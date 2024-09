FCSB - LASK Linz, meciul decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League, se va vedea la România TV.

Gigi Becali, patronul campioanei, a cedat drepturile TV postului deținut de controversatul politician Sebastian Ghiță, pe baza relației de prietenie dintre cei doi.

FCSB - LASK Linz se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe România TV.

GOLAZO.ro anunța luni seară că România TV a intrat în cursa pentru drepturile TV ale meciului FCSB - LASK Linz. Cele două părți au bătut palma pentru 150.000 de euro, cea mai mare încasată de echipele românești în acest sezon al cupelor europene.

Cum a ajuns România TV să transmită FCSB - LASK Linz

Nu oferta financiară a fost decisivă însă, ci relația dintre Gigi Becali și Sebastian Ghiță.

„Meciul se vede la România TV. Am vorbit cu Ghiță (n.r. - Sebastian Ghiță, fondatorul România TV). Sunt prietenul lui și am oprit toate negocierile. Am dat la România TV meciul”, a explicat decizia Gigi Becali la Digi Sport.

De ce a ales Gigi Becali să cedeze drepturile TV unui canal de știri? Patronul FCSB își pregătește reintrarea în politică, anunțând deja că va candida pentru un loc în Camera Deputaților. Are o relație bună cu postul de știri al prietenului său Sebastian Ghiță, iar campania electorală va începe în scurt timp.

O să candidez, vreau să fac niște lucruri, să bag niște legi în toate domeniile. Mai ales în legea sportului. Gigi Becali, la Digi Sport

Cine este Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiță (45 de ani) este unul dintre politicienii controversați ai României. Este patronul televiziunii România TV și controlează firmele grupurilor Asesoft și Teamnet, care au afaceri în domeniul IT. A făcut parte din PSD, iar din 2016 este membru fondator al Partidului România Unită (PRU), pentru care a și candidat la Alegerile Europarlamentare din 2019.

A fost și încă este implicat în mai multe procese pentru dare și luare de mită, fals în acte sau spălare de bani.

În 2016, fostul deputat a fugit din România, deși se afla sub control judiciar și nu putea părăsi țara, și s-a refugiat în Serbia, după ce a fost citat de DNA în cazul Ponta-Blair. Era acuzat că ar fi plătit prin interpuși bani pentru a-l aduce, în 2014, în România pe premierul britanic Tony Blair. Totul pentru a-l ajuta pe Victor Ponta în campania pentru alegerile prezidențiale de atunci. În schimbul ajutorului, Ghiță s-ar fi ales cu postul de deputat.

Sebastian Ghiță a făcut afaceri de milioane de euro cu statul român. A fost parlamentar, membru în Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Procurorii din România anchetează de 20 de ani afacerile lui. Unele acuzații ale Parchetului au fost respinse de către justiție. Ghiță stă, de ani de zile, în Serbia.

În acest moment, Sebastian Ghiță este implicat într-un alt dosar în care DNA susţine că, prin intermediul firmelor Teamnet International și Asesoft International, acesta ar fi pretins și primit sume importante de bani, între 2010 și 2014, de la reprezenanții unei societăți IT. Acesta ar fi pretins că poate influența factorii de decizie în proceduri de achiziție publică.

Banii ar fi fost ascunși prin operațiuni fictive cu cele două societăți deținute de Ghiță. Societatea beneficiară ar fi achitat firmelor lui Ghiță aproape 30 de milioane de lei pentru a beneficia de intervențiile sale.