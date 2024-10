FCSB - Rapid. Aaron Boupendza (28 de ani) a fost întrebat dacă echipa sa poate câștiga titlul în acest sezon, iar răspunsul lui a fost: „Orice e posibil”.

FCSB - Rapid va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1 duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00

Rapid vine după un meci perfect făcut împotriva celor de la Farul Constanța, scor 5-0. Victoria categorică împotriva lui Gică Hagi reprezintă primul succes al lui Marius Șumudică în Giulești, de la revenirea sa la cârma echipei.

Boupendza, despre titlu: „Orice e posibil”

Într-un interviu acordat cu câteva zile înainte de derby, Boupendza a fost întrebat despre titlul pe care fanii giuleșteni îl așteaptă din 2003, iar gabonezul a spus că orice e posibil, în ciuda faptului că nu au început cum trebuie sezonul.

„ Orice e posibil . Știm că nu am început bine, dar acum încercăm să ne redresăm. Trebuie să ne concentrăm, să o luăm pas cu pas, să jucăm fiecare meci ca pe o finală. Nu trebuie să facem calcule. Trebuie să jucăm serios, să fim atenți.

Rapid e o echipă mare, are istorie și trebuie să joace în Europa în fiecare an. Toți cei din conducere fac ce e mai bine pentru club, trebuie să le aducem bucurii fanilor. Am încredere în colegii mei, în antrenor, cred că dacă vom munci așa, vom aduce bucurii”, a declarat Boupendza pentru digisport.ro.

„Șumudică e o legendă aici”

Atacantul a venit liber de contract, în luna septembrie, la cererea lui Marius Șumudică.

„Am un prieten care juca aici, Kevin Soni, și mi-a vorbit frumos despre acest club, despre țară, mi-a spus că echipa este una mare, cu istorie și că fanii sunt grozavi. Când mi-a spus asta, nu m-am mai gândit prea mult.

Șumudică e ca tatăl meu. A mai lucrat cu mine în Turcia, în Arabia Saudită, și îmi știe caracterul. E ca un tată pentru toți jucătorii, iar când mi-a explicat proiectul și de ce mă vrea aici, am acceptat direct, nu m-am gândit mult.

Vreau să dau totul pentru el. A vorbit frumos despre țară, campionat și Rapid. De asemenea, el e o legendă aici. Sunt foarte fericit că lucrez din nou cu el”, a declarat Aaron Boupendza.

4 milioane de euro este cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com

Rapid a urcat pe locul 10 în clasamentul Superligii, în urma victoriei cu Farul, scor 5-0, din ultima etapă. Cu o posibilă victorie în fața „roș-albaștrilor”, șansele giuleștenilor pentru play-off cresc considerabil.

Șumudică, ferm convins că FCSB vine cu artileria grea la derby

Marius Șumudică a anunțat că nu se poate baza la derby-ul cu FCSB pe Hromada (suspendat), în timp ce Kait și Săpunaru sunt accidentați.

La FCSB revine Florin Tănase, absent la partidele cu Dinamo și cu Rangers din cauza unor probleme la tendon.

„Credeți că e greu să îți dai seama cu ce echipă va juca FCSB duminică? Noi suntem pregătiți, noi îi analizăm profund și încercă să găsim soluții.

Sunt ferm convins că vor schimba, o să apară jucători noi și trebuie să fim pregătiți.

Au jucători de valoare, Olaru, Tănase, sunt jucători cu experiență. La noi, nu scoți niciodată în evidență individualitățile. La noi, grupul este cel mai important”, a spus Șumudică la conferința de presă.