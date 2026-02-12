După „resetul” financiar din noiembrie și pregătirea majorării de capital preconizate, pachetul de acțiuni deținut de Nicolae Badea la Dinamo 1948 riscă să devină nesemnificativ.

Dinamo trece prin cea mai importantă reorganizare financiară din ultimii ani, iar una dintre consecințe ar putea fi ieșirea iminentă din acționariat a lui Nicolae Badea (77 de ani).

Ce se întâmplă cu acțiunile lui Nicolae Badea la Dinamo

Din informațiile GOLAZO.ro, fostul finanțator nu mai vrea să investească în fotbal. În prezent, Badea controlează 7,0319% din SC Dinamo 1948 S.A., prin ASFC Dinamo București, club aflat în procedură de faliment.

„Nu mai este interesat să investească la Dinamo”, susțin sursele. Nicolae Badea nu a avut reprezentant la Adunarea Generală a SC Dinamo 1948 din noiembrie.

Surse GOLAZO.ro au explicat că Nicolae Badea ar fi vrut să voteze împotrivă, însă a fost conștient că, practic, votul său nu ar fi schimbat nimic: Red&White deține majoritatea și controlează deciziile societății.

În contextul majorării de capital care urmează după „resetul” dat de acționari majoritari în noiembrie, pachetul șefului de la Computerland riscă să devină nesemnificativ.

Nicolae Badea a fost unul dintre cei mai importanți finanțatori ai lui Dinamo în ultimele două decenii. între 1998 și 2013, Badea a fost președintele lui Dinamo.

Ce s-a votat la Adunarea Generală a SC Dinamo 1948 din noiembrie 2025

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare din 25 noiembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial marți, 10 februarie, acționarii prezenți sau reprezentați, care dețineau împreună 92,95% din capitalul social, au constatat că pierderile înregistrate la 31 decembrie 2024, de 77.593.873 de lei, au redus activul net la mai puțin de jumătate din capital.

Societatea fiind obligată să reducă capitalul social pentru a acoperi pierderile neacoperite din rezerve, acționarii au aprobat reducerea capitalului de la 41.000.000 lei la 90.200 lei, prin scăderea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 100 lei la 0,22 lei, și actualizarea actului constitutiv.

Proporțiile nu s-au modificat. Doar valoarea nominală a acțiunilor. Astfel, structura acționariatului a devenit:

Acționar Număr acțiuni Valoare totală RON Cotă procentuală RED&WHITE 2022 MANAGEMENT S.A. 331.180 72.859,60 80,7758% ASOCIAȚIA PELUZA CĂTĂLIN HILDAN DINAMO 49.450 10.879,00 12,061% ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOTBAL CLUB DINAMO BUCUREȘTI 28.831 6.342,82 7,0319% LOTUS PERFECT PRODUCTS S.R.L. 411 90,42 0,1% ASOCIAȚIA DINAMO SOCIOS 72 15,84 0,0177% ANDREI-VALENTIN CIONCA 28 6,16 0,0068% SORIN-MIHAI PREDA 28 6,16 0,0068%

În două săptămâni se pregătește conversia împrumuturilor în acțiuni

GOLAZO.ro a aflat că Dinamo pregătește în aproximativ două săptămâni o nouă Adunare Generală Extraordinară, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

conversia împrumuturilor acordate de acționari în aport la capitalul social;

majorarea capitalului social;

readucerea valorii nominale a acțiunii la 100 de lei.

Practic, sumele împrumutate clubului de acționari vor fi transformate în acțiuni, consolidând poziția celor care au susținut financiar clubul.

În schimb, acționarii care nu contribuie cu fonduri noi, inclusiv Badea, vor fi diluați semnificativ sau își vor pierde practic influența.

„Toți acționarii care nu au contribuit financiar la acoperirea pierderilor de 77 de milioane de lei trebuie să aducă bani proprii.

Cine nu se alătură acestui efort riscă să fie diluat semnificativ în cadrul viitoarei majorări de capital”, explică oameni din anturajul lui Dinamo.

