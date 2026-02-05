Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate

Falimentul ASFC Dinamo îl lasă pe Nicolae Badea principal creditor, iar statul recuperează doar o mică parte din datoriile clubului.

După mai bine de 15 ani de insolvență, Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București (ACS FC Dinamo), societatea controlată de omul de afaceri Nicolae Badea (77 de ani) și cunoscută de microbiști ca „Dinamo-Badea”, a fost declarată oficial în faliment de Tribunalul București în data de 12 noiembrie 2025.

Prin intrarea în faliment „ Dinamo-Badea ” a șters datorii de peste 10,5 milioane euro

Clubul funcționa de ani buni într-o zonă paralelă fotbalului de performanță: după ce a evoluat ani buni în Liga 3, ACS FC Dinamo nu s-a înscris în competițiile oficiale pentru sezonul 2025–2026, ceea ce a generat retrogradarea administrativă în Liga 4 și eliminarea din calendarele oficiale de către federație.

Documentele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), la finalul lunii ianuarie 2026, arată dimensiunea reală a dezastrului financiar: zeci de milioane de lei revendicați, dar doar o mică parte recunoscuți legal.

Peste 12 milioane de euro cerute, doar 1,7 milioane admise la masa credală

Conform tabelului suplimentar al creanțelor, prezentat de prosport.ro, situația este următoarea:

Total creanțe solicitate: 61.429.974,48 lei (12.285.995 euro)

Total creanțe admise: 8.600.678,81 lei (1,720,135 euro)

Cu alte cuvinte, aproape 86% din sumele pretinse împotriva clubului au fost respinse de lichidatorul judiciar și de instanță, fie pentru lipsă de temei legal, fie pentru prescripție sau neîndeplinirea condițiilor procedurale.

În Tabelul suplimentar al creanțelor, care include atât creanțele curente, cât și obligațiile rămase neplătite din planul de reorganizare, se reflectă situația financiară a ACS FC Dinamo în perioada recentă a insolvenței.

Clubul se află în insolvență încă din anul 2010, însă problemele decisive s-au acumulat în ultimii patru ani ai procedurii de reorganizare judiciară, când au rămas neachitate creanțele curente.

La acestea se adaugă și suma restantă de aproximativ 3,5 milioane de lei către DGPVFP București (ANAF), provenită din obligațiile din planul de reorganizare, neachitate și care au condus, în final, la intrarea clubului în faliment.

Nicolae Badea a ieșit principalul creditor al ASFC Dinamo

Din suma admisă în tabelul suplimentar, în valoare 8.600.678,81 lei (1,720,135 euro), Nicolae Badea deține 5.466.513,97 lei, aproximativ 1,1 milioane euro. Adică aproximativ 63,5% din masa credală oficială.

Omul de afaceri este înscris în tabelul creditorilor la categoria creanțe chirografare (negarantate), ceea ce reduce semnificativ șansele de recuperare a datoriei.

Statul a cerut peste 10 milioane de euro, dar i s-au admis doar 300.000 de euro

Cea mai spectaculoasă discrepanță apare la creanțele bugetare.

Autoritățile fiscale (ANAF și direcții de taxe locale) au solicitat în total 52.023.929,50 lei (10.404.786 de euro).

Din această sumă, au fost admiși doar 1.648.172,50 lei (329.635 de euro), adică aproximativ 3% din pretenții.

Cele mai relevante cazuri:

DGITL Sector 2 a cerut 49.101.123 de lei (9.820.225 euro), dar i-au fost recunoscuți doar 338.513 lei (67.703 euro).

ANAF - AFP Sector 1 a solicitat 2.829.803 de lei (565.960 de euro), dar i s-a admis 1.216.656 lei (243.331 de euro).

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice, a formulat contestaţie împotriva creanţelor înscrise în tabelul suplimentar.

Creanțele salariale: peste 80 de oameni, 1,38 milioane de lei

Creanțele salariale ale ACS FC Dinamo însumează 1.383.348 lei (276.670 de euro) și vizează 82 de persoane fizice, inclusiv foști jucători, antrenori și membri ai staffului administrativ.

Cel mai mare creditor salarial este Eugen Colița, fost oficial al Clubului Sportiv Dinamo și vicepreședinte al ASFC Dinamo, cu 559.471 lei (111.894 de euro, adică peste 40% din masă.

Pe lista creditorilor salarați se mai află fostul internațional Dănuț Lupu (36.000 lei) și fiul său Răzvan Lupu (42.000 lei).

Alte creanțe includ pe fostul fotbalist Marius Alexe (22.500 lei) și antrenorul Mihai Iosif (16.000 lei). În total, creanțele salariale reprezintă 16,08% din totalul creanțelor admise.

Din ce pot fi plătiți creditorii „Dinamo Badea”

Creditorii ACS FC Dinamo pot fi îndestulați din valorificarea următoarelor active:

Pachetul de 7,03% din SC Dinamo 1948 SA, societatea care administrează echipa din Superliga, participație ce poate fi vândută prin licitație, cel mai probabil către actualii acționari sau investitori interesați.

Marca „Fotbal Club Dinamo”, incluzând stema cu cei doi câini și culorile alb-roșu-galben, drepturi de patrimoniu înregistrate la nivel național și internațional. Acestea au fost evaluate în 2019 la 4,5 milioane de lei, stema fiind estimată la aproape un milion de euro, prin comparație cu marca Rapid, vândută în 2018 cu 406.800 euro.

Bunuri mobile, în special instalația de nocturnă de la Săftica, aflată în proprietatea asociației, deși este utilizată de SC Dinamo 1948 SA.

Clădirea de la intrarea în Parcul Sportiv Dinamo, dacă se va confirma dreptul de proprietate al asociației asupra acesteia.

Sumele obținute vor fi distribuite de lichidator în ordinea legală: mai întâi cheltuielile procedurii, apoi creanțele salariale, cele bugetare, iar la final creanțele chirografare. Cei din ultima categorie au șanse mici să mai recupereze ceva.

Cum a explicat lichidarul judiciar falimentul ASFC Dinamo

În fața instanței, administratorul judiciar Phoenix Omega IPURL a explicat motivele care au condus la falimentul clubului.

Potrivit raportului depus pe 10 noiembrie 2025, ASFC Dinamo nu a reușit să-și respecte obligațiile financiare asumate prin planul de reorganizare confirmat în 2021.

Administratorul a precizat că în timp ce primele opt trimestre de reorganizare au fost gestionate cu succes, începând cu trimestrul 9 au apărut întârzieri la plata creanțelor, inclusiv drepturi salariale către angajați și antrenori.

Practicianul în insolvență a subliniat că aceste întârzieri nu au fost cauzate de neglijență administrativă, ci de lipsa disponibilităților financiare ale clubului.

În plus, demersurile pentru cesionarea creanțelor bugetare către DGPVFP București, creditor majoritar, nu au avut succes. Suma restantă în cadrul planului de reorganizare se ridica la peste 3,5 milioane de lei.

Ca urmare, instanța a decis ridicarea dreptului de administrare al clubului, dizolvarea societății și sigilarea bunurilor acesteia.

Phoenix Omega IPURL a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu, urmând să valorifice averea ASFC Dinamo pentru satisfacerea creditorilor.

