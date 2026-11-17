Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat un nou transfer la gruparea roș-albastră.

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Impresarul Bogdan Apostu, adus de Becali la FCSB după plecarea lui Mihai Stoica, i-a propus deja patronului clubului un jucător cu cifre impresionante în acest sezon: Ammar Ramadan.

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB: „Mâine semnează”

Patronul de la FCSB a anunțat că un nou jucător va semna, miercuri, cu echipa lui Laurențiu Reghecampf, însă a ezitat să-i dezvăluie numele acestuia.

„Mâine (n.r. - miercuri), de exemplu, vine un jucător. Nu vă pot spune cine. Mâine semnează. Nu e liber (n.red. - de contract), dar semnează mâine. Ne-am înțeles cu clubul și din decembrie…

Nu e din România. Eu nu iau, de exemplu, un atacant. Iau trei atacanți! Nu pot să vă spun nici cine mi l-a propus”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a confirmat interesul și pentru Ammar Ramadan, fotbalist sirian care a sărit imediat în atenția patronului FCSB.

„Da, așa este. Printre toți este și ăsta. E adevărat că Apostu mi-a arătat și că, dintre toți jucătorii, ăsta mi-a sărit mai mult în ochi.

Dar asta nu înseamnă că hai repede… Nu mai luăm la repezeală jucători. Acum două ore am luat hotărârea că dau un milion, dar să-mi dea și cu celelalte condiții”, a mai spus Becali.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ammar Ramadan, conform Transfermarkt

Ammar Ramadan a trecut pe la academia lui Juventus

Ammar Ramadan s-a mutat în Italia alături de familia sa în octombrie 2015, pentru a scăpa de războiul din țara natală, conform theasiangame.net.

A evoluat inițial la Cimiano Calcio, un club din Milano, iar în vara anului 2016 a ajuns la academia lui Juventus.

În perioada petrecută la Torino, Ramadan s-a intersectat cu doi internaționali români, Radu Drăgușin și Răzvan Sava, care au ajuns la academia clubului italian în vara anului 2018.

Sirianul a părăsit Juventus în ianuarie 2019, când a semnat cu Ferencvaros.

După experiența din Ungaria și împrumuturile la Soroksar și Spartak Trnava, Ramadan a semnat cu DAC Dunajska Streda, în vara anului 2022.

140 de meciuri a disputat Ammar Ramadan în tricoul celor de la DAC Dunajska Streda, în care a marcat 49 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

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