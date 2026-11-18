Bosnia - România 2-1. Dennis Man (28 de ani) a analizat jocul naționalei din ultimul meci al grupei B4 din Liga Națiunilor.

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Dennis Man a pasat decisiv la golul lui Daniel Bîrligea din minutul 6, dar nu a fost de ajuns pentru ca naționala lui Gică Hagi să obțină cele trei puncte la Zenica.

Bosnia - România 2-1 . Dennis Man: „Am făcut o greşeală şi ne-a costat”

„N-am reuşit un rezultat pozitiv, păcat de prima repriză, am jucat foarte bine. Am jucat foarte bine, am controlat jocul, dar am făcut o greşeală şi ne-a costat în prima repriză.

Păcat. Ne doream mai mult, dar în această seară, din păcate nu prea ne-a ieşit jocul în a doua repriză şi am avut de suferit.

Trebuie să analizăm foarte bine aceste meciuri pe care le-am jucat şi să tragem linie, de anul viitor să strângem rândurile şi să venim mai motivaţi”, a declarat Dennis Man, conform as.ro.

După cum ştiţi, echipa de club pentru mine… lucrurile de acolo nu merg foarte bine, nu am niciun gând, decât să mă antrenez, să fiu sănătos şi vedem ce va fi. Dennis Man, jucător PSV

FOTO. Golul lui Daniel Bîrligea, din pasa lui Man

„Tricolorii” vor juca la baraj, acolo unde vor putea da peste una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

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