Dorinel Munteanu (56 de ani), antrenorul Oțelului, este nemulțumit de rezultatul obținut în duelul cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Tehnicianul consideră că Oțelul a pierdut astăzi două puncte, chiar dacă a avut în față o echipă cu un buget mult mai mare și jucători de calitate.

Dorinel Munteanu nu s-a arătat deloc mulțumit după egalul din etapa cu numărul 12 din Liga 1, 1-1 pe teren propriu cu Craiova, antrenată de Costel Gâlcă.

Oțelul - Craiova 1-1. Dorinel Munteanu: „Nu i-am lăsat să miște”

Antrenorul gălățenilor e de părere că jocul prestat de echipa sa a fost mult pe cel al adversarilor, atât astăzi, cât și în ultimele partide. Cu toate acestea, le mulțumește jucătorilor pentru efortul depus și pentru rezultate.

„Categoric, nu sunt fericit cu acest punct, pentru că azi am pierdut două puncte.

Chiar dacă am avut un adversar periculos, cu buget, cu pretenții, echipa noastră a fost mai bună în ambele reprize, nu i-am lăsat să miște ”, a declarat Dorinel Munteanu după meci, la Prima Sport.

VIDEO Juric, golul campionatului în Oțelul - U Craiova 1-1

Două puncte importante pierdute. Chiar dacă avem 4 egaluri consecutive, eu zic că în toate puteam câștiga. Ce pot spune? Nu sunt mulțumit, dar le mulțumesc băieților că au făcut tot ce au putut Dorinel Munteanu, după 1-1 cu Craiova

Dorinel Munteanu: „Ne lipește inspirația în fața porții”

Antrenorul Oțelului a vorbit și despre ce nu funcționează în jocul echipei sale. Printre altele, problemele principale sunt lipsa lucidității în fața porții și marcajul în careu.

„Ne lipsește inspirația din fața porții, acea secundă în care să luam fața adversarului, cum a fost cazul lui Pop,

dar sunt momente momente în joc când oboseala își spune și ea cuvântul.

Dacă pot să scot un lucru negativ din acest meci, este golul din corner pe care l-am făcut cadou , o să-l discutăm, nu trebuia să pierdem din marcaj adversarul direct”, a adăugat Dorinel Munteanu.

2011 este anul în care Dorinel Munteanu câștiga campionatul cu Oțelul Galați

Munteanu: „Să vedem ce decid comisiile”

Dorinel Munteanu și David Maftei FOTO GOLAZO.ro

Dorinel Munteanu a răspuns și în privința situației controversate din meciul Oțelul - Dinamo, 1-1, în care l-a bruscat pe jucătorul David Maftei. FRF s-a autosesizat.

„Să vedem ce decid comisiile. Dacă eu am greșit, voi plăti, dacă nu, nu. Voi plăti fie cu suspendarea, fie cu amenda.

Dar nu e normal să fiu judecat de niște oameni care comentează meciuri.

Nu știu de unde a venit această sesizare, dar Dorinel Munteanu nu e așa cum au prezentat mulți în ultima vreme .

Am fost un subiect de discuție pentru toți specialiștii și comentatorii. Îmi cer iertare dacă s-au simțit afectați.

Eu am fost foarte clar când am vorbit de prietenii din Generația de Aur. Celor care au comentat le-am spus clar că nu am fost prieten cu ei”, a completat antrenorul.