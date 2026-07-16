Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea FOTO Montaj GOLAZO.ro
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Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 13:18
  • La cinci luni după ce capitalul social al societății a fost redus de la 41 de milioane de lei la 90.200 de lei pentru acoperirea pierderilor, acționarii lui Dinamo au aprobat o nouă operațiune financiară.
  • Clubul poate atrage acum până la 18 milioane de lei, circa 3,5 milioane de euro, însă suma va depinde de câte dintre noile acțiuni vor fi cumpărate.
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Dinamo 1948 SA poate atrage până la 18.029.456,94 lei, circa 3,5 milioane de euro, după ce acționarii au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară din 30 iunie, majorarea capitalului social al societății. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, miercuri, 15 iulie.

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Dinamo a aprobat majorarea capitalului cu până la 3,5 milioane de euro. Ce presupune asta

Operațiunea, pregătită din timp, presupune emiterea a 81.952.077 de acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,22 lei. Banii încasați din vânzarea acestor acțiuni vor intra în club.

Dinamo poate atrage până la 18.029.456,94 lei (aproximativ 3,5 milioane de euro), însă suma finală va depinde de câte dintre acțiunile nou emise vor fi cumpărate.

Actualii acționari au prioritate

În prima etapă, noile acțiuni sunt oferite actualilor acționari.

Aceștia au la dispoziție o lună de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial pentru a decide dacă participă la majorarea de capital.

Fiecare poate cumpăra acțiuni în funcție de procentul pe care îl deține în prezent. Astfel își păstrează aceeași participație în societate.

Dacă un acționar nu cumpără acțiunile care îi revin, iar acestea sunt preluate de alți investitori, ponderea lui în acționariat va scădea.

Cât trebuie să investească fiecare acționar pentru a-și păstra procentul din Dinamo

Dacă fiecare va cumpăra acțiunile care îi revin, structura acționariatului va rămâne neschimbată.

Dacă însă unii nu vor participa la majorarea de capital, iar ceilalți vor subscrie acțiunile rămase disponibile, procentele din societate se vor modifica.

Potrivit calculelor GOLAZO.ro, dacă majorarea de capital va fi subscrisă integral, iar fiecare acționar își va exercita integral dreptul de preferință, contribuțiile ar fi aproximativ următoarele:

AcționarParticipațieContribuție estimată
Red&White 80,78%14,56 mil. lei (aprox. 2,88 mil. euro)
Asociația Peluza Cătălin Hîldan Dinamo12,06%2,17 mil. lei (aprox. 430.000 euro)
Clubul Sportiv FC Dinamo București (Nicolae Badea/faliment)7,03%1,27 mil. lei (aprox. 251.000 euro)
Lotus Perfect Products SRL (Dorin Șerdean)0,10%18.029 lei (aprox. 3.570 euro)
Asociația Dinamo Socios0,0177%3.191 lei (aprox. 630 euro)
Andrei-Valentin Cionca0,0068%1.226 lei (aprox. 243 euro)
Sorin-Mihai Preda0,0068%1.226 lei (aprox. 243 euro)

Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de „Dinamo-Badea

Una dintre cele mai importante consecințe ale majorării de capital privește Clubul Sportiv FC Dinamo București, cunoscut ca „Dinamo-Badea”, entitate aflată în faliment, care deține în prezent 7,0319% din Dinamo 1948 SA.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, acesta nu va participa la majorarea de capital.

Acțiunile se vor dilua pentru că noi nu ținem pasul cu majorarea de capital. Apoi urmează evaluarea patrimoniului, din care face parte și pachetul de acțiuni, după care acesta va fi scos la licitație”, au declarat pentru GOLAZO.ro surse implicate în procedura de faliment a fostului club deținut de omul de afaceri Nicolae Badea.

Participația lui Badea se reduce de 200 de ori: de la 7,0319% la 0,035%

În februarie 2026, după ce acționarii au redus capitalul social pentru acoperirea pierderilor de 77,6 milioane de lei (aproximativ 15,4 milioane de euro), prin scăderea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 100 de lei la 0,22 lei, Clubul Sportiv FC Dinamo București a rămas cu 28.831 de acțiuni, cu o valoare nominală totală de 6.342,82 lei, reprezentând 7,0319% din Dinamo 1948 SA.

Acum, prin noua majorare de capital, clubul aflat în faliment nu își va pierde cele 28.831 de acțiuni dacă nu participă la operațiune. În schimb, acestea vor reprezenta un procent mult mai mic din societate, deoarece numărul total de acțiuni va crește semnificativ.

Astfel, dacă majorarea de capital va fi subscrisă integral, adică vor fi cumpărate toate cele 81.952.077 de acțiuni noi, iar Clubul Sportiv FC Dinamo București nu va participa la majorare, participația sa s-ar reduce de la 7,0319% la aproximativ 0,035%.

După diluare, urmează licitația

După finalizarea majorării de capital, lichidatorul judiciar va evalua activele aflate în patrimoniul Clubului Sportiv FC Dinamo București, inclusiv pachetul de acțiuni rămas la Dinamo 1948 SA, iar acesta va putea fi scos la licitație.

Astfel, un nou investitor ar putea cumpăra participația deținută de entitatea aflată în faliment, însă aceasta va fi semnificativ mai mică decât actualul pachet de 7,0319%, dacă majorarea de capital va fi subscrisă integral.

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