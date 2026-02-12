Badea bate în retragere de la Dinamo  Presat să bage bani în club, omul de afaceri riscă să piardă acțiunile. Când se va lua decizia finală
Nicolae Badea a fost președintele lui Dinamo între 1998 și 2013
Superliga

Badea bate în retragere de la Dinamo Presat să bage bani în club, omul de afaceri riscă să piardă acțiunile. Când se va lua decizia finală

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 08:40
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 08:40
  • După „resetul” financiar din noiembrie și pregătirea majorării de capital preconizate, pachetul de acțiuni deținut de Nicolae Badea la Dinamo 1948 riscă să devină nesemnificativ.

Dinamo trece prin cea mai importantă reorganizare financiară din ultimii ani, iar una dintre consecințe ar putea fi ieșirea iminentă din acționariat a lui Nicolae Badea (77 de ani).

Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește și
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului

Ce se întâmplă cu acțiunile lui Nicolae Badea la Dinamo

Din informațiile GOLAZO.ro, fostul finanțator nu mai vrea să investească în fotbal. În prezent, Badea controlează 7,0319% din SC Dinamo 1948 S.A., prin ASFC Dinamo București, club aflat în procedură de faliment.

„Nu mai este interesat să investească la Dinamo”, susțin sursele. Nicolae Badea nu a avut reprezentant la Adunarea Generală a SC Dinamo 1948 din noiembrie.

Surse GOLAZO.ro au explicat că Nicolae Badea ar fi vrut să voteze împotrivă, însă a fost conștient că, practic, votul său nu ar fi schimbat nimic: Red&White deține majoritatea și controlează deciziile societății.

În contextul majorării de capital care urmează după „resetul” dat de acționari majoritari în noiembrie, pachetul șefului de la Computerland riscă să devină nesemnificativ.

Nicolae Badea a fost unul dintre cei mai importanți finanțatori ai lui Dinamo în ultimele două decenii. între 1998 și 2013, Badea a fost președintele lui Dinamo.

Ce s-a votat la Adunarea Generală a SC Dinamo 1948 din noiembrie 2025

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare din 25 noiembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial marți, 10 februarie, acționarii prezenți sau reprezentați, care dețineau împreună 92,95% din capitalul social, au constatat că pierderile înregistrate la 31 decembrie 2024, de 77.593.873 de lei, au redus activul net la mai puțin de jumătate din capital.

Societatea fiind obligată să reducă capitalul social pentru a acoperi pierderile neacoperite din rezerve, acționarii au aprobat reducerea capitalului de la 41.000.000 lei la 90.200 lei, prin scăderea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 100 lei la 0,22 lei, și actualizarea actului constitutiv.

Proporțiile nu s-au modificat. Doar valoarea nominală a acțiunilor. Astfel, structura acționariatului a devenit:

AcționarNumăr acțiuniValoare totală RONCotă procentuală
RED&WHITE 2022 MANAGEMENT S.A.331.18072.859,6080,7758%
ASOCIAȚIA PELUZA CĂTĂLIN HILDAN DINAMO49.45010.879,0012,061%
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOTBAL CLUB DINAMO BUCUREȘTI28.8316.342,827,0319%
LOTUS PERFECT PRODUCTS S.R.L.41190,420,1%
ASOCIAȚIA DINAMO SOCIOS7215,840,0177%
ANDREI-VALENTIN CIONCA286,160,0068%
SORIN-MIHAI PREDA286,160,0068%

În două săptămâni se pregătește conversia împrumuturilor în acțiuni

GOLAZO.ro a aflat că Dinamo pregătește în aproximativ două săptămâni o nouă Adunare Generală Extraordinară, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

  • conversia împrumuturilor acordate de acționari în aport la capitalul social;
  • majorarea capitalului social;
  • readucerea valorii nominale a acțiunii la 100 de lei.

Practic, sumele împrumutate clubului de acționari vor fi transformate în acțiuni, consolidând poziția celor care au susținut financiar clubul.

În schimb, acționarii care nu contribuie cu fonduri noi, inclusiv Badea, vor fi diluați semnificativ sau își vor pierde practic influența.

„Toți acționarii care nu au contribuit financiar la acoperirea pierderilor de 77 de milioane de lei trebuie să aducă bani proprii.

Cine nu se alătură acestui efort riscă să fie diluat semnificativ în cadrul viitoarei majorări de capital”, explică oameni din anturajul lui Dinamo.

Citește și

Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Cupa Romaniei
21:57
Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Citește mai mult
Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile
Diverse
21:11
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile
Citește mai mult
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
dinamo bucuresti Nicolae Badea actionar dinamo
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share