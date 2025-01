Dinamo - U Cluj 0-0. Alexandru Chipciu (35 de ani) a vorbit despre jocul bun al echipei sale și crede că U Cluj merita să plece acasă cu cele 3 puncte.

Veteranul clujenilor a lăudat atitudinea colegilor săi la derby-ul de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo - U Cluj 0-0. Chipciu: „Meritam să câștigăm, am avut personalitate”

„O remiză albă, cred că meritam să câștigăm la ocaziile pe care le-am creat și maniera pe care am avut-o. Sunt mândru de cum am arătat ca echipă, am avut personalitate. Nu cred că avut altă echipă o asemenea personalitate aici, i-am dominat, a fost un meci greu, pe un teren greu și la propriu, și la figurat.

Am avut personalitate și, chiar dacă am fi pierdut, nu-mi părea rău. E greu să controlezi mingea pe acest teren, degajezi ca la rugby și îmi pare rău că cei de la Dinamo n-au putut să joace pe Arena Națională.

Am construit un miliard de stadioane și terenurile sunt vai de capul lor. Astea sunt condițiile, acum e și frigul de la Cluj, teren sintetic de antrenament, mi-era teamă, dar am arătat bine”, a declarat Chipciu după meci, la Digi Sport.

Alex Chipciu, despre suporterii lui Dinamo

Fundașul stânga al clujenilor a vorbit și despre înjurăturile primite de la fanii dinamoviști.

„I-am supărat de-a lungul timpului, probabil, prin ce am realizat la FCSB, e normal într-un fel. Chiar dacă au fost niște injurii legate de familie, cumva fac parte din joc. Când vin de la dinamoviști, nu-mi place, dar le accept cumva, fac parte din joc, asta e.

Când se joacă meciurile astea, simți nebunia aia pentru fotbal. Și pentru momentele astea trăiești”, a adăugat Chipciu.

Chipciu, despre lupta pentru play-off

„Într-un asemenea sistem de campionat, unde se înjumătățesc punctele, e păcat, n-are niciun rost să ne uităm la locuri și la calcule.

Trebuie să prindem play-off-ul, ăsta e cel mai important lucru, dar la cum am arătat azi, putem să terminăm și pe 12, dar să știu că am jucat bine.

Să ne gândim la campionat... E cale lungă, avem și meciuri grele, cu Rapid acasă, cu Craiova în deplasare, dar important e ca cei care se uită de acasă, să se uite cu plăcere la Liga 1”, a concluzionat Chipciu.