarați se mai află fostul internațional Dănuț Lupu (36.000 lei) și fiul său Răzvan Lupu (42.000 lei).

Alte creanțe includ pe fostul fotbalist Marius Alexe (22.500 lei) și antrenorul Mihai Iosif (16.000 lei). În total, creanțele salariale reprezintă 16,08% din totalul creanțelor admise.

Din ce pot fi plătiți creditorii „Dinamo Badea”

Creditorii ACS FC Dinamo pot fi îndestulați din valorificarea următoarelor active:

ACS FC Dinamo deține un pachet de 7,03% din SC Dinamo 1948 SA, societatea care administrează echipa din Superliga, însă valoarea și relevanța acestei participații s-au diminuat semnificativ în urma reducerii capitalului social și a perspectivelor de diluare generate de viitoarea majorare de capital.

Marca „Fotbal Club Dinamo”, incluzând stema cu cei doi câini și culorile alb-roșu-galben, drepturi de patrimoniu înregistrate la nivel național și internațional. Acestea au fost evaluate în 2019 la 4,5 milioane de lei, stema fiind estimată la aproape un milion de euro, prin comparație cu marca Rapid, vândută în 2018 cu 406.800 euro.

Bunuri mobile, în special instalația de nocturnă de la Săftica, aflată în proprietatea asociației, deși este utilizată de SC Dinamo 1948 SA.

Clădirea de la intrarea în Parcul Sportiv Dinamo, dacă se va confirma dreptul de proprietate al asociației asupra acesteia.

Sumele obținute vor fi distribuite de lichidator în ordinea legală: mai întâi cheltuielile procedurii, apoi creanțele salariale, cele bugetare, iar la final creanțele chirografare. Cei din ultima categorie au șanse mici să mai recupereze ceva.

Cum a explicat lichidarul judiciar falimentul ASFC Dinamo

În fața instanței, administratorul judiciar Phoenix Omega IPURL a explicat motivele care au condus la falimentul clubului.

Potrivit raportului depus pe 10 noiembrie 2025, ASFC Dinamo nu a reușit să-și respecte obligațiile financiare asumate prin planul de reorganizare confirmat în 2021.

Administratorul a precizat că în timp ce primele opt trimestre de reorganizare au fost gestionate cu succes, începând cu trimestrul 9 au apărut întârzieri la plata creanțelor, inclusiv drepturi salariale către angajați și antrenori.

Practicianul în insolvență a subliniat că aceste întârzieri nu au fost cauzate de neglijență administrativă, ci de lipsa disponibilităților financiare ale clubului.

În plus, demersurile pentru cesionarea creanțelor bugetare către DGPVFP București, creditor majoritar, nu au avut succes. Suma restantă în cadrul planului de reorganizare se ridica la peste 3,5 milioane de lei.

Ca urmare, instanța a decis ridicarea dreptului de administrare al clubului, dizolvarea societății și sigilarea bunurilor acesteia.

Phoenix Omega IPURL a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu, urmând să valorifice averea ASFC Dinamo pentru satisfacerea creditorilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport