Bosnia - România 2-1. Florinel Coman (28 de ani) a dezvăluit că „tricolorii” mai au nevoie de timp peste a se acomoda cu cerințele lui Gică Hagi (61 de ani).

Fotbalistul de la Al-Gharafa a vorbit și despre posibilitatea de a semna cu FCSB.

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Florinel Coman a bifat 26 de minute în partida de la Zenica. La finalul confruntării cu Bosnia, acesta a explicat cum a fost învinsă naționala României.

Bosnia - România 2-1 . Florinel Coman: „Am pierdut la detalii acest meci”

„Suntem supărați că nu am reușit să terminăm cu o victorie. Primul meci cu Polonia (2-1) a fost un rezultat pozitiv.

Am avut în cap să bucurăm, în primul rând, suporterii care au venit foarte mulți, au fost alături de noi. Iar legat de cel de-al doilea meci (n.r. - cu Bosnia, 1-2), e clar că am venit cu gândul de a termina foarte bine.

Părerea mea este că am pierdut la detalii acest meci. A fost un meci deschis, un meci frumos. S-a jucat fotbal. Din păcate, asta este. Cred că ne mai trebuie puțin timp. E clar că trebuie să reglăm ceva, că altfel este greu”, a declarat Coman la Digi Sport.

În cursul zilei de marți, Gigi Becali a anunțat că un jucător va semna miercuri cu FCSB.

Florinel Coman a fost întrebat la finalul meciului cu Bosnia dacă despre el este vorba în această mutare, dar fotbalistul a exclus o potențială revenire la echipa roș-albastră.

„Unde? Mâine? Doamne, Maica Domnului! Nu știu, am avut meci, v-am spus că sunt la națională. Am venit aici cu un gând… Nu am vorbit cu nimeni.

Am vorbit cu nea Gigi acum câteva zile, dar atâta tot, nimic mai mult. Nu că semnez sau ceva de genul.

Am contract (n.r. - cu Al-Gharafa) și chiar nu vreau să vorbesc despre asta, că nu este corect”, a mai spus Coman.

233 de meciuri a jucat Florinel Coman pentru FCSB. A marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive

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