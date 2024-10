FCSB își concentrează eforturile pentru transferul portarului Lukas Zima (30 de ani) de la Petrolul Ploiești.

Claudiu Tudor a declarat că suma minimă de transfer pentru goalkeeper este de 500.000 de euro

FCSB își îndreaptă atenția către Lukas Zima, portarul echipei Petrolul Ploiești, în căutarea unor întăriri pentru sezonul viitor.

Portarul ceh, care s-a alăturat echipei Petrolul Ploiești în vara anului 2023, are un contract valabil până în iunie 2026, iar președintele Petrolului a dezvăluit care este suma minimă pe care cluburile interesate trebuie s-o plătească.

Zima la FCSB. Cât trebuie să plătească „roș-albaștrii”

„ În acest moment, nu doar FCSB se interesează de Zima . Discuții mai sunt și cu alte cluburi din străinătate. Pentru prețul corect, orice jucător e de vânzare.

Uitați-vă cum e la Farul. Hagi vinde orice jucător pentru suma corectă. Din asta trăim și îl vom vinde dacă prețul e corect.

Pot spune că Zima nu se poate vinde sub 500.000 de euro. El mai are contract cu noi un an și 8 luni. Și e un băiat de caracter, nu vor fi probleme”, a spus Claudiu Tudor, conform gsp.ro.

850.000 de euro valorează Lukas Zima, conform transfermarkt.com

Andrei Vlad pleacă de la FCSB, iar echipa a pus ochii pe Lukas Zima

FCSB îl vede pe Lukas Zima, portarul Petrolului, drept înlocuitorul lui Andrei Vlad, care va rămâne liber de contract în iarnă.

Zima vine pentru a-i face concurență lui Târnovanu, jucător care în momentul de față este titular de drept

„Zilele astea vom face o ofertă Petrolului pentru Zima. Ne place de el, atât mie, cât și antrenorilor și antrenorilor de portari.

E un portar bun al campionatului. Căutăm un portar pentru că Andrei Vlad e la final de contract. Nu s-a pus problema prelungirii contractului ”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, conform sursei citate anterior.

Transferul lui Zima se poate realiza abia în iarnă, începând cu 14 ianuarie 2025, după redeschiderea perioadei de transferuri.

Cine este Lukas Zima

Lukas Zima (30 de ani) este un portar ceh care evoluează la Petrolul Ploiești, locul 3 în Superligă.

A ajuns gratis la echipa din Ploiești în vara lui 2023, de la VVV-Venlo (Olanda).

Portarul de 1,96m și-a făcut junioratul la Slavia Praga (Cehia) și Genoa (Italia) și a mai fost legitimat la Reggiana, Unione Venezia, Mantova, Perugia, AS Livorno (Italia) și VVV-Venlo.

51 de partide are pentru Petrolul, în care a primit 56 de goluri și a terminat 18 partide fără gol primit.